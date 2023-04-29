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Мэр Донецка рассказал о разрушениях при обстреле Киевского района из РСЗО
Мэр Донецка рассказал о разрушениях при обстреле Киевского района из РСЗО - РИА Новости, 29.04.2023
Мэр Донецка рассказал о разрушениях при обстреле Киевского района из РСЗО
При обстреле ВСУ Киевского района Донецка пострадали жилые дома и административные здания, сообщил в Telegram-канале мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 29.04.2023
2023-04-29T09:25
2023-04-29T09:25
2023-04-29T10:26
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
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ДОНЕЦК, 29 апр — РИА Новости. При обстреле ВСУ Киевского района Донецка пострадали жилые дома и административные здания, сообщил в Telegram-канале мэр города Алексей Кулемзин.По информации представительства ДНР в СЦКК, украинские войска открыли огонь по Киевскому району накануне вечером, в 21:15, выпустив две ракеты из РСЗО. Как сообщал корреспондент РИА Новости, одна из ракет ударила по густонаселенному району, на месте образовалась воронка шириной семь и глубиной пять метров.За вчерашний день ВСУ несколько раз обстреливали Киевский район. Прилеты зафиксировали в районе ТРЦ "Донецк-Сити", на территории стадиона "Олимпийский" и травматологического центра, снаряд также попал в маршрутку. Жертвами этих ударов стали девять человек, в том числе ребенок, еще около 20 человек доставили в больницу с ранениями и травмами.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк)
Мэр Донецка рассказал о разрушениях при обстреле Киевского района из РСЗО
Кулемзин: административные здания повредило при обстреле Киевского района Донецка из РСЗО