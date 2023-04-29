https://ria.ru/20230429/elektrokary-1868676970.html

В России хотят субсидировать такси и каршеринг, использующие электрокары

В России хотят субсидировать такси и каршеринг, использующие электрокары - РИА Новости, 29.04.2023

В России хотят субсидировать такси и каршеринг, использующие электрокары

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минтрансу, Минэкономразвития, Минэнерго, Минцифры и Минфину представить предложения по субсидированию агрегаторов... РИА Новости, 29.04.2023

2023-04-29T11:22

2023-04-29T11:22

2023-04-29T11:22

экономика

авто

россия

михаил мишустин

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

министерство финансов рф (минфин россии)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0c/1864665173_0:240:3072:1968_1920x0_80_0_0_9e195fb7c4d520c41011e8a0c73d1eee.jpg

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минтрансу, Минэкономразвития, Минэнерго, Минцифры и Минфину представить предложения по субсидированию агрегаторов такси и каршеринга для стимулирования использования электрокаров, сообщили в пресс-службе кабмина. Мишустин утвердил перечень дополнительных мер поддержки электротранспорта и создания необходимой для неё инфраструктуры, всего в него вошло 29 мероприятий.

https://ria.ru/20230404/moskvich-1862833657.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, авто, россия, михаил мишустин, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), министерство энергетики рф (минэнерго россии), министерство финансов рф (минфин россии)