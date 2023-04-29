https://ria.ru/20230429/bespilotniki-1868776085.html
Российский военный рассказал о тактике работы с беспилотниками
Российский военный рассказал о тактике работы с беспилотниками - РИА Новости, 29.04.2023
Российский военный рассказал о тактике работы с беспилотниками
Операторы БПЛА Западного военного округа используют тактику "карусели" для беспрерывного ведения разведки и арткорректировки на Краснолиманском направлении в... РИА Новости, 29.04.2023
2023-04-29T21:37
2023-04-29T21:37
2023-04-29T22:01
специальная военная операция на украине
безопасность
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луганская народная республика
западный военный округ (зво)
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ЛУГАНСК, 29 апр - РИА Новости. Операторы БПЛА Западного военного округа используют тактику "карусели" для беспрерывного ведения разведки и арткорректировки на Краснолиманском направлении в зоне проведения спецоперации, рассказал РИА Новости командир взвода глубинной разведки ЗВО с позывным "Дукат". Ранее сообщалось, что киевские военные сконцентрировали силы и средства для проведения контрнаступления на небольших участках Краснолиманского направления в ЛНР. "Все зависит от погоды, а так можем работать целые сутки. То есть у нас коптеры все работают по "карусели" - один сел, другой взлетел. Все для того, чтобы заряжать аккумуляторы у нас есть - один садится, меняется аккумулятор и взлетает заново. Либо работаем двумя квадрокоптерами сразу или работаем "каруселью", - отметил боец. Он уточнил, что основная задача разведки с помощью БПЛА вскрыть позиции противника, их орудия и передать эти данные артиллеристам для последующего уничтожения целей.
https://ria.ru/20230429/zelenskiy-1868713071.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1d/1868778666_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_9e636ad9bd01e820597505d099ecba60.jpg
Операторы БПЛА об использовании квадрокоптеров в целях разведки
Операторы БПЛА об использовании квадрокоптеров в целях разведки
2023-04-29T21:37
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PT4M51S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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безопасность, технологии, луганская народная республика, западный военный округ (зво), в мире
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Технологии, Луганская Народная Республика, Западный военный округ (ЗВО), В мире
Российский военный рассказал о тактике работы с беспилотниками
Командир взвода разведки: операторы БПЛА используют тактику "карусели"
ЛУГАНСК, 29 апр - РИА Новости. Операторы БПЛА Западного военного округа используют тактику "карусели" для беспрерывного ведения разведки и арткорректировки на Краснолиманском направлении в зоне проведения спецоперации, рассказал РИА Новости командир взвода глубинной разведки ЗВО с позывным "Дукат".
Ранее сообщалось, что киевские военные сконцентрировали силы и средства для проведения контрнаступления на небольших участках Краснолиманского направления в ЛНР.
"Все зависит от погоды, а так можем работать целые сутки. То есть у нас коптеры все работают по "карусели" - один сел, другой взлетел. Все для того, чтобы заряжать аккумуляторы у нас есть - один садится, меняется аккумулятор и взлетает заново. Либо работаем двумя квадрокоптерами сразу или работаем "каруселью", - отметил боец.
Он уточнил, что основная задача разведки с помощью БПЛА вскрыть позиции противника, их орудия и передать эти данные артиллеристам для последующего уничтожения целей.
В США заговорили о резкой смене тактики Зеленского из-за провала ВСУ