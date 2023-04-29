https://ria.ru/20230429/bespilotniki-1868776085.html

Российский военный рассказал о тактике работы с беспилотниками

Российский военный рассказал о тактике работы с беспилотниками - РИА Новости, 29.04.2023

Российский военный рассказал о тактике работы с беспилотниками

Операторы БПЛА Западного военного округа используют тактику "карусели" для беспрерывного ведения разведки и арткорректировки на Краснолиманском направлении в... РИА Новости, 29.04.2023

2023-04-29T21:37

2023-04-29T21:37

2023-04-29T22:01

специальная военная операция на украине

безопасность

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луганская народная республика

западный военный округ (зво)

в мире

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ЛУГАНСК, 29 апр - РИА Новости. Операторы БПЛА Западного военного округа используют тактику "карусели" для беспрерывного ведения разведки и арткорректировки на Краснолиманском направлении в зоне проведения спецоперации, рассказал РИА Новости командир взвода глубинной разведки ЗВО с позывным "Дукат". Ранее сообщалось, что киевские военные сконцентрировали силы и средства для проведения контрнаступления на небольших участках Краснолиманского направления в ЛНР. "Все зависит от погоды, а так можем работать целые сутки. То есть у нас коптеры все работают по "карусели" - один сел, другой взлетел. Все для того, чтобы заряжать аккумуляторы у нас есть - один садится, меняется аккумулятор и взлетает заново. Либо работаем двумя квадрокоптерами сразу или работаем "каруселью", - отметил боец. Он уточнил, что основная задача разведки с помощью БПЛА вскрыть позиции противника, их орудия и передать эти данные артиллеристам для последующего уничтожения целей.

https://ria.ru/20230429/zelenskiy-1868713071.html

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Операторы БПЛА об использовании квадрокоптеров в целях разведки Операторы БПЛА об использовании квадрокоптеров в целях разведки 2023-04-29T21:37 true PT4M51S

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безопасность, технологии, луганская народная республика, западный военный округ (зво), в мире