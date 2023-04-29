https://ria.ru/20230429/ammiak-1868665732.html

МИД прокомментировал условия Киева для запуска аммиакопровода в Одессу

МИД прокомментировал условия Киева для запуска аммиакопровода в Одессу - РИА Новости, 29.04.2023

МИД прокомментировал условия Киева для запуска аммиакопровода в Одессу

Россия отвергает попытки Украины выдвигать политические условия для запуска аммиакопровода "Тольятти — Одесса", заявил заместитель главы МИД Сергей Вершинин. РИА Новости, 29.04.2023

2023-04-29T09:54

2023-04-29T09:54

2023-04-29T14:49

экономика

россия

сергей вершинин

украина

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ООН, 29 апр — РИА Новости. Россия отвергает попытки Украины выдвигать политические условия для запуска аммиакопровода "Тольятти — Одесса", заявил заместитель главы МИД Сергей Вершинин. "Аммиак мы всегда рассматривали <...> как обоюдовыгодный коммерческий проект, но не как что-то связанное с возможностью выдвижения политических условий", — сказал он.Зерновая сделка, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Пакетная договоренность также предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений. Москва отмечала, что именно это выполнено не было, при этом со стороны ООН были заверения, что данные ограничения будут сняты. Ранее Россия продлила черноморскую зерновую инициативу на 60 дней — до 18 мая. Ранее в МИД России отметили, что без прогресса по решению пяти системных проблем — переподключения Россельхозбанка к SWIFT, возобновления поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, отмены ограничений на страхование и перестрахование и снятия запрета на доступ в порты, восстановления работы аммиакопровода "Тольятти — Одесса", разблокирования зарубежных активов и счетов российских компаний, связанных с производством и транспортировкой продовольствия и удобрения, — о дальнейшем продлении черноморской инициативы после 18 мая говорить не приходится.

https://ria.ru/20230314/zerno-1857730325.html

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украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, сергей вершинин, украина