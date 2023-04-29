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В Мелитополе открыли мурал и мемориальную доску в честь Дарьи Дугиной
В Мелитополе открыли мурал и мемориальную доску в честь Дарьи Дугиной - РИА Новости, 29.04.2023
В Мелитополе открыли мурал и мемориальную доску в честь Дарьи Дугиной
Мурал и мемориальную доску с портретом погибшей в результате теракта российского политолога Дарьи Дугиной торжественно открыли на одном из зданий университета в РИА Новости, 29.04.2023
2023-04-29T12:29
2023-04-29T12:29
2023-04-29T13:00
мелитополь
дарья дугина
запорожская область
общество
подрыв автомобиля дарьи дугиной
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МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская область), 29 апр - РИА Новости. Мурал и мемориальную доску с портретом погибшей в результате теракта российского политолога Дарьи Дугиной торжественно открыли на одном из зданий университета в Мелитополе на улице, которая на днях была официально переименована в ее честь, передает корреспондент РИА Новости. Портрет Дугиной разместили на одной из стен здания Мелитопольского государственного университета, расположенного на улице, названной в ее честь, ранее улица называлась Университетской. В церемонии открытия приняли участие глава Мелитополя Галина Данильченко, музыкант Аким Апачев, а также ректор Мелитопольского государственного университета Андрей Чуйков. Автором проекта мурала выступил российский художник Алексей Гинтовт. На мурале рядом с портретом Дарьи на золоченом фоне выполнена стилизованная надпись "Даша — душа наша". "С этим образом я работал с 20 августа - и вот он вырос до граффити. Я человек мастерской и никогда не работал с улицей... Полагаю, что в будущем появится больше институтов и университетов, городов, проспектов и улиц имени Дугиной", - рассказал Гинтовт РИА Новости. Дугина погибла вечером 20 августа 2022 года при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. ФСБ заявила, что за убийством стоят украинские спецслужбы, исполнитель - гражданка Украины Наталья Вовк.
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Мурал и мемориальную доску с портретом Дугиной открыли в Мелитополе
Мурал и мемориальную доску с портретом Дугиной открыли в Мелитополе
2023-04-29T12:29
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PT0M23S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мелитополь, дарья дугина, запорожская область, общество, подрыв автомобиля дарьи дугиной
Мелитополь, Дарья Дугина, Запорожская область, Общество, Подрыв автомобиля Дарьи Дугиной
В Мелитополе открыли мурал и мемориальную доску в честь Дарьи Дугиной
Изображение Дарьи Дугиной и мемориальная доска в ее честь появились в Мелитополе
МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская область), 29 апр - РИА Новости. Мурал и мемориальную доску с портретом погибшей в результате теракта российского политолога Дарьи Дугиной торжественно открыли на одном из зданий университета в Мелитополе на улице, которая на днях была официально переименована в ее честь, передает корреспондент РИА Новости.
Портрет Дугиной разместили на одной из стен здания Мелитопольского государственного университета, расположенного на улице, названной в ее честь, ранее улица называлась Университетской.
В церемонии открытия приняли участие глава Мелитополя Галина Данильченко, музыкант Аким Апачев, а также ректор Мелитопольского государственного университета Андрей Чуйков.
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"Мы решили, что в городе Мелитополе должна быть улица имени Дарьи Дугиной... Дело в том, что такие молодые люди как она, активные и смелые, всегда говорили правду и должны оставаться в наших сердцах, а мы равняться на них", - заявила Данильченко.
Автором проекта мурала выступил российский художник Алексей Гинтовт. На мурале рядом с портретом Дарьи на золоченом фоне выполнена стилизованная надпись "Даша — душа наша".
"С этим образом я работал с 20 августа - и вот он вырос до граффити. Я человек мастерской и никогда не работал с улицей... Полагаю, что в будущем появится больше институтов и университетов, городов, проспектов и улиц имени Дугиной", - рассказал Гинтовт РИА Новости.
Дугина погибла вечером 20 августа 2022 года при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. ФСБ заявила, что за убийством стоят украинские спецслужбы, исполнитель - гражданка Украины Наталья Вовк.
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