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В Мелитополе открыли мурал и мемориальную доску в честь Дарьи Дугиной

В Мелитополе открыли мурал и мемориальную доску в честь Дарьи Дугиной - РИА Новости, 29.04.2023

В Мелитополе открыли мурал и мемориальную доску в честь Дарьи Дугиной

Мурал и мемориальную доску с портретом погибшей в результате теракта российского политолога Дарьи Дугиной торжественно открыли на одном из зданий университета в РИА Новости, 29.04.2023

2023-04-29T12:29

2023-04-29T12:29

2023-04-29T13:00

мелитополь

дарья дугина

запорожская область

общество

подрыв автомобиля дарьи дугиной

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МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская область), 29 апр - РИА Новости. Мурал и мемориальную доску с портретом погибшей в результате теракта российского политолога Дарьи Дугиной торжественно открыли на одном из зданий университета в Мелитополе на улице, которая на днях была официально переименована в ее честь, передает корреспондент РИА Новости. Портрет Дугиной разместили на одной из стен здания Мелитопольского государственного университета, расположенного на улице, названной в ее честь, ранее улица называлась Университетской. В церемонии открытия приняли участие глава Мелитополя Галина Данильченко, музыкант Аким Апачев, а также ректор Мелитопольского государственного университета Андрей Чуйков. Автором проекта мурала выступил российский художник Алексей Гинтовт. На мурале рядом с портретом Дарьи на золоченом фоне выполнена стилизованная надпись "Даша — душа наша". "С этим образом я работал с 20 августа - и вот он вырос до граффити. Я человек мастерской и никогда не работал с улицей... Полагаю, что в будущем появится больше институтов и университетов, городов, проспектов и улиц имени Дугиной", - рассказал Гинтовт РИА Новости. Дугина погибла вечером 20 августа 2022 года при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. ФСБ заявила, что за убийством стоят украинские спецслужбы, исполнитель - гражданка Украины Наталья Вовк.

https://ria.ru/20221221/portret-1840381923.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мурал и мемориальную доску с портретом Дугиной открыли в Мелитополе Мурал и мемориальную доску с портретом Дугиной открыли в Мелитополе 2023-04-29T12:29 true PT0M23S

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Ольга Фомченкова

мелитополь, дарья дугина, запорожская область, общество, подрыв автомобиля дарьи дугиной