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Число пострадавших при обстреле Донецка достигло пяти человек - РИА Новости, 29.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:22 29.04.2023 (обновлено: 17:40 29.04.2023)
https://ria.ru/20230429/donetsk-1868732778.html
Число пострадавших при обстреле Донецка достигло пяти человек
Число пострадавших при обстреле Донецка достигло пяти человек - РИА Новости, 29.04.2023
Число пострадавших при обстреле Донецка достигло пяти человек
Артиллерия украинских войск с утра ведёт массированный обстрел жилых кварталов городов республики, в результате которого пострадало уже шесть мирных жителей,... РИА Новости, 29.04.2023
2023-04-29T17:22
2023-04-29T17:40
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
донецк
происшествия
петровский район
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 29 апр – РИА Новости. Артиллерия украинских войск с утра ведёт массированный обстрел жилых кварталов городов республики, в результате которого пострадало уже шесть мирных жителей, сообщает пресс-служба Минздрава ДНР."Все раненые жители Донецка были оперативно доставлены в медучреждения Республики с минно-взрывными травмами и осколочными ранениями. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь", - сообщают в ведомстве.В Донецке ранения получили пять человек. Мужчина пострадал при обстреле в Петровском районе города. Трое мужчин и одна женщина получили ранения в Ленинском районе города, который находится на серьезном удалении от линии боевого соприкосновения. Ещё один человек получил минно-взрывные травмы и осколочные ранения при обстреле Ясиноватой.Массированные удары по Донецку и его окрестностям продолжаются вторые сутки. Накануне, 28, апреля в результате удара по центру города загорелся автобус с пассажирами. Всего за прошлые сутки от ударов артиллерии ВСУ в городе погибло 9 человек, среди них ребенок. Повреждение получил Республиканский травматологический центр, несколько его сотрудников пострадало.
https://ria.ru/20230403/ukraina-1862502168.html
донецкая народная республика
донецк
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донецкая народная республика, донецк, происшествия, петровский район, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Донецк, Происшествия, Петровский район, Вооруженные силы Украины
Число пострадавших при обстреле Донецка достигло пяти человек

Минздрав ДНР: число пострадавших при обстреле Донецка достигло пяти человек

© РИА НовостиПоследствия обстрела Ленинского района Донецка. Кадр видео
Последствия обстрела Ленинского района Донецка. Кадр видео
© РИА Новости
Последствия обстрела Ленинского района Донецка. Кадр видео
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ДОНЕЦК, 29 апр – РИА Новости. Артиллерия украинских войск с утра ведёт массированный обстрел жилых кварталов городов республики, в результате которого пострадало уже шесть мирных жителей, сообщает пресс-служба Минздрава ДНР.
"Все раненые жители Донецка были оперативно доставлены в медучреждения Республики с минно-взрывными травмами и осколочными ранениями. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь", - сообщают в ведомстве.
В Донецке ранения получили пять человек. Мужчина пострадал при обстреле в Петровском районе города. Трое мужчин и одна женщина получили ранения в Ленинском районе города, который находится на серьезном удалении от линии боевого соприкосновения. Ещё один человек получил минно-взрывные травмы и осколочные ранения при обстреле Ясиноватой.
Массированные удары по Донецку и его окрестностям продолжаются вторые сутки. Накануне, 28, апреля в результате удара по центру города загорелся автобус с пассажирами. Всего за прошлые сутки от ударов артиллерии ВСУ в городе погибло 9 человек, среди них ребенок. Повреждение получил Республиканский травматологический центр, несколько его сотрудников пострадало.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаДонецкПроисшествияПетровский районВооруженные силы Украины
 
 
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