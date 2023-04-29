https://ria.ru/20230429/donetsk-1868732778.html

Число пострадавших при обстреле Донецка достигло пяти человек

Число пострадавших при обстреле Донецка достигло пяти человек - РИА Новости, 29.04.2023

Число пострадавших при обстреле Донецка достигло пяти человек

Артиллерия украинских войск с утра ведёт массированный обстрел жилых кварталов городов республики, в результате которого пострадало уже шесть мирных жителей,... РИА Новости, 29.04.2023

2023-04-29T17:22

2023-04-29T17:22

2023-04-29T17:40

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

донецк

происшествия

петровский район

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 29 апр – РИА Новости. Артиллерия украинских войск с утра ведёт массированный обстрел жилых кварталов городов республики, в результате которого пострадало уже шесть мирных жителей, сообщает пресс-служба Минздрава ДНР."Все раненые жители Донецка были оперативно доставлены в медучреждения Республики с минно-взрывными травмами и осколочными ранениями. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь", - сообщают в ведомстве.В Донецке ранения получили пять человек. Мужчина пострадал при обстреле в Петровском районе города. Трое мужчин и одна женщина получили ранения в Ленинском районе города, который находится на серьезном удалении от линии боевого соприкосновения. Ещё один человек получил минно-взрывные травмы и осколочные ранения при обстреле Ясиноватой.Массированные удары по Донецку и его окрестностям продолжаются вторые сутки. Накануне, 28, апреля в результате удара по центру города загорелся автобус с пассажирами. Всего за прошлые сутки от ударов артиллерии ВСУ в городе погибло 9 человек, среди них ребенок. Повреждение получил Республиканский травматологический центр, несколько его сотрудников пострадало.

https://ria.ru/20230403/ukraina-1862502168.html

донецкая народная республика

донецк

петровский район

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донецкая народная республика, донецк, происшествия, петровский район, вооруженные силы украины