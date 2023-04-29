https://ria.ru/20230429/bespilotnik-1868725942.html

Российские военные сбили американский беспилотник под Энергодаром

Российские военные сбили американский беспилотник под Энергодаром - РИА Новости, 29.04.2023

Российские военные сбили американский беспилотник под Энергодаром

Российские военнослужащие сбили на Запорожском направлении беспилотник производства США, рассказал журналистам источник в силовых структурах. РИА Новости, 29.04.2023

2023-04-29T16:44

2023-04-29T16:44

2023-04-29T18:54

специальная военная операция на украине

безопасность

энергодар

вооруженные силы украины

запорожская область

сша

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МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская область), 29 апр — РИА Новости. Российские военнослужащие сбили на Запорожском направлении беспилотник производства США, рассказал журналистам источник в силовых структурах. По словам источника, российские подразделения обнаружили дрон в воздушном пространстве своей зоны ответственности. Благодаря их эффективным действиям аппарат был подавлен и сбит. Это оказался разведывательный Quantix Recon от американской компании AeroVironment. В начале апреля украинский ударный дрон польского производства упал в непосредственной близости от Запорожской атомной электростанции. Специалисты установили его марку — Warmate. Мощность боеприпаса составила два килограмма в тротиловом эквиваленте.

https://ria.ru/20230429/intellekt-1868497493.html

энергодар

запорожская область

сша

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, энергодар, вооруженные силы украины, запорожская область, сша