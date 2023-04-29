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В России хотят субсидировать такси и каршеринг, использующие электрокары - РИА Новости, 29.04.2023
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11:22 29.04.2023
https://ria.ru/20230429/elektrokary-1868676970.html
В России хотят субсидировать такси и каршеринг, использующие электрокары
В России хотят субсидировать такси и каршеринг, использующие электрокары - РИА Новости, 29.04.2023
В России хотят субсидировать такси и каршеринг, использующие электрокары
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минтрансу, Минэкономразвития, Минэнерго, Минцифры и Минфину представить предложения по субсидированию агрегаторов... РИА Новости, 29.04.2023
2023-04-29T11:22
2023-04-29T11:22
экономика
авто
россия
михаил мишустин
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
министерство финансов рф (минфин россии)
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минтрансу, Минэкономразвития, Минэнерго, Минцифры и Минфину представить предложения по субсидированию агрегаторов такси и каршеринга для стимулирования использования электрокаров, сообщили в пресс-службе кабмина. Мишустин утвердил перечень дополнительных мер поддержки электротранспорта и создания необходимой для неё инфраструктуры, всего в него вошло 29 мероприятий.
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экономика, авто, россия, михаил мишустин, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), министерство энергетики рф (минэнерго россии), министерство финансов рф (минфин россии)
Экономика, Авто, Россия, Михаил Мишустин, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Министерство финансов РФ (Минфин России)
В России хотят субсидировать такси и каршеринг, использующие электрокары

Мишустин поручил рассмотреть субсидирование такси и каршеринга, использующих электрокары

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЭлектромобиль "Москвич 3е"
Электромобиль Москвич 3е - РИА Новости, 1920, 29.04.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Электромобиль "Москвич 3е". Архивное фото
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минтрансу, Минэкономразвития, Минэнерго, Минцифры и Минфину представить предложения по субсидированию агрегаторов такси и каршеринга для стимулирования использования электрокаров, сообщили в пресс-службе кабмина.
Мишустин утвердил перечень дополнительных мер поддержки электротранспорта и создания необходимой для неё инфраструктуры, всего в него вошло 29 мероприятий.
«
"Ещё один блок мер касается стимулирования использования электрокаров гражданами и бизнесом. Минтранс, Минэкономразвития, Минэнерго, Минцифры и Минфин должны будут представить предложения по субсидированию агрегаторов такси и каршеринга, что позволит снизить стоимость поездок для пользователей, выбирающих электромобили", - сообщили в пресс-службе.
Машина Москвич 3 - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
Москва закупит две тысячи электромобилей "Москвич" для такси и каршеринга
4 апреля, 10:56
 
ЭкономикаАвтоРоссияМихаил МишустинМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)Министерство финансов РФ (Минфин России)
 
 
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