https://ria.ru/20230429/avariya-1868643464.html

На Киевском шоссе в Подмосковье произошло массовое ДТП, есть погибшие

На Киевском шоссе в Подмосковье произошло массовое ДТП, есть погибшие - РИА Новости, 29.04.2023

На Киевском шоссе в Подмосковье произошло массовое ДТП, есть погибшие

На Киевском шоссе в Подмосковье произошло массовое ДТП, погибли четыре человека, включая двух детей, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 29.04.2023

2023-04-29T03:05

2023-04-29T03:05

2023-04-29T09:27

происшествия

авто

московская область (подмосковье)

наро-фоминский район

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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. На Киевском шоссе в Подмосковье произошло массовое ДТП, погибли четыре человека, включая двух детей, сообщили РИА Новости в экстренных службах. Уточняется, что речь идет о Наро-Фоминском районе.В прокуратуре Московской области добавили, что погибшим детям было десять и семь лет.По данным экстренных служб, еще два человека получили травмы.

https://ria.ru/20230428/avariya-1868521043.html

московская область (подмосковье)

наро-фоминский район

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2023

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происшествия, авто, московская область (подмосковье), наро-фоминский район