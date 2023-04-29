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Мишустин утвердил перечень мер поддержки для развития электротранспорта - РИА Новости, 29.04.2023
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10:38 29.04.2023 (обновлено: 10:40 29.04.2023)
https://ria.ru/20230429/elektrotransport-1868671585.html
Мишустин утвердил перечень мер поддержки для развития электротранспорта
Мишустин утвердил перечень мер поддержки для развития электротранспорта - РИА Новости, 29.04.2023
Мишустин утвердил перечень мер поддержки для развития электротранспорта
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил перечень дополнительных мер поддержки электротранспорта и создания необходимой для неё инфраструктуры, всего в него... РИА Новости, 29.04.2023
2023-04-29T10:38
2023-04-29T10:40
экономика
авто
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил перечень дополнительных мер поддержки электротранспорта и создания необходимой для неё инфраструктуры, всего в него вошло 29 мероприятий, сообщили в пресс-службе кабмина.Один из блоков перечня посвящен развитию инфраструктуры. Так, Минэнерго, Минэкономразвития и региональные власти должны будут разработать методические рекомендации по реализации программы субсидирования быстрых зарядных станций. Работа будет проведена на основе опыта 12 регионов, участвовавших в пилотном проекте. Благодаря господдержке в 2022 году там было открыто 439 зарядных станций. В 2023 году число субъектов, участвующих в таких пилотах, выросло до 34.
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экономика, авто, россия, михаил мишустин
Экономика, Авто, Россия, Михаил Мишустин
Мишустин утвердил перечень мер поддержки для развития электротранспорта

Премьер Мишустин утвердил перечень из 29 мер по поддержке развития электротранспорта

© РИА Новости / Людмила Попова | Перейти в медиабанкДемонстрация работы зарядной станции для электромобилей
Демонстрация работы зарядной станции для электромобилей - РИА Новости, 1920, 29.04.2023
© РИА Новости / Людмила Попова
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Демонстрация работы зарядной станции для электромобилей . Архивное фото
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил перечень дополнительных мер поддержки электротранспорта и создания необходимой для неё инфраструктуры, всего в него вошло 29 мероприятий, сообщили в пресс-службе кабмина.
«
"Михаил Мишустин утвердил перечень дополнительных мер поддержки этого направления. Документ был подготовлен по итогам стратегической сессии по развитию электротранспорта в России, которая прошла под председательством первого заместителя председателя правительства Андрея Белоусова в феврале 2023 года. Речь идёт о реализации 29 мероприятий", - сообщили в пресс-службе.
Один из блоков перечня посвящен развитию инфраструктуры. Так, Минэнерго, Минэкономразвития и региональные власти должны будут разработать методические рекомендации по реализации программы субсидирования быстрых зарядных станций. Работа будет проведена на основе опыта 12 регионов, участвовавших в пилотном проекте. Благодаря господдержке в 2022 году там было открыто 439 зарядных станций. В 2023 году число субъектов, участвующих в таких пилотах, выросло до 34.
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ЭкономикаАвтоРоссияМихаил Мишустин
 
 
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