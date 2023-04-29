https://ria.ru/20230429/dtp-1868696377.html

В результате ДТП в Тульской области погиб человек

В результате ДТП в Тульской области погиб человек - РИА Новости, 29.04.2023

В результате ДТП в Тульской области погиб человек

Один человек погиб, ещё семеро, в том числе 8-летний ребёнок, пострадали в результате попутного столкновения 6-ти транспортных средств в Тульской области,... РИА Новости, 29.04.2023

2023-04-29T13:39

2023-04-29T13:39

2023-04-29T13:40

происшествия

тульская область

веневский район

россия

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ВОРОНЕЖ, 29 апр - РИА Новости. Один человек погиб, ещё семеро, в том числе 8-летний ребёнок, пострадали в результате попутного столкновения 6-ти транспортных средств в Тульской области, сообщили РИА Новости в минздраве Тульской области. По данным ГУМЧС по Тульской области, попутное столкновение 6-ти транспортных средств произошло в субботу на 193-м километре трассы М-4 "Дон" в Веневском районе Тульской области. "Один человек скончался до приезда медиков. Пострадало 7 человек, в том числе 8-летний ребёнок. Мальчик и ещё трое взрослых пострадавших доставлены в ближайшие районные больницы, 3 человека отказались от госпитализации, им оказана медицинская помощь на месте", — говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230120/dtp-1846288119.html

тульская область

веневский район

россия

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происшествия, тульская область, веневский район, россия