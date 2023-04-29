https://ria.ru/20230429/antiterror-1868647570.html

В Астане пройдет антитеррористическое учение

В Астане пройдет антитеррористическое учение - РИА Новости, 29.04.2023

В Астане пройдет антитеррористическое учение

Антитеррористическое учение, максимально приближенное к боевым условиям, пройдет в субботу днем на железнодорожном вокзале "Нурлы Жол" в столице Казахстана,... РИА Новости, 29.04.2023

2023-04-29T06:00

2023-04-29T06:00

2023-04-29T06:00

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АСТАНА, 29 апр - РИА Новости. Антитеррористическое учение, максимально приближенное к боевым условиям, пройдет в субботу днем на железнодорожном вокзале "Нурлы Жол" в столице Казахстана, сообщил городской оперативный штаб по борьбе с терроризмом. По его данным, цель мероприятия - проверка готовности сил и средств оперативного штаба к выполнению задач по экстренному реагированию на террористические проявления, минимизации и ликвидации последствий акта терроризма. "Учение максимально приближено к боевым условиям, с различными элементами сложности. Предусмотрены меры ограничения в окружении железнодорожного вокзала", - говорится в сообщении. Оперштаб призвал жителей и гостей Астаны с пониманием отнестись к проводимым учебным мероприятиям, соблюдать меры безопасности и выполнять законные требования задействованных служащих госорганов.

https://ria.ru/20230412/narkotiki-1864930666.html

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