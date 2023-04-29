МИД заявил, что Россия будет добиваться арбитража против США
Замглавы МИД Вершинин: Россия будет добиваться от ООН запуска арбитража против США
Здание МИД России. Архивное фото
ООН, 29 апр — РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш пока не сделал конкретных шагов по запуску арбитража против США из-за проблем с визами, Россия будет добиваться проведения данной процедуры, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.
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"Наше требование о начале арбитража по этому вопросу сформулировано не сегодня и не вчера. Мы уже давно этого требуем. Повторили это требование и в ходе последнего контакта с генсеком. И будем его повторять", — сказал Вершинин.
"Пока конкретных действий со стороны генсека по этому вопросу нет", — подчеркнул он.
Делегация главы МИД России Сергея Лаврова столкнулась со сложностями при получении американских виз для поездки в США для участия в мероприятиях СБ ООН 24 и 25 апреля. При этом представители российских СМИ вовсе не получили визы. Американская сторона никак не объяснила, чем вызвано такое решение. В этой связи глава МИД России заявил, что США струсили, и заверил журналистов, что Россия этот инцидент "не забудет и не простит".
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"Но мы считаем, что это надо будет делать. Свидетельств того, что американцы нарушают свои обязательства как принимающая сторона, множество", — указал замглавы МИД России.
"Они обязаны предоставлять визы, выполнять требования, которые возникают в связи с проведением международных мероприятий на площадке ООН. Этого не происходит. Это длится годами", — отметил он.
Москва и ранее указывала на проблемы в выдаче виз, в первую очередь дипломатам, командированным в ООН, в связи с чем заявляла о необходимости запустить арбитраж против США. Так, в конце марта первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил РИА Новости, что Москва рассчитывает на скорейший запуск генсеком организации такой процедуры.
"Мы будем и дальше добиваться, чтобы такой арбитраж состоялся. <...> Мы считаем недопустимыми действия американцев, которые, по существу, препятствуют международным контактам в рамках ООН", — заключил Вершинин.