https://ria.ru/20230429/drony-1868647735.html

Российский беспилотник сбил украинский дрон под Авдеевкой

Российский беспилотник сбил украинский дрон под Авдеевкой - РИА Новости, 29.04.2023

Российский беспилотник сбил украинский дрон под Авдеевкой

Беспилотный летательный аппарат российских вооруженных сил во время выполнения разведывательной миссии под Авдеевкой в ДНР сбил коптер украинских вооруженных... РИА Новости, 29.04.2023

2023-04-29T06:03

2023-04-29T06:03

2023-04-29T09:12

специальная военная операция на украине

авдеевка

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вооруженные силы рф

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ДОНЕЦК, 29 апр - РИА Новости. Беспилотный летательный аппарат российских вооруженных сил во время выполнения разведывательной миссии под Авдеевкой в ДНР сбил коптер украинских вооруженных сил, передает корреспондент РИА Новости. Во время проведения воздушной разведки на Авдеевском направлении российский беспилотник обнаружил украинский дрон китайского производства модели DJI Mavic 3. Российский коптер с целью перехвата БПЛА противника вступил с ним в воздушный бой. Маневрируя своим коптером в специальном режиме, российский оператор воспользовался тактикой воздушного тарана и с помощью своего летательного аппарата нанес украинскому дрону удар в его верхнюю полусферу, тем самым повредив лопасти аппарата противника и спровоцировав его падение. После этого успешно проведенного тарана украинский коптер потерял управление и рухнул на землю. Российский дрон остался в небе и продолжил выполнение задания командования, связанное с корректировкой артиллерийского огня по позициям украинских боевиков.

https://ria.ru/20230429/zaporozhe-1868646188.html

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Кадры воздушного боя между российским и украинским дронами под Донецком Кадры воздушного боя между российским и украинским дронами под Донецком 2023-04-29T06:03 true PT0M59S

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авдеевка, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф