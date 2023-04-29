https://ria.ru/20230429/artraschet-1868769137.html

Российские войска загнали противника в ловушку на Авдеевском направлении

Российские войска загнали противника в ловушку на Авдеевском направлении - РИА Новости, 29.04.2023

Российские войска загнали противника в ловушку на Авдеевском направлении

Артиллерийские расчеты российских войск загнали в ловушку личный состав одного из украинских подразделений на Авдеевском направлении и нанесли ему огневое... РИА Новости, 29.04.2023

2023-04-29T20:40

2023-04-29T20:40

2023-04-29T21:29

специальная военная операция на украине

авдеевка

в мире

вооруженные силы украины

денис пушилин

донецкая народная республика

донецк

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ДОНЕЦК, 29 апр — РИА Новости. Артиллерийские расчеты российских войск загнали в ловушку личный состав одного из украинских подразделений на Авдеевском направлении и нанесли ему огневое поражение, передает корреспондент РИА Новости. Несколько разведывательных беспилотников отслеживали перемещения живой силы ВСУ под Авдеевкой и в режиме реального времени передавали данные артиллерии. В итоге российские силы нанесли по войскам противника несколько точечных ударов и вынудили их покинуть изначально занимаемые укрытия. При этом артиллерийский налет продолжался и во время бегства украинских солдат и смены ими позиций. Когда личный состав вражеского подразделения занял новый блиндаж, российские разведчики скорректировали финальный удар по нему. В начале апреля врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил о наступлении и продвижении российской армии в районе Авдеевки, отметив при этом крайне сложное положение ВСУ.Этот город пока еще находится под контролем киевского режима и используется им для обстрела Донецка. В конце марта бывший командир роты одного из украинских подразделений Евгений Дикий заявил, что российские войска используют в Авдеевке успешный опыт, полученный под Артемовском, — окружают город и отрезают его от снабжения. По словам Дикого, населенный пункт уже наполовину находится в кольце.

https://ria.ru/20230428/artemovsk-1868152248.html

https://ria.ru/20230425/ukraina-1867464036.html

авдеевка

донецкая народная республика

донецк

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Огневой удар по украинскому подразделению на Авдеевском направлении Огневой удар по украинскому подразделению на Авдеевском направлении 2023-04-29T20:40 true PT3M36S

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авдеевка, в мире, вооруженные силы украины, денис пушилин, донецкая народная республика, донецк