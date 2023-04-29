https://ria.ru/20230429/ataka-1868683255.html

В Крыму утром отразили атаку беспилотников

В Крыму утром отразили атаку беспилотников - РИА Новости, 29.04.2023

В Крыму утром отразили атаку беспилотников

В Крыму утром отразили атаку беспилотников, один сбили, написал глава республики Сергей Аксенов в Telegram-канале. РИА Новости, 29.04.2023

2023-04-29T12:09

2023-04-29T12:09

2023-04-29T14:48

специальная военная операция на украине

республика крым

севастополь

сергей аксенов (политик)

россия

михаил развожаев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр — РИА Новости. В Крыму утром отразили атаку беспилотников, один сбили, написал глава республики Сергей Аксенов в Telegram-канале. Аксенов призвал жителей полуострова сохранять спокойствие и доверять информации только из проверенных источников. В субботу утром губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о возгорании резервуара с топливом в районе Казачьей бухты. По предварительным данным, инцидент произошел из-за попадания беспилотника, площадь пожара составляет около тысячи "квадратов". Пострадавших нет.

https://ria.ru/20230429/otvet-1868665859.html

республика крым

севастополь

россия

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2023

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республика крым, севастополь, сергей аксенов (политик), россия, михаил развожаев