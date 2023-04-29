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Российские войска загнали противника в ловушку на Авдеевском направлении - РИА Новости, 29.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
20:40 29.04.2023 (обновлено: 21:29 29.04.2023)
https://ria.ru/20230429/artraschet-1868769137.html
Российские войска загнали противника в ловушку на Авдеевском направлении
Российские войска загнали противника в ловушку на Авдеевском направлении - РИА Новости, 29.04.2023
Российские войска загнали противника в ловушку на Авдеевском направлении
Артиллерийские расчеты российских войск загнали в ловушку личный состав одного из украинских подразделений на Авдеевском направлении и нанесли ему огневое... РИА Новости, 29.04.2023
2023-04-29T20:40
2023-04-29T21:29
специальная военная операция на украине
авдеевка
в мире
вооруженные силы украины
денис пушилин
донецкая народная республика
донецк
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ДОНЕЦК, 29 апр — РИА Новости. Артиллерийские расчеты российских войск загнали в ловушку личный состав одного из украинских подразделений на Авдеевском направлении и нанесли ему огневое поражение, передает корреспондент РИА Новости. Несколько разведывательных беспилотников отслеживали перемещения живой силы ВСУ под Авдеевкой и в режиме реального времени передавали данные артиллерии. В итоге российские силы нанесли по войскам противника несколько точечных ударов и вынудили их покинуть изначально занимаемые укрытия. При этом артиллерийский налет продолжался и во время бегства украинских солдат и смены ими позиций. Когда личный состав вражеского подразделения занял новый блиндаж, российские разведчики скорректировали финальный удар по нему. В начале апреля врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил о наступлении и продвижении российской армии в районе Авдеевки, отметив при этом крайне сложное положение ВСУ.Этот город пока еще находится под контролем киевского режима и используется им для обстрела Донецка. В конце марта бывший командир роты одного из украинских подразделений Евгений Дикий заявил, что российские войска используют в Авдеевке успешный опыт, полученный под Артемовском, — окружают город и отрезают его от снабжения. По словам Дикого, населенный пункт уже наполовину находится в кольце.
https://ria.ru/20230428/artemovsk-1868152248.html
https://ria.ru/20230425/ukraina-1867464036.html
авдеевка
донецкая народная республика
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Огневой удар по украинскому подразделению на Авдеевском направлении
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авдеевка, в мире, вооруженные силы украины, денис пушилин, донецкая народная республика, донецк
Специальная военная операция на Украине, Авдеевка, В мире, Вооруженные силы Украины, Денис Пушилин, Донецкая Народная Республика, Донецк
Российские войска загнали противника в ловушку на Авдеевском направлении

Российская артиллерия загнала в ловушку подразделение ВСУ на Авдеевском направлении

Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 29 апр — РИА Новости. Артиллерийские расчеты российских войск загнали в ловушку личный состав одного из украинских подразделений на Авдеевском направлении и нанесли ему огневое поражение, передает корреспондент РИА Новости.
Несколько разведывательных беспилотников отслеживали перемещения живой силы ВСУ под Авдеевкой и в режиме реального времени передавали данные артиллерии.
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В итоге российские силы нанесли по войскам противника несколько точечных ударов и вынудили их покинуть изначально занимаемые укрытия. При этом артиллерийский налет продолжался и во время бегства украинских солдат и смены ими позиций.
Когда личный состав вражеского подразделения занял новый блиндаж, российские разведчики скорректировали финальный удар по нему.
В начале апреля врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил о наступлении и продвижении российской армии в районе Авдеевки, отметив при этом крайне сложное положение ВСУ.
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Этот город пока еще находится под контролем киевского режима и используется им для обстрела Донецка.
В конце марта бывший командир роты одного из украинских подразделений Евгений Дикий заявил, что российские войска используют в Авдеевке успешный опыт, полученный под Артемовском, — окружают город и отрезают его от снабжения. По словам Дикого, населенный пункт уже наполовину находится в кольце.
Авдеевка: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторонАвдеевка: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторон
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Специальная военная операция на УкраинеАвдеевкаВ миреВооруженные силы УкраиныДенис ПушилинДонецкая Народная РеспубликаДонецк
 
 
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