Украинские войска обстреляли Горловку и Владимировку в ДНР
Представительство ДНР: ВСУ выпустили девять снарядов по Горловке и Владимировке
© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки украинских снарядов в Горловке в Донецкой области
Осколки украинских снарядов в Горловке в Донецкой области. Архивное фото
ДОНЕЦК, 29 апр - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Горловку и Владимировку в ДНР, выпустив девять снарядов калибром 152 и 155 миллиметров, сообщили в Telegram-канале представительства Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 10.10 - населенный пункт Щербиновка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра... 11.15 - населенный пункт Катериновка – населенный пункт Владимировка: выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях ведомства.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Поселок Владимировка расположен менее чем в 10 километрах к востоку от Угледара, за который в настоящее время идут бои.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.