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Украинские войска обстреляли Донецк и Никольское в ДНР

Украинские войска обстреляли Донецк и Никольское в ДНР - РИА Новости, 29.04.2023

Украинские войска обстреляли Донецк и Никольское в ДНР

Украинские войска за десять минут выпустили в общей сложности семь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Никольскому и Кировскому району Донецка,... РИА Новости, 29.04.2023

2023-04-29T12:39

2023-04-29T12:39

2023-04-29T12:39

специальная военная операция на украине

происшествия

донецк

украина

вооруженные силы украины

донбасс

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ДОНЕЦК, 29 апр - РИА Новости. Украинские войска за десять минут выпустили в общей сложности семь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Никольскому и Кировскому району Донецка, сообщили в Telegram-канале представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Кировский район Донецка расположен на юго-западе города, соседствует с наиболее отдаленным от центра города Петровским районом, который регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, донецк, украина, вооруженные силы украины, донбасс