Рейтинг@Mail.ru
Российский военный рассказал о тактике работы с беспилотниками - РИА Новости, 29.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:37 29.04.2023 (обновлено: 22:01 29.04.2023)
https://ria.ru/20230429/bespilotniki-1868776085.html
Российский военный рассказал о тактике работы с беспилотниками
Российский военный рассказал о тактике работы с беспилотниками - РИА Новости, 29.04.2023
Российский военный рассказал о тактике работы с беспилотниками
Операторы БПЛА Западного военного округа используют тактику "карусели" для беспрерывного ведения разведки и арткорректировки на Краснолиманском направлении в... РИА Новости, 29.04.2023
2023-04-29T21:37
2023-04-29T22:01
специальная военная операция на украине
безопасность
технологии
луганская народная республика
западный военный округ (зво)
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1d/1868778666_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_40a0812eaddd5865cfeb6b18f0840a6a.jpg
ЛУГАНСК, 29 апр - РИА Новости. Операторы БПЛА Западного военного округа используют тактику "карусели" для беспрерывного ведения разведки и арткорректировки на Краснолиманском направлении в зоне проведения спецоперации, рассказал РИА Новости командир взвода глубинной разведки ЗВО с позывным "Дукат". Ранее сообщалось, что киевские военные сконцентрировали силы и средства для проведения контрнаступления на небольших участках Краснолиманского направления в ЛНР. "Все зависит от погоды, а так можем работать целые сутки. То есть у нас коптеры все работают по "карусели" - один сел, другой взлетел. Все для того, чтобы заряжать аккумуляторы у нас есть - один садится, меняется аккумулятор и взлетает заново. Либо работаем двумя квадрокоптерами сразу или работаем "каруселью", - отметил боец. Он уточнил, что основная задача разведки с помощью БПЛА вскрыть позиции противника, их орудия и передать эти данные артиллеристам для последующего уничтожения целей.
https://ria.ru/20230429/zelenskiy-1868713071.html
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Операторы БПЛА об использовании квадрокоптеров в целях разведки
Операторы БПЛА об использовании квадрокоптеров в целях разведки
2023-04-29T21:37
true
PT4M51S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1d/1868778666_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_9e636ad9bd01e820597505d099ecba60.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, технологии, луганская народная республика, западный военный округ (зво), в мире
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Технологии, Луганская Народная Республика, Западный военный округ (ЗВО), В мире
Российский военный рассказал о тактике работы с беспилотниками

Командир взвода разведки: операторы БПЛА используют тактику "карусели"

Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 29 апр - РИА Новости. Операторы БПЛА Западного военного округа используют тактику "карусели" для беспрерывного ведения разведки и арткорректировки на Краснолиманском направлении в зоне проведения спецоперации, рассказал РИА Новости командир взвода глубинной разведки ЗВО с позывным "Дукат".
Ранее сообщалось, что киевские военные сконцентрировали силы и средства для проведения контрнаступления на небольших участках Краснолиманского направления в ЛНР.
"Все зависит от погоды, а так можем работать целые сутки. То есть у нас коптеры все работают по "карусели" - один сел, другой взлетел. Все для того, чтобы заряжать аккумуляторы у нас есть - один садится, меняется аккумулятор и взлетает заново. Либо работаем двумя квадрокоптерами сразу или работаем "каруселью", - отметил боец.
Он уточнил, что основная задача разведки с помощью БПЛА вскрыть позиции противника, их орудия и передать эти данные артиллеристам для последующего уничтожения целей.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.04.2023
В США заговорили о резкой смене тактики Зеленского из-за провала ВСУ
Вчера, 15:31
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьТехнологииЛуганская Народная РеспубликаЗападный военный округ (ЗВО)В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала