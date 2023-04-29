https://ria.ru/20230429/dtp-1868698557.html

В центре Москвы мотоциклист погиб в ДТП

В центре Москвы мотоциклист погиб в ДТП - РИА Новости, 29.04.2023

В центре Москвы мотоциклист погиб в ДТП

Один человек погиб и один пострадал в дорожной аварии с участием автомобиля и мотоцикла в центре Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка... РИА Новости, 29.04.2023

2023-04-29T13:53

2023-04-29T13:53

2023-04-29T13:53

происшествия

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/11/1750573658_0:190:3302:2047_1920x0_80_0_0_16fb1eed44363870813d9b07d7d8d18f.jpg

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Один человек погиб и один пострадал в дорожной аварии с участием автомобиля и мотоцикла в центре Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ. По данным ведомства, ДТП произошло в субботу на Космодамианской набережной. Сотрудники ГИБДД устанавливают причины аварии.

https://ria.ru/20230429/dtp-1868672629.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, москва