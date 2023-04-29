https://ria.ru/20230429/bespilotnik-1868725942.html
Российские военные сбили американский беспилотник под Энергодаром
Российские военные сбили американский беспилотник под Энергодаром - РИА Новости, 29.04.2023
Российские военные сбили американский беспилотник под Энергодаром
Российские военнослужащие сбили на Запорожском направлении беспилотник производства США, рассказал журналистам источник в силовых структурах. РИА Новости, 29.04.2023
2023-04-29T16:44
2023-04-29T16:44
2023-04-29T18:54
специальная военная операция на украине
безопасность
энергодар
вооруженные силы украины
запорожская область
сша
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МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская область), 29 апр — РИА Новости. Российские военнослужащие сбили на Запорожском направлении беспилотник производства США, рассказал журналистам источник в силовых структурах. По словам источника, российские подразделения обнаружили дрон в воздушном пространстве своей зоны ответственности. Благодаря их эффективным действиям аппарат был подавлен и сбит. Это оказался разведывательный Quantix Recon от американской компании AeroVironment. В начале апреля украинский ударный дрон польского производства упал в непосредственной близости от Запорожской атомной электростанции. Специалисты установили его марку — Warmate. Мощность боеприпаса составила два килограмма в тротиловом эквиваленте.
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энергодар
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, энергодар, вооруженные силы украины, запорожская область, сша
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Энергодар, Вооруженные силы Украины, Запорожская область, США
Российские военные сбили американский беспилотник под Энергодаром
Минобороны: используемый ВСУ американский беспилотник Quantix Recon сбили под Энергодаром
МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская область), 29 апр — РИА Новости. Российские военнослужащие сбили на Запорожском направлении беспилотник производства США, рассказал журналистам источник в силовых структурах.
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"В районе Энергодара был сбит американский беспилотник, использующийся ВСУ для ведения разведки и подготовки к осуществлению диверсионных операций", — сказал он.
По словам источника, российские подразделения обнаружили дрон в воздушном пространстве своей зоны ответственности. Благодаря их эффективным действиям аппарат был подавлен и сбит. Это оказался разведывательный Quantix Recon от американской компании AeroVironment.
«
"В ходе его изучения было выявлено, что он осуществляет автоматизированный сбор данных и способен вести разведку местности без непосредственного вмешательства оператора", — пояснил источник.
В начале апреля украинский ударный дрон польского производства упал в непосредственной близости от Запорожской атомной электростанции. Специалисты установили его марку — Warmate. Мощность боеприпаса составила два килограмма в тротиловом эквиваленте.
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