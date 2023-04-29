https://ria.ru/20230429/avariya-1868643464.html
На Киевском шоссе в Подмосковье произошло массовое ДТП, есть погибшие
На Киевском шоссе в Подмосковье произошло массовое ДТП, есть погибшие - РИА Новости, 29.04.2023
На Киевском шоссе в Подмосковье произошло массовое ДТП, есть погибшие
На Киевском шоссе в Подмосковье произошло массовое ДТП, погибли четыре человека, включая двух детей, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 29.04.2023
2023-04-29T03:05
2023-04-29T03:05
2023-04-29T09:27
происшествия
авто
московская область (подмосковье)
наро-фоминский район
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. На Киевском шоссе в Подмосковье произошло массовое ДТП, погибли четыре человека, включая двух детей, сообщили РИА Новости в экстренных службах. Уточняется, что речь идет о Наро-Фоминском районе.В прокуратуре Московской области добавили, что погибшим детям было десять и семь лет.По данным экстренных служб, еще два человека получили травмы.
https://ria.ru/20230428/avariya-1868521043.html
московская область (подмосковье)
наро-фоминский район
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происшествия, авто, московская область (подмосковье), наро-фоминский район
Происшествия, Авто, Московская область (Подмосковье), Наро-Фоминский район
На Киевском шоссе в Подмосковье произошло массовое ДТП, есть погибшие
Экстренные службы: массовое ДТП произошло в Подмосковье, погибло четыре человека