Рейтинг@Mail.ru
В Мелитополе открыли мурал и мемориальную доску в честь Дарьи Дугиной - РИА Новости, 29.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:29 29.04.2023 (обновлено: 13:00 29.04.2023)
https://ria.ru/20230429/dugina-1868685686.html
В Мелитополе открыли мурал и мемориальную доску в честь Дарьи Дугиной
В Мелитополе открыли мурал и мемориальную доску в честь Дарьи Дугиной - РИА Новости, 29.04.2023
В Мелитополе открыли мурал и мемориальную доску в честь Дарьи Дугиной
Мурал и мемориальную доску с портретом погибшей в результате теракта российского политолога Дарьи Дугиной торжественно открыли на одном из зданий университета в РИА Новости, 29.04.2023
2023-04-29T12:29
2023-04-29T13:00
мелитополь
дарья дугина
запорожская область
общество
подрыв автомобиля дарьи дугиной
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1d/1868687458_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_12d5e807608c0a6d9a34a33b68ee9732.jpg
МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская область), 29 апр - РИА Новости. Мурал и мемориальную доску с портретом погибшей в результате теракта российского политолога Дарьи Дугиной торжественно открыли на одном из зданий университета в Мелитополе на улице, которая на днях была официально переименована в ее честь, передает корреспондент РИА Новости. Портрет Дугиной разместили на одной из стен здания Мелитопольского государственного университета, расположенного на улице, названной в ее честь, ранее улица называлась Университетской. В церемонии открытия приняли участие глава Мелитополя Галина Данильченко, музыкант Аким Апачев, а также ректор Мелитопольского государственного университета Андрей Чуйков. Автором проекта мурала выступил российский художник Алексей Гинтовт. На мурале рядом с портретом Дарьи на золоченом фоне выполнена стилизованная надпись "Даша — душа наша". "С этим образом я работал с 20 августа - и вот он вырос до граффити. Я человек мастерской и никогда не работал с улицей... Полагаю, что в будущем появится больше институтов и университетов, городов, проспектов и улиц имени Дугиной", - рассказал Гинтовт РИА Новости. Дугина погибла вечером 20 августа 2022 года при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. ФСБ заявила, что за убийством стоят украинские спецслужбы, исполнитель - гражданка Украины Наталья Вовк.
https://ria.ru/20221221/portret-1840381923.html
мелитополь
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Мурал и мемориальную доску с портретом Дугиной открыли в Мелитополе
Мурал и мемориальную доску с портретом Дугиной открыли в Мелитополе
2023-04-29T12:29
true
PT0M23S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1d/1868687458_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_7f4190f18547a72c90369b72b09b376b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
мелитополь, дарья дугина, запорожская область, общество, подрыв автомобиля дарьи дугиной
Мелитополь, Дарья Дугина, Запорожская область, Общество, Подрыв автомобиля Дарьи Дугиной
В Мелитополе открыли мурал и мемориальную доску в честь Дарьи Дугиной

Изображение Дарьи Дугиной и мемориальная доска в ее честь появились в Мелитополе

Читать ria.ru в
МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская область), 29 апр - РИА Новости. Мурал и мемориальную доску с портретом погибшей в результате теракта российского политолога Дарьи Дугиной торжественно открыли на одном из зданий университета в Мелитополе на улице, которая на днях была официально переименована в ее честь, передает корреспондент РИА Новости.
Портрет Дугиной разместили на одной из стен здания Мелитопольского государственного университета, расположенного на улице, названной в ее честь, ранее улица называлась Университетской.
© РИА НовостиМемориальную доску с портретом Дарьи Дугиной открыли в Мелитополе. Кадр видео
Мемориальную доску с портретом Дарьи Дугиной открыли в Мелитополе. Кадр видео
© РИА Новости
Мемориальную доску с портретом Дарьи Дугиной открыли в Мелитополе. Кадр видео
В церемонии открытия приняли участие глава Мелитополя Галина Данильченко, музыкант Аким Апачев, а также ректор Мелитопольского государственного университета Андрей Чуйков.
«
"Мы решили, что в городе Мелитополе должна быть улица имени Дарьи Дугиной... Дело в том, что такие молодые люди как она, активные и смелые, всегда говорили правду и должны оставаться в наших сердцах, а мы равняться на них", - заявила Данильченко.
Автором проекта мурала выступил российский художник Алексей Гинтовт. На мурале рядом с портретом Дарьи на золоченом фоне выполнена стилизованная надпись "Даша — душа наша".
"С этим образом я работал с 20 августа - и вот он вырос до граффити. Я человек мастерской и никогда не работал с улицей... Полагаю, что в будущем появится больше институтов и университетов, городов, проспектов и улиц имени Дугиной", - рассказал Гинтовт РИА Новости.
Дугина погибла вечером 20 августа 2022 года при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. ФСБ заявила, что за убийством стоят украинские спецслужбы, исполнитель - гражданка Украины Наталья Вовк.
Французский архитектор Шанур Кешишян передал в дар послу России во Франции Алексею Мешкову портрет погибшей журналистки Дарьи Дугиной - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
Французский архитектор передал послу России в Париже портрет Дарьи Дугиной
21 декабря 2022, 21:47
 
МелитопольДарья ДугинаЗапорожская областьОбществоПодрыв автомобиля Дарьи Дугиной
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала