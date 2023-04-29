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В центре Москвы мотоциклист погиб в ДТП - РИА Новости, 29.04.2023
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13:53 29.04.2023
https://ria.ru/20230429/dtp-1868698557.html
В центре Москвы мотоциклист погиб в ДТП
В центре Москвы мотоциклист погиб в ДТП - РИА Новости, 29.04.2023
В центре Москвы мотоциклист погиб в ДТП
Один человек погиб и один пострадал в дорожной аварии с участием автомобиля и мотоцикла в центре Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка... РИА Новости, 29.04.2023
2023-04-29T13:53
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происшествия
москва
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Один человек погиб и один пострадал в дорожной аварии с участием автомобиля и мотоцикла в центре Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ. По данным ведомства, ДТП произошло в субботу на Космодамианской набережной. Сотрудники ГИБДД устанавливают причины аварии.
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происшествия, москва
Происшествия, Москва
В центре Москвы мотоциклист погиб в ДТП

Один человек погиб и один ранен в ДТП с мотоциклом на Космодамианской набережной в Москве

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкФельдшер в автомобиле скорой помощи
Фельдшер в автомобиле скорой помощи - РИА Новости, 1920, 29.04.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Фельдшер в автомобиле скорой помощи. Архивное фото
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Один человек погиб и один пострадал в дорожной аварии с участием автомобиля и мотоцикла в центре Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ.
По данным ведомства, ДТП произошло в субботу на Космодамианской набережной.
«
"В результате ДТП погиб мотоциклист, пассажир автомобиля пострадал", - сказали в ведомстве.
Сотрудники ГИБДД устанавливают причины аварии.
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