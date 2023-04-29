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В Брянке при обстреле из HIMARS повредило центр занятости, АЗС и ЛЭП - РИА Новости, 29.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:36 29.04.2023 (обновлено: 20:16 29.04.2023)
https://ria.ru/20230429/bryanka-1868695826.html
В Брянке при обстреле из HIMARS повредило центр занятости, АЗС и ЛЭП
В Брянке при обстреле из HIMARS повредило центр занятости, АЗС и ЛЭП - РИА Новости, 29.04.2023
В Брянке при обстреле из HIMARS повредило центр занятости, АЗС и ЛЭП
Центр занятости, АЗС и линия электропередачи в населенном пункте Брянка в ЛНР были повреждены в результате обстрела украинскими войсками утром в субботу,... РИА Новости, 29.04.2023
2023-04-29T13:36
2023-04-29T20:16
специальная военная операция на украине
происшествия
брянка
луганская народная республика
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ЛУГАНСК, 29 апр — РИА Новости. Центр занятости, АЗС и линия электропередачи в населенном пункте Брянка в ЛНР были повреждены в результате обстрела украинскими войсками утром в субботу, сообщили в Telegram-канале представительства ЛНР в совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Ранее представительство сообщало, что в 04:00 в субботу украинские войска обстреляли Брянку в ЛНР из РСЗО HIMARS, выпустив четыре ракеты. Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов — до 80 километров.
брянка
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происшествия, брянка, луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Брянка, Луганская Народная Республика
В Брянке при обстреле из HIMARS повредило центр занятости, АЗС и ЛЭП

Представительство ЛНР: центр занятости, АЗС и ЛЭП повредило в Брянке обстрелом из HIMARS

© Фото : Представительство ЛНР в СЦККПоследствия обстрела Брянки в ЛНР
Последствия обстрела Брянки в ЛНР - РИА Новости, 1920, 29.04.2023
© Фото : Представительство ЛНР в СЦКК
Последствия обстрела Брянки в ЛНР
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ЛУГАНСК, 29 апр — РИА Новости. Центр занятости, АЗС и линия электропередачи в населенном пункте Брянка в ЛНР были повреждены в результате обстрела украинскими войсками утром в субботу, сообщили в Telegram-канале представительства ЛНР в совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
Ранее представительство сообщало, что в 04:00 в субботу украинские войска обстреляли Брянку в ЛНР из РСЗО HIMARS, выпустив четыре ракеты.
© Фото : Представительство ЛНР в СЦККПоследствия обстрела Брянки в ЛНР
Последствия обстрела Брянки в ЛНР - РИА Новости, 1920, 29.04.2023
© Фото : Представительство ЛНР в СЦКК
Последствия обстрела Брянки в ЛНР
«

"В результате обстрела населенного пункта Брянка с применением РСЗО HIMARS повреждено семь многоквартирных жилых домов, центр занятости, АЗС, линия электропередач и два легковых автомобиля", — говорится в сообщении представительства.

Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов — до 80 километров.
© Фото : Представительство ЛНР в СЦККПоследствия обстрела Брянки в ЛНР
Последствия обстрела Брянки в ЛНР - РИА Новости, 1920, 29.04.2023
© Фото : Представительство ЛНР в СЦКК
Последствия обстрела Брянки в ЛНР
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБрянкаЛуганская Народная Республика
 
 
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