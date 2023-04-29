https://ria.ru/20230429/desantis-1868640638.html
Заксобрание Флориды позволило Десантису баллотироваться в президенты
Заксобрание Флориды позволило Десантису баллотироваться в президенты - РИА Новости, 29.04.2023
Заксобрание Флориды позволило Десантису баллотироваться в президенты
Законодательное собрание штата Флорида утвердило поправки, позволяющие губернатору Рону Десантису баллотироваться в президенты или вице-президенты США без... РИА Новости, 29.04.2023
2023-04-29T01:41
2023-04-29T01:41
2023-04-29T02:13
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ВАШИНГТОН, 29 апр - РИА Новости. Законодательное собрание штата Флорида утвердило поправки, позволяющие губернатору Рону Десантису баллотироваться в президенты или вице-президенты США без увольнения с нынешней должности. Десантис считается реальным претендентом на выдвижение в 2024 году от Республиканской партии с рейтингами, уступающими только экс-президенту Дональду Трампу. Сейчас флоридское законодательство требует отставки от всякого выборного должностного лица штата, который баллотируется на более высокий пост. Поправки, утвержденные обеими палатами местной легислатуры и поступившие на подпись Десантису, освобождают от этого требования "любое лицо, добивающееся поста президента или вице-президента США". В пятницу новацию утвердила флоридская палата представителей с результатом 76 против 34, накануне ее принял сенат 28 голосами против 12. Республиканцы имеют большинство в обеих палатах.
https://ria.ru/20230425/bayden-1867629275.html
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в мире, флорида, сша, рон десантис, дональд трамп
В мире, Флорида, США, Рон Десантис, Дональд Трамп
Заксобрание Флориды позволило Десантису баллотироваться в президенты
Заксобрание Флориды позволило Десантису баллотироваться в президенты без потери должности
ВАШИНГТОН, 29 апр - РИА Новости. Законодательное собрание штата Флорида утвердило поправки, позволяющие губернатору Рону Десантису баллотироваться в президенты или вице-президенты США без увольнения с нынешней должности.
Десантис считается реальным претендентом на выдвижение в 2024 году от Республиканской партии с рейтингами, уступающими только экс-президенту Дональду Трампу
.
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Сейчас флоридское законодательство требует отставки от всякого выборного должностного лица штата, который баллотируется на более высокий пост.
Поправки, утвержденные обеими палатами местной легислатуры и поступившие на подпись Десантису, освобождают от этого требования "любое лицо, добивающееся поста президента или вице-президента США".
В пятницу новацию утвердила флоридская палата представителей с результатом 76 против 34, накануне ее принял сенат 28 голосами против 12. Республиканцы имеют большинство в обеих палатах.
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