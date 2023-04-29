Мишустин утвердил перечень мер поддержки для развития электротранспорта
Премьер Мишустин утвердил перечень из 29 мер по поддержке развития электротранспорта
© РИА Новости / Людмила Попова | Перейти в медиабанкДемонстрация работы зарядной станции для электромобилей
Демонстрация работы зарядной станции для электромобилей . Архивное фото
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил перечень дополнительных мер поддержки электротранспорта и создания необходимой для неё инфраструктуры, всего в него вошло 29 мероприятий, сообщили в пресс-службе кабмина.
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"Михаил Мишустин утвердил перечень дополнительных мер поддержки этого направления. Документ был подготовлен по итогам стратегической сессии по развитию электротранспорта в России, которая прошла под председательством первого заместителя председателя правительства Андрея Белоусова в феврале 2023 года. Речь идёт о реализации 29 мероприятий", - сообщили в пресс-службе.
Один из блоков перечня посвящен развитию инфраструктуры. Так, Минэнерго, Минэкономразвития и региональные власти должны будут разработать методические рекомендации по реализации программы субсидирования быстрых зарядных станций. Работа будет проведена на основе опыта 12 регионов, участвовавших в пилотном проекте. Благодаря господдержке в 2022 году там было открыто 439 зарядных станций. В 2023 году число субъектов, участвующих в таких пилотах, выросло до 34.