https://ria.ru/20230429/desantis-1868640638.html

Заксобрание Флориды позволило Десантису баллотироваться в президенты

Заксобрание Флориды позволило Десантису баллотироваться в президенты - РИА Новости, 29.04.2023

Заксобрание Флориды позволило Десантису баллотироваться в президенты

Законодательное собрание штата Флорида утвердило поправки, позволяющие губернатору Рону Десантису баллотироваться в президенты или вице-президенты США без... РИА Новости, 29.04.2023

2023-04-29T01:41

2023-04-29T01:41

2023-04-29T02:13

в мире

флорида

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рон десантис

дональд трамп

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ВАШИНГТОН, 29 апр - РИА Новости. Законодательное собрание штата Флорида утвердило поправки, позволяющие губернатору Рону Десантису баллотироваться в президенты или вице-президенты США без увольнения с нынешней должности. Десантис считается реальным претендентом на выдвижение в 2024 году от Республиканской партии с рейтингами, уступающими только экс-президенту Дональду Трампу. Сейчас флоридское законодательство требует отставки от всякого выборного должностного лица штата, который баллотируется на более высокий пост. Поправки, утвержденные обеими палатами местной легислатуры и поступившие на подпись Десантису, освобождают от этого требования "любое лицо, добивающееся поста президента или вице-президента США". В пятницу новацию утвердила флоридская палата представителей с результатом 76 против 34, накануне ее принял сенат 28 голосами против 12. Республиканцы имеют большинство в обеих палатах.

https://ria.ru/20230425/bayden-1867629275.html

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в мире, флорида, сша, рон десантис, дональд трамп