В Подмосковье завели дело после ДТП на Киевском шоссе, где погибли дети
Уголовное дело возбудили после ДТП на Киевском шоссе в Подмосковье, где погибли двое детей
© Фото : Прокуратура Московской областиДТП в городском округе Наро-Фоминский на 72 км трассы М-3
© Фото : Прокуратура Московской области
ДТП в городском округе Наро-Фоминский на 72 км трассы М-3
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено из-за ДТП на Киевском шоссе в подмосковном Наро-Фоминске, где погибли дети 10 и 7 лет, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Московской области.
Ранее в экстренных службах сообщили РИА Новости, что ДТП с участием семи автомобилей произошло на Киевском шоссе: грузовик въехал в шесть легковушек, погибли четыре человека, включая двух детей, еще два человека получили травмы. По данным прокуратуры, на 72-м километре шоссе водитель КамАЗа врезался в легковые автомобили на светофоре.
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"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью пятой статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц)", - говорится в сообщении.