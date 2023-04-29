https://ria.ru/20230429/elektrokary-1868676970.html
В России хотят субсидировать такси и каршеринг, использующие электрокары
В России хотят субсидировать такси и каршеринг, использующие электрокары - РИА Новости, 29.04.2023
В России хотят субсидировать такси и каршеринг, использующие электрокары
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минтрансу, Минэкономразвития, Минэнерго, Минцифры и Минфину представить предложения по субсидированию агрегаторов... РИА Новости, 29.04.2023
2023-04-29T11:22
2023-04-29T11:22
2023-04-29T11:22
экономика
авто
россия
михаил мишустин
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
министерство финансов рф (минфин россии)
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минтрансу, Минэкономразвития, Минэнерго, Минцифры и Минфину представить предложения по субсидированию агрегаторов такси и каршеринга для стимулирования использования электрокаров, сообщили в пресс-службе кабмина. Мишустин утвердил перечень дополнительных мер поддержки электротранспорта и создания необходимой для неё инфраструктуры, всего в него вошло 29 мероприятий.
https://ria.ru/20230404/moskvich-1862833657.html
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экономика, авто, россия, михаил мишустин, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), министерство энергетики рф (минэнерго россии), министерство финансов рф (минфин россии)
Экономика, Авто, Россия, Михаил Мишустин, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Министерство финансов РФ (Минфин России)
В России хотят субсидировать такси и каршеринг, использующие электрокары
Мишустин поручил рассмотреть субсидирование такси и каршеринга, использующих электрокары