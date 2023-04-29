https://ria.ru/20230429/elektrotransport-1868671585.html

Мишустин утвердил перечень мер поддержки для развития электротранспорта

Мишустин утвердил перечень мер поддержки для развития электротранспорта - РИА Новости, 29.04.2023

Мишустин утвердил перечень мер поддержки для развития электротранспорта

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил перечень дополнительных мер поддержки электротранспорта и создания необходимой для неё инфраструктуры, всего в него... РИА Новости, 29.04.2023

2023-04-29T10:38

2023-04-29T10:38

2023-04-29T10:40

экономика

авто

россия

михаил мишустин

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил перечень дополнительных мер поддержки электротранспорта и создания необходимой для неё инфраструктуры, всего в него вошло 29 мероприятий, сообщили в пресс-службе кабмина.Один из блоков перечня посвящен развитию инфраструктуры. Так, Минэнерго, Минэкономразвития и региональные власти должны будут разработать методические рекомендации по реализации программы субсидирования быстрых зарядных станций. Работа будет проведена на основе опыта 12 регионов, участвовавших в пилотном проекте. Благодаря господдержке в 2022 году там было открыто 439 зарядных станций. В 2023 году число субъектов, участвующих в таких пилотах, выросло до 34.

https://ria.ru/20230401/elektrotransport-1862322836.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, авто, россия, михаил мишустин