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Мэр Донецка рассказал о разрушениях при обстреле Киевского района из РСЗО

Мэр Донецка рассказал о разрушениях при обстреле Киевского района из РСЗО - РИА Новости, 29.04.2023

Мэр Донецка рассказал о разрушениях при обстреле Киевского района из РСЗО

При обстреле ВСУ Киевского района Донецка пострадали жилые дома и административные здания, сообщил в Telegram-канале мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 29.04.2023

2023-04-29T09:25

2023-04-29T09:25

2023-04-29T10:26

специальная военная операция на украине

происшествия

донецк

донецкая народная республика

алексей кулемзин (донецк)

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ДОНЕЦК, 29 апр — РИА Новости. При обстреле ВСУ Киевского района Донецка пострадали жилые дома и административные здания, сообщил в Telegram-канале мэр города Алексей Кулемзин.По информации представительства ДНР в СЦКК, украинские войска открыли огонь по Киевскому району накануне вечером, в 21:15, выпустив две ракеты из РСЗО. Как сообщал корреспондент РИА Новости, одна из ракет ударила по густонаселенному району, на месте образовалась воронка шириной семь и глубиной пять метров.За вчерашний день ВСУ несколько раз обстреливали Киевский район. Прилеты зафиксировали в районе ТРЦ "Донецк-Сити", на территории стадиона "Олимпийский" и травматологического центра, снаряд также попал в маршрутку. Жертвами этих ударов стали девять человек, в том числе ребенок, еще около 20 человек доставили в больницу с ранениями и травмами.

донецк

донецкая народная республика

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Ольга Фомченкова

происшествия, донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк)