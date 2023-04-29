https://ria.ru/20230429/auchan-1868763442.html
Во Франции российское подразделение Auchan заподозрили в коррупции
Во Франции российское подразделение Auchan заподозрили в коррупции - РИА Новости, 30.04.2023
Во Франции российское подразделение Auchan заподозрили в коррупции
Во Франции идет расследование в отношении российского подразделения Auchan по подозрению в коррупции, передает AFP со ссылкой источник в суде. РИА Новости, 30.04.2023
2023-04-29T20:06
2023-04-29T20:06
2023-04-30T00:56
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Во Франции идет расследование в отношении российского подразделения Auchan по подозрению в коррупции, передает AFP со ссылкой источник в суде.Отмечается, что финансовая прокуратура республики начала следственные действия еще 10 марта 2020 года по подозрению в подкупе иностранного государственного должностного лица, коррупции со стороны частного лица, соучастии и сокрытии этих действий."Как сообщил в субботу судебный источник, в отношении российского филиала группы Auchan с 2020 года ведется судебное расследование, возбужденное национальной финансовой прокуратурой, в частности, в связи с коррупцией в отношении иностранного публичного должностного лица", - передает агентство.Кроме того, источник AFP подтвердил сообщение издания Challenges, о том, что в 2020 году в компании шли обыски. По его словам, Центральное управление по борьбе с коррупцией, финансовыми и налоговыми правонарушениями допрашивало сотрудников российского подразделения, включая тех, кто на тот момент уже не работал там.По данным журнала, в качестве свидетелей оказались генсекретарь группы, директор по международной безопасности и бывший директор по безопасности российского подразделения.В группе Auchan подчеркнули в беседе с AFP, что цель расследования заключалась в "установлении фактов", оно не направлено против компании. Подчеркивается, что сама Auchan "полностью отвечает на запросы французского правосудия в этом деле", и выступает пострадавшей стороной.Challenges, в свою очередь, утверждает, что расследования начались после публикации в издании Echos в марте 2020 года, в которой Алексей Жарков, представленный как ранее юрист, работавший на российское подразделение, заявил о наблюдавшихся там коррупционных схемах. В группе Auchan, однако, не согласились с этими утверждениями и указали, что Жарков пытался "заинтересовать прессу своей историей" после того, как в 2019 году с ним отказались продлевать контракт."Ашан Ритейл Россия" - российское подразделение Auchan Retail. Компания находится на российском рынке с 2002 года. Сейчас она числится среди крупнейших ритейлеров по объему продаж в стране.
https://ria.ru/20230223/auchan-1854015531.html
https://ria.ru/20230302/metro-1855341869.html
https://ria.ru/20230428/nedvizhimost-1868274393.html
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россия, франция, алексей жарков, ашан, в мире
Россия, Франция, Алексей Жарков, Ашан, В мире
Во Франции российское подразделение Auchan заподозрили в коррупции
AFP: во Франции идет расследование по подозрению в коррупции в российском Auchan
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Во Франции идет расследование в отношении российского подразделения Auchan по подозрению в коррупции, передает AFP со ссылкой источник в суде.
Отмечается, что финансовая прокуратура республики начала следственные действия еще 10 марта 2020 года по подозрению в подкупе иностранного государственного должностного лица, коррупции со стороны частного лица, соучастии и сокрытии этих действий.
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"Как сообщил в субботу судебный источник, в отношении российского филиала группы Auchan с 2020 года ведется судебное расследование, возбужденное национальной финансовой прокуратурой, в частности, в связи с коррупцией в отношении иностранного публичного должностного лица", - передает агентство.
Кроме того, источник AFP подтвердил сообщение издания Challenges, о том, что в 2020 году в компании шли обыски. По его словам, Центральное управление по борьбе с коррупцией, финансовыми и налоговыми правонарушениями допрашивало сотрудников российского подразделения, включая тех, кто на тот момент уже не работал там.
По данным журнала, в качестве свидетелей оказались генсекретарь группы, директор по международной безопасности и бывший директор по безопасности российского подразделения.
В группе Auchan подчеркнули в беседе с AFP, что цель расследования заключалась в "установлении фактов", оно не направлено против компании. Подчеркивается, что сама Auchan "полностью отвечает на запросы французского правосудия в этом деле", и выступает пострадавшей стороной.
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Challenges, в свою очередь, утверждает, что расследования начались после публикации в издании Echos в марте 2020 года, в которой Алексей Жарков
, представленный как ранее юрист, работавший на российское подразделение, заявил о наблюдавшихся там коррупционных схемах. В группе Auchan, однако, не согласились с этими утверждениями и указали, что Жарков пытался "заинтересовать прессу своей историей" после того, как в 2019 году с ним отказались продлевать контракт.
"Ашан Ритейл Россия" - российское подразделение Auchan Retail. Компания находится на российском рынке с 2002 года. Сейчас она числится среди крупнейших ритейлеров по объему продаж в стране.
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