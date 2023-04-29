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В Крыму утром отразили атаку беспилотников - РИА Новости, 29.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:09 29.04.2023 (обновлено: 14:48 29.04.2023)
https://ria.ru/20230429/ataka-1868683255.html
В Крыму утром отразили атаку беспилотников
В Крыму утром отразили атаку беспилотников - РИА Новости, 29.04.2023
В Крыму утром отразили атаку беспилотников
В Крыму утром отразили атаку беспилотников, один сбили, написал глава республики Сергей Аксенов в Telegram-канале. РИА Новости, 29.04.2023
2023-04-29T12:09
2023-04-29T14:48
специальная военная операция на украине
республика крым
севастополь
сергей аксенов (политик)
россия
михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр — РИА Новости. В Крыму утром отразили атаку беспилотников, один сбили, написал глава республики Сергей Аксенов в Telegram-канале. Аксенов призвал жителей полуострова сохранять спокойствие и доверять информации только из проверенных источников. В субботу утром губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о возгорании резервуара с топливом в районе Казачьей бухты. По предварительным данным, инцидент произошел из-за попадания беспилотника, площадь пожара составляет около тысячи "квадратов". Пострадавших нет.
https://ria.ru/20230429/otvet-1868665859.html
республика крым
севастополь
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республика крым, севастополь, сергей аксенов (политик), россия, михаил развожаев
Специальная военная операция на Украине, Республика Крым, Севастополь, Сергей Аксенов (политик), Россия, Михаил Развожаев
В Крыму утром отразили атаку беспилотников

Глава Крыма Аксенов сообщил об отражении системами ПВО атаки беспилотников на республику

© Фото : U.S. Air Force photo by Airman 1st Class Natalie FiorilliБеспилотный летательный аппарат
Беспилотный летательный аппарат - РИА Новости, 1920, 29.04.2023
© Фото : U.S. Air Force photo by Airman 1st Class Natalie Fiorilli
Беспилотный летательный аппарат. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр — РИА Новости. В Крыму утром отразили атаку беспилотников, один сбили, написал глава республики Сергей Аксенов в Telegram-канале.
«
"Параллельно с утренней атакой дронов на Севастополь в небе над Республикой Крым силами ПВО был сбит один БПЛА и еще один подавлен средствами РЭБ", — сообщил он, отметив, что никто не пострадал.
Аксенов призвал жителей полуострова сохранять спокойствие и доверять информации только из проверенных источников.
В субботу утром губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о возгорании резервуара с топливом в районе Казачьей бухты. По предварительным данным, инцидент произошел из-за попадания беспилотника, площадь пожара составляет около тысячи "квадратов". Пострадавших нет.
На месте пожара на нефтебазе в Севастополе. Кадр видео
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Вчера, 09:55
 
Специальная военная операция на УкраинеРеспублика КрымСевастопольСергей Аксенов (политик)РоссияМихаил Развожаев
 
 
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