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В Подмосковье завели дело после ДТП на Киевском шоссе, где погибли дети - РИА Новости, 29.04.2023
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10:52 29.04.2023
https://ria.ru/20230429/dtp-1868672629.html
В Подмосковье завели дело после ДТП на Киевском шоссе, где погибли дети
В Подмосковье завели дело после ДТП на Киевском шоссе, где погибли дети - РИА Новости, 29.04.2023
В Подмосковье завели дело после ДТП на Киевском шоссе, где погибли дети
Уголовное дело возбуждено из-за ДТП на Киевском шоссе в подмосковном Наро-Фоминске, где погибли дети 10 и 7 лет, сообщается в Telegram-канале прокуратуры... РИА Новости, 29.04.2023
2023-04-29T10:52
2023-04-29T10:52
происшествия
наро-фоминский район
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено из-за ДТП на Киевском шоссе в подмосковном Наро-Фоминске, где погибли дети 10 и 7 лет, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Московской области. Ранее в экстренных службах сообщили РИА Новости, что ДТП с участием семи автомобилей произошло на Киевском шоссе: грузовик въехал в шесть легковушек, погибли четыре человека, включая двух детей, еще два человека получили травмы. По данным прокуратуры, на 72-м километре шоссе водитель КамАЗа врезался в легковые автомобили на светофоре.
https://ria.ru/20230316/dtp-1858400058.html
наро-фоминский район
московская область (подмосковье)
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происшествия, наро-фоминский район, московская область (подмосковье)
Происшествия, Наро-Фоминский район, Московская область (Подмосковье)
В Подмосковье завели дело после ДТП на Киевском шоссе, где погибли дети

Уголовное дело возбудили после ДТП на Киевском шоссе в Подмосковье, где погибли двое детей

© Фото : Прокуратура Московской областиДТП в городском округе Наро-Фоминский на 72 км трассы М-3
ДТП в городском округе Наро-Фоминский на 72 км трассы М-3 - РИА Новости, 1920, 29.04.2023
© Фото : Прокуратура Московской области
ДТП в городском округе Наро-Фоминский на 72 км трассы М-3
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено из-за ДТП на Киевском шоссе в подмосковном Наро-Фоминске, где погибли дети 10 и 7 лет, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Московской области.
Ранее в экстренных службах сообщили РИА Новости, что ДТП с участием семи автомобилей произошло на Киевском шоссе: грузовик въехал в шесть легковушек, погибли четыре человека, включая двух детей, еще два человека получили травмы. По данным прокуратуры, на 72-м километре шоссе водитель КамАЗа врезался в легковые автомобили на светофоре.
«
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью пятой статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц)", - говорится в сообщении.
На месте ДТП с участием трех легковых автомобилей на 132-м километре трассы Р-22 в городском округе Кашира - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
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ПроисшествияНаро-Фоминский районМосковская область (Подмосковье)
 
 
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