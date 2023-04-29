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Врач-диетолог рассказала об опасностях азиатской кухни - РИА Новости, 29.04.2023
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Туризм
 
04:41 29.04.2023
https://ria.ru/20230429/eda-1868045480.html
Врач-диетолог рассказала об опасностях азиатской кухни
Врач-диетолог рассказала об опасностях азиатской кухни - РИА Новости, 29.04.2023
Врач-диетолог рассказала об опасностях азиатской кухни
Россияне в основном предпочитают итальянскую и грузинскую кухни, но также любят и достаточно неплохо переносят умеренно экзотическую. Но перегружать организм... РИА Новости, 29.04.2023
2023-04-29T04:41
2023-04-29T04:41
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Россияне в основном предпочитают итальянскую и грузинскую кухни, но также любят и достаточно неплохо переносят умеренно экзотическую. Но перегружать организм такой едой не стоит, а наибольшие проблемы из-за нагрузок на пищеварение могут возникнуть с азиатскими блюдами, рассказала РИА Новости врач-диетолог сервиса правильного питания Level Kitchen Татьяна Мещерякова. "Народы веками жили изолированно друг от друга, и только последние 50 лет наблюдается взрывной рост туризма и взаимное проникновение народов и их гастрономических особенностей, — заметила эксперт. — Это приводит к тому, что сейчас во многих европейских столицах встретить китайский или индийский ресторан намного проще, чем заведение с местной кухней". Россиянам в целом ближе и понятнее европейская еда, но хорошо воспринимается и умеренно экзотическая, например, грузинская или армянская, отметила она. Наибольшие проблемы, по мнению врача, могут возникнуть с азиатской кухней, изобилующей специями и незнакомыми для желудка ингредиентами и их сочетаниями. К таким блюдам она относит китайские, японские, тайские и индийские. Причина — формировавшиеся веками пищевые привычки. Любая национальная кухня имеет традиции, сложившиеся за длительное время существования народов, населяющих определенные территории, и оперирует продуктами, свойственными для этого региона. Поэтому смена привычного питания, например, для путешественников, часто становится проблемой. "Для организма это стресс — ему за несколько дней нужно проделать работу, на которую у местных народов ушли столетия", — говорит Мещерякова. Базовый рацион жителя России должен опираться на местную кухню как наиболее подходящую с точки зрения микроэлементов и минералов, отмечает эксперт, обращая также внимание на значение сезонных овощей и фруктов. Вводить блюда других стран и посещать национальные рестораны стоит в качестве разнообразия, избегая совсем экзотических. Это позволит не перегружать организм несвойственной ему едой и при этом достаточно разнопланово питаться, заметила Мещерякова. Согласно результатам опроса, проведенного Level Kitchen в социальных сетях и на сайте компании в период с 21 по 23 апреля, вечер выходного дня большинство опрошенных хотели бы провести в грузинском или итальянском ресторане. В опросе приняли участие 1500 человек. Затем в списке предпочтений идут японские рестораны. Традиционную русскую еду выбрал каждый десятый, заведения паназиатской и армянской кухонь набрали по восемь процентов. Чисто китайский ресторан предпочли шесть процентов россиян, испанский или индийский — по два. Небольшая часть опрошенных в ответе "другое" (один процент) указали на выбор узбекской, вьетнамской, украинской, сербской и французской кухни, а также стритфуд.
https://ria.ru/20230417/mongoliya-1864220912.html
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Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Еда - Туризм, Рестораны, врачи
Врач-диетолог рассказала об опасностях азиатской кухни

Врач-диетолог рассказала об опасностях азиатской еды и о том, кухня каких стран нам ближе

© РИА Новости / Анна Раткогло | Перейти в медиабанкДевушки покупают еду на улице в Ухане
Девушки покупают еду на улице в Ухане - РИА Новости, 1920, 29.04.2023
© РИА Новости / Анна Раткогло
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Россияне в основном предпочитают итальянскую и грузинскую кухни, но также любят и достаточно неплохо переносят умеренно экзотическую. Но перегружать организм такой едой не стоит, а наибольшие проблемы из-за нагрузок на пищеварение могут возникнуть с азиатскими блюдами, рассказала РИА Новости врач-диетолог сервиса правильного питания Level Kitchen Татьяна Мещерякова.
"Народы веками жили изолированно друг от друга, и только последние 50 лет наблюдается взрывной рост туризма и взаимное проникновение народов и их гастрономических особенностей, — заметила эксперт. — Это приводит к тому, что сейчас во многих европейских столицах встретить китайский или индийский ресторан намного проще, чем заведение с местной кухней".
Россиянам в целом ближе и понятнее европейская еда, но хорошо воспринимается и умеренно экзотическая, например, грузинская или армянская, отметила она. Наибольшие проблемы, по мнению врача, могут возникнуть с азиатской кухней, изобилующей специями и незнакомыми для желудка ингредиентами и их сочетаниями. К таким блюдам она относит китайские, японские, тайские и индийские.
Причина — формировавшиеся веками пищевые привычки. Любая национальная кухня имеет традиции, сложившиеся за длительное время существования народов, населяющих определенные территории, и оперирует продуктами, свойственными для этого региона. Поэтому смена привычного питания, например, для путешественников, часто становится проблемой. "Для организма это стресс — ему за несколько дней нужно проделать работу, на которую у местных народов ушли столетия", — говорит Мещерякова.
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Базовый рацион жителя России должен опираться на местную кухню как наиболее подходящую с точки зрения микроэлементов и минералов, отмечает эксперт, обращая также внимание на значение сезонных овощей и фруктов. Вводить блюда других стран и посещать национальные рестораны стоит в качестве разнообразия, избегая совсем экзотических. Это позволит не перегружать организм несвойственной ему едой и при этом достаточно разнопланово питаться, заметила Мещерякова.
Согласно результатам опроса, проведенного Level Kitchen в социальных сетях и на сайте компании в период с 21 по 23 апреля, вечер выходного дня большинство опрошенных хотели бы провести в грузинском или итальянском ресторане. В опросе приняли участие 1500 человек.
Затем в списке предпочтений идут японские рестораны. Традиционную русскую еду выбрал каждый десятый, заведения паназиатской и армянской кухонь набрали по восемь процентов. Чисто китайский ресторан предпочли шесть процентов россиян, испанский или индийский — по два.
Небольшая часть опрошенных в ответе "другое" (один процент) указали на выбор узбекской, вьетнамской, украинской, сербской и французской кухни, а также стритфуд.
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