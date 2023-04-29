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Мэр Донецка рассказал о разрушениях при обстреле Киевского района из РСЗО - РИА Новости, 29.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:25 29.04.2023 (обновлено: 10:26 29.04.2023)
https://ria.ru/20230429/donetsk-1868661462.html
Мэр Донецка рассказал о разрушениях при обстреле Киевского района из РСЗО
Мэр Донецка рассказал о разрушениях при обстреле Киевского района из РСЗО - РИА Новости, 29.04.2023
Мэр Донецка рассказал о разрушениях при обстреле Киевского района из РСЗО
При обстреле ВСУ Киевского района Донецка пострадали жилые дома и административные здания, сообщил в Telegram-канале мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 29.04.2023
2023-04-29T09:25
2023-04-29T10:26
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
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ДОНЕЦК, 29 апр — РИА Новости. При обстреле ВСУ Киевского района Донецка пострадали жилые дома и административные здания, сообщил в Telegram-канале мэр города Алексей Кулемзин.По информации представительства ДНР в СЦКК, украинские войска открыли огонь по Киевскому району накануне вечером, в 21:15, выпустив две ракеты из РСЗО. Как сообщал корреспондент РИА Новости, одна из ракет ударила по густонаселенному району, на месте образовалась воронка шириной семь и глубиной пять метров.За вчерашний день ВСУ несколько раз обстреливали Киевский район. Прилеты зафиксировали в районе ТРЦ "Донецк-Сити", на территории стадиона "Олимпийский" и травматологического центра, снаряд также попал в маршрутку. Жертвами этих ударов стали девять человек, в том числе ребенок, еще около 20 человек доставили в больницу с ранениями и травмами.
донецк
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происшествия, донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк)
Мэр Донецка рассказал о разрушениях при обстреле Киевского района из РСЗО

Кулемзин: административные здания повредило при обстреле Киевского района Донецка из РСЗО

© РИА НовостиПоследствия обстрела Киевского района Донецка. Кадр видео
Последствия обстрела Киевского района Донецка. Кадр видео
© РИА Новости
Последствия обстрела Киевского района Донецка. Кадр видео
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ДОНЕЦК, 29 апр — РИА Новости. При обстреле ВСУ Киевского района Донецка пострадали жилые дома и административные здания, сообщил в Telegram-канале мэр города Алексей Кулемзин.
«

"Повреждения получили многоквартирные дома по Киевскому проспекту, школа № 19 и административные здания по улицам Собинова и Челюскинцев", — написал он.

По информации представительства ДНР в СЦКК, украинские войска открыли огонь по Киевскому району накануне вечером, в 21:15, выпустив две ракеты из РСЗО. Как сообщал корреспондент РИА Новости, одна из ракет ударила по густонаселенному району, на месте образовалась воронка шириной семь и глубиной пять метров.
За вчерашний день ВСУ несколько раз обстреливали Киевский район. Прилеты зафиксировали в районе ТРЦ "Донецк-Сити", на территории стадиона "Олимпийский" и травматологического центра, снаряд также попал в маршрутку. Жертвами этих ударов стали девять человек, в том числе ребенок, еще около 20 человек доставили в больницу с ранениями и травмами.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
28 апреля, 16:55
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 28.04.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДонецкДонецкая Народная РеспубликаАлексей Кулемзин (Донецк)
 
 
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