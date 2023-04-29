https://ria.ru/20230429/ataka-1868669101.html

В Севастополе четыре емкости пострадали после атаки БПЛА на нефтебазу

В Севастополе четыре емкости пострадали после атаки БПЛА на нефтебазу - РИА Новости, 29.04.2023

В Севастополе четыре емкости пострадали после атаки БПЛА на нефтебазу

Четыре резервуара повреждено на нефтебазе в Севастополе после атаки беспилотников, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости, 29.04.2023

2023-04-29T10:18

2023-04-29T10:18

2023-04-29T10:20

происшествия

севастополь

михаил развожаев

специальная военная операция на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости. Четыре резервуара повреждено на нефтебазе в Севастополе после атаки беспилотников, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Ранее в субботу он заявил, что резервуар с топливом горит в районе Казачьей бухты, предварительно, из-за попадания БПЛА, площадь пожара составляет около 1 тысячи квадратных метров. По данным губернатора, пострадавших в результате пожара на топливном резервуаре в Севастополе нет. "Те 4 цистерны, по которым были нанесены удары, они практически уже догорели", - сообщил Развожаев журналистам.

https://ria.ru/20230429/otvet-1868665859.html

севастополь

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происшествия, севастополь, михаил развожаев