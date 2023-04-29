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В Белгороде открылся фестиваль цветов "Река в цвету" - РИА Новости, 29.04.2023
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Белгородская область
 
16:54 29.04.2023 (обновлено: 16:55 29.04.2023)
https://ria.ru/20230429/festival-1868728275.html
В Белгороде открылся фестиваль цветов "Река в цвету"
В Белгороде открылся фестиваль цветов "Река в цвету" - РИА Новости, 29.04.2023
В Белгороде открылся фестиваль цветов "Река в цвету"
Фестиваль "Река в цвету", главным акцентом которого являются тюльпаны, собранные в композиции и арт-объекты, а для горожан и гостей подготовлена большая... РИА Новости, 29.04.2023
2023-04-29T16:54
2023-04-29T16:55
белгородская область
белгород
россия
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БЕЛГОРОД, 29 апр - РИА Новости. Фестиваль "Река в цвету", главным акцентом которого являются тюльпаны, собранные в композиции и арт-объекты, а для горожан и гостей подготовлена большая культурная программа, стартовал в Белгороде в субботу, сообщила пресс-служба правительства региона. "Цветущие тюльпаны – основной концептуальный акцент этого фестиваля. Озеленители создали композиции из растений, топиарные фигуры и арт-объекты - на клумбах города в дополнение высадили около 30 тысяч петуний разнообразных оттенков и другие цветы, установили цветочные контейнеры для мобильного озеленения", - говорится в сообщении. Так, на Везёлке установили понтонную сцену, где на протяжении трёх дней будут выступать творческие коллективы и солисты города. В субботу вечером можно будет увидеть спектакль Детского музыкального театра школы искусств №1 "Каштанка". В воскресенье на ней выступят актёры театральной студии "Зеркало" из Яковлевского городского округа со спектаклем "Не все коту Масленица". В день Первомая гостям представят театрализованную концертную программу "Культура и искусство 30-40 годов". Как рассказали в пресс-службе, ещё одним местом притяжения посетителей фестиваля станет Парк "Котофей". Одной из его локаций стал палаточный лагерь, где горожан научат разжигать костёр и устанавливать палатку. А каждый вечер будут звучать отрядные песни. В игровой зоне можно присоединиться к народным играм – городки, резиночки, колечко-колечко. Для малышей начала свою работу зона "Песочный городок", для подростков и взрослых – "Веревочный городок", где пройдут соревнования по спортивному ориентированию. Помимо этого, в рамках фестиваля пройдут различные мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству, детская концертная программа, игры, кукольные спектакли, конкурс детского дефиле одежды и аксессуаров из бросовых материалов, театрализованный показ мод 30-40-х годов. Окунуться в атмосферу тех лет смогут белгородцы и гости региона все праздничные дни. Этот временной стиль будет охватывать музыку, моду, кино и мультфильмы. Также в текущие выходные пройдет конкурс юных флористов "Цветы весны". Красочным событием 1 мая станет выставка кораблей, подготовленных в рамках арт-мастерской технического творчества "Бригантина", после которой их спустят на воду.
https://ria.ru/20221202/krasnyy-1835784837.html
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белгород, россия
Белгородская область, Белгород, Россия

В Белгороде открылся фестиваль цветов "Река в цвету"

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкКлумба с тюльпанами
Клумба с тюльпанами - РИА Новости, 1920, 29.04.2023
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Клумба с тюльпанами. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 29 апр - РИА Новости. Фестиваль "Река в цвету", главным акцентом которого являются тюльпаны, собранные в композиции и арт-объекты, а для горожан и гостей подготовлена большая культурная программа, стартовал в Белгороде в субботу, сообщила пресс-служба правительства региона.
"Цветущие тюльпаны – основной концептуальный акцент этого фестиваля. Озеленители создали композиции из растений, топиарные фигуры и арт-объекты - на клумбах города в дополнение высадили около 30 тысяч петуний разнообразных оттенков и другие цветы, установили цветочные контейнеры для мобильного озеленения", - говорится в сообщении.
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Так, на Везёлке установили понтонную сцену, где на протяжении трёх дней будут выступать творческие коллективы и солисты города. В субботу вечером можно будет увидеть спектакль Детского музыкального театра школы искусств №1 "Каштанка". В воскресенье на ней выступят актёры театральной студии "Зеркало" из Яковлевского городского округа со спектаклем "Не все коту Масленица". В день Первомая гостям представят театрализованную концертную программу "Культура и искусство 30-40 годов".
Как рассказали в пресс-службе, ещё одним местом притяжения посетителей фестиваля станет Парк "Котофей". Одной из его локаций стал палаточный лагерь, где горожан научат разжигать костёр и устанавливать палатку. А каждый вечер будут звучать отрядные песни. В игровой зоне можно присоединиться к народным играм – городки, резиночки, колечко-колечко. Для малышей начала свою работу зона "Песочный городок", для подростков и взрослых – "Веревочный городок", где пройдут соревнования по спортивному ориентированию.
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Помимо этого, в рамках фестиваля пройдут различные мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству, детская концертная программа, игры, кукольные спектакли, конкурс детского дефиле одежды и аксессуаров из бросовых материалов, театрализованный показ мод 30-40-х годов. Окунуться в атмосферу тех лет смогут белгородцы и гости региона все праздничные дни. Этот временной стиль будет охватывать музыку, моду, кино и мультфильмы.
Также в текущие выходные пройдет конкурс юных флористов "Цветы весны". Красочным событием 1 мая станет выставка кораблей, подготовленных в рамках арт-мастерской технического творчества "Бригантина", после которой их спустят на воду.
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