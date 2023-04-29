https://ria.ru/20230429/dtp-1868672629.html

В Подмосковье завели дело после ДТП на Киевском шоссе, где погибли дети

В Подмосковье завели дело после ДТП на Киевском шоссе, где погибли дети - РИА Новости, 29.04.2023

В Подмосковье завели дело после ДТП на Киевском шоссе, где погибли дети

Уголовное дело возбуждено из-за ДТП на Киевском шоссе в подмосковном Наро-Фоминске, где погибли дети 10 и 7 лет, сообщается в Telegram-канале прокуратуры... РИА Новости, 29.04.2023

2023-04-29T10:52

2023-04-29T10:52

2023-04-29T10:52

происшествия

наро-фоминский район

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено из-за ДТП на Киевском шоссе в подмосковном Наро-Фоминске, где погибли дети 10 и 7 лет, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Московской области. Ранее в экстренных службах сообщили РИА Новости, что ДТП с участием семи автомобилей произошло на Киевском шоссе: грузовик въехал в шесть легковушек, погибли четыре человека, включая двух детей, еще два человека получили травмы. По данным прокуратуры, на 72-м километре шоссе водитель КамАЗа врезался в легковые автомобили на светофоре.

https://ria.ru/20230316/dtp-1858400058.html

наро-фоминский район

московская область (подмосковье)

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, наро-фоминский район, московская область (подмосковье)