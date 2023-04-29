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МИД заявил, что Россия будет добиваться арбитража против США - РИА Новости, 29.04.2023
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09:25 29.04.2023 (обновлено: 15:23 29.04.2023)
https://ria.ru/20230429/arbitrazh-1868661297.html
МИД заявил, что Россия будет добиваться арбитража против США
МИД заявил, что Россия будет добиваться арбитража против США - РИА Новости, 29.04.2023
МИД заявил, что Россия будет добиваться арбитража против США
Генсек ООН Антониу Гутерреш пока не сделал конкретных шагов по запуску арбитража против США из-за проблем с визами, Россия будет добиваться проведения данной... РИА Новости, 29.04.2023
2023-04-29T09:25
2023-04-29T15:23
в мире
сергей вершинин
антониу гутерреш
оон
россия
сша
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ООН, 29 апр — РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш пока не сделал конкретных шагов по запуску арбитража против США из-за проблем с визами, Россия будет добиваться проведения данной процедуры, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Вершинин. "Пока конкретных действий со стороны генсека по этому вопросу нет", — подчеркнул он. Делегация главы МИД России Сергея Лаврова столкнулась со сложностями при получении американских виз для поездки в США для участия в мероприятиях СБ ООН 24 и 25 апреля. При этом представители российских СМИ вовсе не получили визы. Американская сторона никак не объяснила, чем вызвано такое решение. В этой связи глава МИД России заявил, что США струсили, и заверил журналистов, что Россия этот инцидент "не забудет и не простит". "Они обязаны предоставлять визы, выполнять требования, которые возникают в связи с проведением международных мероприятий на площадке ООН. Этого не происходит. Это длится годами", — отметил он. Москва и ранее указывала на проблемы в выдаче виз, в первую очередь дипломатам, командированным в ООН, в связи с чем заявляла о необходимости запустить арбитраж против США. Так, в конце марта первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил РИА Новости, что Москва рассчитывает на скорейший запуск генсеком организации такой процедуры. "Мы будем и дальше добиваться, чтобы такой арбитраж состоялся. &lt;...&gt; Мы считаем недопустимыми действия американцев, которые, по существу, препятствуют международным контактам в рамках ООН", — заключил Вершинин.
https://ria.ru/20230428/raznoglasiya-1868323939.html
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в мире, сергей вершинин, антониу гутерреш, оон, россия, сша
В мире, Сергей Вершинин, Антониу Гутерреш, ООН, Россия, США
МИД заявил, что Россия будет добиваться арбитража против США

Замглавы МИД Вершинин: Россия будет добиваться от ООН запуска арбитража против США

© РИА НовостиЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 29.04.2023
© РИА Новости
Здание МИД России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 29 апр — РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш пока не сделал конкретных шагов по запуску арбитража против США из-за проблем с визами, Россия будет добиваться проведения данной процедуры, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.
«

"Наше требование о начале арбитража по этому вопросу сформулировано не сегодня и не вчера. Мы уже давно этого требуем. Повторили это требование и в ходе последнего контакта с генсеком. И будем его повторять", — сказал Вершинин.

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"Пока конкретных действий со стороны генсека по этому вопросу нет", — подчеркнул он.
Делегация главы МИД России Сергея Лаврова столкнулась со сложностями при получении американских виз для поездки в США для участия в мероприятиях СБ ООН 24 и 25 апреля. При этом представители российских СМИ вовсе не получили визы. Американская сторона никак не объяснила, чем вызвано такое решение. В этой связи глава МИД России заявил, что США струсили, и заверил журналистов, что Россия этот инцидент "не забудет и не простит".
«

"Но мы считаем, что это надо будет делать. Свидетельств того, что американцы нарушают свои обязательства как принимающая сторона, множество", — указал замглавы МИД России.

"Они обязаны предоставлять визы, выполнять требования, которые возникают в связи с проведением международных мероприятий на площадке ООН. Этого не происходит. Это длится годами", — отметил он.
Москва и ранее указывала на проблемы в выдаче виз, в первую очередь дипломатам, командированным в ООН, в связи с чем заявляла о необходимости запустить арбитраж против США. Так, в конце марта первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил РИА Новости, что Москва рассчитывает на скорейший запуск генсеком организации такой процедуры.
"Мы будем и дальше добиваться, чтобы такой арбитраж состоялся. <...> Мы считаем недопустимыми действия американцев, которые, по существу, препятствуют международным контактам в рамках ООН", — заключил Вершинин.
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