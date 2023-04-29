https://ria.ru/20230429/arbitrazh-1868661297.html

МИД заявил, что Россия будет добиваться арбитража против США

МИД заявил, что Россия будет добиваться арбитража против США - РИА Новости, 29.04.2023

МИД заявил, что Россия будет добиваться арбитража против США

Генсек ООН Антониу Гутерреш пока не сделал конкретных шагов по запуску арбитража против США из-за проблем с визами, Россия будет добиваться проведения данной... РИА Новости, 29.04.2023

2023-04-29T09:25

2023-04-29T09:25

2023-04-29T15:23

в мире

сергей вершинин

антониу гутерреш

оон

россия

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ООН, 29 апр — РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш пока не сделал конкретных шагов по запуску арбитража против США из-за проблем с визами, Россия будет добиваться проведения данной процедуры, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Вершинин. "Пока конкретных действий со стороны генсека по этому вопросу нет", — подчеркнул он. Делегация главы МИД России Сергея Лаврова столкнулась со сложностями при получении американских виз для поездки в США для участия в мероприятиях СБ ООН 24 и 25 апреля. При этом представители российских СМИ вовсе не получили визы. Американская сторона никак не объяснила, чем вызвано такое решение. В этой связи глава МИД России заявил, что США струсили, и заверил журналистов, что Россия этот инцидент "не забудет и не простит". "Они обязаны предоставлять визы, выполнять требования, которые возникают в связи с проведением международных мероприятий на площадке ООН. Этого не происходит. Это длится годами", — отметил он. Москва и ранее указывала на проблемы в выдаче виз, в первую очередь дипломатам, командированным в ООН, в связи с чем заявляла о необходимости запустить арбитраж против США. Так, в конце марта первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил РИА Новости, что Москва рассчитывает на скорейший запуск генсеком организации такой процедуры. "Мы будем и дальше добиваться, чтобы такой арбитраж состоялся. <...> Мы считаем недопустимыми действия американцев, которые, по существу, препятствуют международным контактам в рамках ООН", — заключил Вершинин.

https://ria.ru/20230428/raznoglasiya-1868323939.html

https://ria.ru/20230429/posolstvo-1868659136.html

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в мире, сергей вершинин, антониу гутерреш, оон, россия, сша