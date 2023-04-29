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В Севастополе четыре емкости пострадали после атаки БПЛА на нефтебазу
В Севастополе четыре емкости пострадали после атаки БПЛА на нефтебазу - РИА Новости, 29.04.2023
В Севастополе четыре емкости пострадали после атаки БПЛА на нефтебазу
Четыре резервуара повреждено на нефтебазе в Севастополе после атаки беспилотников, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости, 29.04.2023
2023-04-29T10:18
2023-04-29T10:18
2023-04-29T10:20
происшествия
севастополь
михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости. Четыре резервуара повреждено на нефтебазе в Севастополе после атаки беспилотников, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Ранее в субботу он заявил, что резервуар с топливом горит в районе Казачьей бухты, предварительно, из-за попадания БПЛА, площадь пожара составляет около 1 тысячи квадратных метров. По данным губернатора, пострадавших в результате пожара на топливном резервуаре в Севастополе нет. "Те 4 цистерны, по которым были нанесены удары, они практически уже догорели", - сообщил Развожаев журналистам.
https://ria.ru/20230429/otvet-1868665859.html
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происшествия, севастополь, михаил развожаев
Происшествия, Севастополь, Михаил Развожаев, Специальная военная операция на Украине
В Севастополе четыре емкости пострадали после атаки БПЛА на нефтебазу
Губернатор Развожаев: в Севастополе четыре емкости пострадали после атаки на нефтебазу
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости. Четыре резервуара повреждено на нефтебазе в Севастополе после атаки беспилотников, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
Ранее в субботу он заявил, что резервуар с топливом горит в районе Казачьей бухты, предварительно, из-за попадания БПЛА, площадь пожара составляет около 1 тысячи квадратных метров. По данным губернатора, пострадавших в результате пожара на топливном резервуаре в Севастополе нет.
"Те 4 цистерны, по которым были нанесены удары, они практически уже догорели", - сообщил Развожаев журналистам.
В Крыму считают, что новая атака на Севастополь требует жесткого ответа