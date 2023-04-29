https://ria.ru/20230429/bryanka-1868695826.html

В Брянке при обстреле из HIMARS повредило центр занятости, АЗС и ЛЭП

В Брянке при обстреле из HIMARS повредило центр занятости, АЗС и ЛЭП - РИА Новости, 29.04.2023

В Брянке при обстреле из HIMARS повредило центр занятости, АЗС и ЛЭП

Центр занятости, АЗС и линия электропередачи в населенном пункте Брянка в ЛНР были повреждены в результате обстрела украинскими войсками утром в субботу,... РИА Новости, 29.04.2023

2023-04-29T13:36

2023-04-29T13:36

2023-04-29T20:16

специальная военная операция на украине

происшествия

брянка

луганская народная республика

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ЛУГАНСК, 29 апр — РИА Новости. Центр занятости, АЗС и линия электропередачи в населенном пункте Брянка в ЛНР были повреждены в результате обстрела украинскими войсками утром в субботу, сообщили в Telegram-канале представительства ЛНР в совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Ранее представительство сообщало, что в 04:00 в субботу украинские войска обстреляли Брянку в ЛНР из РСЗО HIMARS, выпустив четыре ракеты. Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов — до 80 километров.

брянка

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, брянка, луганская народная республика