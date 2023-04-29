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Российский беспилотник сбил украинский дрон под Авдеевкой - РИА Новости, 29.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
06:03 29.04.2023 (обновлено: 09:12 29.04.2023)
https://ria.ru/20230429/drony-1868647735.html
Российский беспилотник сбил украинский дрон под Авдеевкой
Российский беспилотник сбил украинский дрон под Авдеевкой - РИА Новости, 29.04.2023
Российский беспилотник сбил украинский дрон под Авдеевкой
Беспилотный летательный аппарат российских вооруженных сил во время выполнения разведывательной миссии под Авдеевкой в ДНР сбил коптер украинских вооруженных... РИА Новости, 29.04.2023
2023-04-29T06:03
2023-04-29T09:12
специальная военная операция на украине
авдеевка
безопасность
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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ДОНЕЦК, 29 апр - РИА Новости. Беспилотный летательный аппарат российских вооруженных сил во время выполнения разведывательной миссии под Авдеевкой в ДНР сбил коптер украинских вооруженных сил, передает корреспондент РИА Новости. Во время проведения воздушной разведки на Авдеевском направлении российский беспилотник обнаружил украинский дрон китайского производства модели DJI Mavic 3. Российский коптер с целью перехвата БПЛА противника вступил с ним в воздушный бой. Маневрируя своим коптером в специальном режиме, российский оператор воспользовался тактикой воздушного тарана и с помощью своего летательного аппарата нанес украинскому дрону удар в его верхнюю полусферу, тем самым повредив лопасти аппарата противника и спровоцировав его падение. После этого успешно проведенного тарана украинский коптер потерял управление и рухнул на землю. Российский дрон остался в небе и продолжил выполнение задания командования, связанное с корректировкой артиллерийского огня по позициям украинских боевиков.
https://ria.ru/20230429/zaporozhe-1868646188.html
авдеевка
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РИА Новости
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Кадры воздушного боя между российским и украинским дронами под Донецком
Кадры воздушного боя между российским и украинским дронами под Донецком
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авдеевка, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Авдеевка, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Российский беспилотник сбил украинский дрон под Авдеевкой

Российский коптер провел успешный таран украинского дрона под Авдеевкой

Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 29 апр - РИА Новости. Беспилотный летательный аппарат российских вооруженных сил во время выполнения разведывательной миссии под Авдеевкой в ДНР сбил коптер украинских вооруженных сил, передает корреспондент РИА Новости.
Во время проведения воздушной разведки на Авдеевском направлении российский беспилотник обнаружил украинский дрон китайского производства модели DJI Mavic 3. Российский коптер с целью перехвата БПЛА противника вступил с ним в воздушный бой. Маневрируя своим коптером в специальном режиме, российский оператор воспользовался тактикой воздушного тарана и с помощью своего летательного аппарата нанес украинскому дрону удар в его верхнюю полусферу, тем самым повредив лопасти аппарата противника и спровоцировав его падение.
После этого успешно проведенного тарана украинский коптер потерял управление и рухнул на землю.
Российский дрон остался в небе и продолжил выполнение задания командования, связанное с корректировкой артиллерийского огня по позициям украинских боевиков.
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Специальная военная операция на УкраинеАвдеевкаБезопасностьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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