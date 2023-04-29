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МИД прокомментировал условия Киева для запуска аммиакопровода в Одессу - РИА Новости, 29.04.2023
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09:54 29.04.2023 (обновлено: 14:49 29.04.2023)
https://ria.ru/20230429/ammiak-1868665732.html
МИД прокомментировал условия Киева для запуска аммиакопровода в Одессу
МИД прокомментировал условия Киева для запуска аммиакопровода в Одессу - РИА Новости, 29.04.2023
МИД прокомментировал условия Киева для запуска аммиакопровода в Одессу
Россия отвергает попытки Украины выдвигать политические условия для запуска аммиакопровода "Тольятти — Одесса", заявил заместитель главы МИД Сергей Вершинин. РИА Новости, 29.04.2023
2023-04-29T09:54
2023-04-29T14:49
экономика
россия
сергей вершинин
украина
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ООН, 29 апр — РИА Новости. Россия отвергает попытки Украины выдвигать политические условия для запуска аммиакопровода "Тольятти — Одесса", заявил заместитель главы МИД Сергей Вершинин. "Аммиак мы всегда рассматривали &lt;...&gt; как обоюдовыгодный коммерческий проект, но не как что-то связанное с возможностью выдвижения политических условий", — сказал он.Зерновая сделка, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Пакетная договоренность также предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений. Москва отмечала, что именно это выполнено не было, при этом со стороны ООН были заверения, что данные ограничения будут сняты. Ранее Россия продлила черноморскую зерновую инициативу на 60 дней — до 18 мая. Ранее в МИД России отметили, что без прогресса по решению пяти системных проблем — переподключения Россельхозбанка к SWIFT, возобновления поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, отмены ограничений на страхование и перестрахование и снятия запрета на доступ в порты, восстановления работы аммиакопровода "Тольятти — Одесса", разблокирования зарубежных активов и счетов российских компаний, связанных с производством и транспортировкой продовольствия и удобрения, — о дальнейшем продлении черноморской инициативы после 18 мая говорить не приходится.
https://ria.ru/20230314/zerno-1857730325.html
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экономика, россия, сергей вершинин, украина
Экономика, Россия, Сергей Вершинин, Украина
МИД прокомментировал условия Киева для запуска аммиакопровода в Одессу

МИД: Россия отвергает условия Украины по запуску аммиакопровода "Тольятти — Одесса"

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 29.04.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото
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ООН, 29 апр — РИА Новости. Россия отвергает попытки Украины выдвигать политические условия для запуска аммиакопровода "Тольятти — Одесса", заявил заместитель главы МИД Сергей Вершинин.
"Аммиак мы всегда рассматривали <...> как обоюдовыгодный коммерческий проект, но не как что-то связанное с возможностью выдвижения политических условий", — сказал он.
«

"К сожалению, все это время — условно говоря, с сентября — нам через посредников, через ооновцев доходили различные политические требования с украинской стороны. Они были разнообразные, мы все их отвергали и сегодня отвергаем", — добавил он.

Зерновая сделка, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Пакетная договоренность также предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений. Москва отмечала, что именно это выполнено не было, при этом со стороны ООН были заверения, что данные ограничения будут сняты. Ранее Россия продлила черноморскую зерновую инициативу на 60 дней — до 18 мая.
Ранее в МИД России отметили, что без прогресса по решению пяти системных проблем — переподключения Россельхозбанка к SWIFT, возобновления поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, отмены ограничений на страхование и перестрахование и снятия запрета на доступ в порты, восстановления работы аммиакопровода "Тольятти — Одесса", разблокирования зарубежных активов и счетов российских компаний, связанных с производством и транспортировкой продовольствия и удобрения, — о дальнейшем продлении черноморской инициативы после 18 мая говорить не приходится.
Погрузка зерна на судно Brave Commander для экспорта в Эфиопию в порту Южный, Украина - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
Зерновая сделка
14 марта, 11:59
 
ЭкономикаРоссияСергей ВершининУкраина
 
 
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