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На Киевском шоссе в Подмосковье произошло массовое ДТП, есть погибшие - РИА Новости, 29.04.2023
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03:05 29.04.2023 (обновлено: 09:27 29.04.2023)
https://ria.ru/20230429/avariya-1868643464.html
На Киевском шоссе в Подмосковье произошло массовое ДТП, есть погибшие
На Киевском шоссе в Подмосковье произошло массовое ДТП, есть погибшие - РИА Новости, 29.04.2023
На Киевском шоссе в Подмосковье произошло массовое ДТП, есть погибшие
На Киевском шоссе в Подмосковье произошло массовое ДТП, погибли четыре человека, включая двух детей, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 29.04.2023
2023-04-29T03:05
2023-04-29T09:27
происшествия
авто
московская область (подмосковье)
наро-фоминский район
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. На Киевском шоссе в Подмосковье произошло массовое ДТП, погибли четыре человека, включая двух детей, сообщили РИА Новости в экстренных службах. Уточняется, что речь идет о Наро-Фоминском районе.В прокуратуре Московской области добавили, что погибшим детям было десять и семь лет.По данным экстренных служб, еще два человека получили травмы.
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московская область (подмосковье)
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происшествия, авто, московская область (подмосковье), наро-фоминский район
Происшествия, Авто, Московская область (Подмосковье), Наро-Фоминский район
На Киевском шоссе в Подмосковье произошло массовое ДТП, есть погибшие

Экстренные службы: массовое ДТП произошло в Подмосковье, погибло четыре человека

© Фото : Прокуратура Московской областиДТП в городском округе Наро-Фоминский на 72 км трассы М-3
ДТП в городском округе Наро-Фоминский на 72 км трассы М-3 - РИА Новости, 1920, 29.04.2023
© Фото : Прокуратура Московской области
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. На Киевском шоссе в Подмосковье произошло массовое ДТП, погибли четыре человека, включая двух детей, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
Уточняется, что речь идет о Наро-Фоминском районе.
«
"В остановившиеся на светофоре шесть легковых автомобилей въехал грузовой. Погибли четыре человека, двое из них — дети", — отметил собеседник агентства.
В прокуратуре Московской области добавили, что погибшим детям было десять и семь лет.
© Фото : ГУМЧС России по Московской области ДТП в городском округе Наро-Фоминский на 72 км трассы М-3
 ДТП в городском округе Наро-Фоминский на 72 км трассы М-3 - РИА Новости, 1920, 29.04.2023
© Фото : ГУМЧС России по Московской области
ДТП в городском округе Наро-Фоминский на 72 км трассы М-3
По данным экстренных служб, еще два человека получили травмы.
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ПроисшествияАвтоМосковская область (Подмосковье)Наро-Фоминский район
 
 
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