https://ria.ru/20230429/dtp-1868698557.html
В центре Москвы мотоциклист погиб в ДТП
В центре Москвы мотоциклист погиб в ДТП - РИА Новости, 29.04.2023
В центре Москвы мотоциклист погиб в ДТП
Один человек погиб и один пострадал в дорожной аварии с участием автомобиля и мотоцикла в центре Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка... РИА Новости, 29.04.2023
2023-04-29T13:53
2023-04-29T13:53
2023-04-29T13:53
происшествия
москва
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Один человек погиб и один пострадал в дорожной аварии с участием автомобиля и мотоцикла в центре Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ. По данным ведомства, ДТП произошло в субботу на Космодамианской набережной. Сотрудники ГИБДД устанавливают причины аварии.
https://ria.ru/20230429/dtp-1868672629.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва
В центре Москвы мотоциклист погиб в ДТП
Один человек погиб и один ранен в ДТП с мотоциклом на Космодамианской набережной в Москве
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Один человек погиб и один пострадал в дорожной аварии с участием автомобиля и мотоцикла в центре Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ.
По данным ведомства, ДТП произошло в субботу на Космодамианской набережной.
«
"В результате ДТП погиб мотоциклист, пассажир автомобиля пострадал", - сказали в ведомстве.
Сотрудники ГИБДД устанавливают причины аварии.
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