https://ria.ru/20230429/ammiak-1868665732.html
МИД прокомментировал условия Киева для запуска аммиакопровода в Одессу
МИД прокомментировал условия Киева для запуска аммиакопровода в Одессу - РИА Новости, 29.04.2023
МИД прокомментировал условия Киева для запуска аммиакопровода в Одессу
Россия отвергает попытки Украины выдвигать политические условия для запуска аммиакопровода "Тольятти — Одесса", заявил заместитель главы МИД Сергей Вершинин. РИА Новости, 29.04.2023
2023-04-29T09:54
2023-04-29T09:54
2023-04-29T14:49
экономика
россия
сергей вершинин
украина
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ООН, 29 апр — РИА Новости. Россия отвергает попытки Украины выдвигать политические условия для запуска аммиакопровода "Тольятти — Одесса", заявил заместитель главы МИД Сергей Вершинин. "Аммиак мы всегда рассматривали <...> как обоюдовыгодный коммерческий проект, но не как что-то связанное с возможностью выдвижения политических условий", — сказал он.Зерновая сделка, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Пакетная договоренность также предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений. Москва отмечала, что именно это выполнено не было, при этом со стороны ООН были заверения, что данные ограничения будут сняты. Ранее Россия продлила черноморскую зерновую инициативу на 60 дней — до 18 мая. Ранее в МИД России отметили, что без прогресса по решению пяти системных проблем — переподключения Россельхозбанка к SWIFT, возобновления поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, отмены ограничений на страхование и перестрахование и снятия запрета на доступ в порты, восстановления работы аммиакопровода "Тольятти — Одесса", разблокирования зарубежных активов и счетов российских компаний, связанных с производством и транспортировкой продовольствия и удобрения, — о дальнейшем продлении черноморской инициативы после 18 мая говорить не приходится.
https://ria.ru/20230314/zerno-1857730325.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, сергей вершинин, украина
Экономика, Россия, Сергей Вершинин, Украина
МИД прокомментировал условия Киева для запуска аммиакопровода в Одессу
МИД: Россия отвергает условия Украины по запуску аммиакопровода "Тольятти — Одесса"
ООН, 29 апр — РИА Новости. Россия отвергает попытки Украины выдвигать политические условия для запуска аммиакопровода "Тольятти — Одесса", заявил заместитель главы МИД Сергей Вершинин.
"Аммиак мы всегда рассматривали <...> как обоюдовыгодный коммерческий проект, но не как что-то связанное с возможностью выдвижения политических условий", — сказал он.
«
"К сожалению, все это время — условно говоря, с сентября — нам через посредников, через ооновцев доходили различные политические требования с украинской стороны. Они были разнообразные, мы все их отвергали и сегодня отвергаем", — добавил он.
Зерновая сделка, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Пакетная договоренность также предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений. Москва отмечала, что именно это выполнено не было, при этом со стороны ООН были заверения, что данные ограничения будут сняты. Ранее Россия продлила черноморскую зерновую инициативу на 60 дней — до 18 мая.
Ранее в МИД России отметили, что без прогресса по решению пяти системных проблем — переподключения Россельхозбанка к SWIFT, возобновления поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, отмены ограничений на страхование и перестрахование и снятия запрета на доступ в порты, восстановления работы аммиакопровода "Тольятти — Одесса", разблокирования зарубежных активов и счетов российских компаний, связанных с производством и транспортировкой продовольствия и удобрения, — о дальнейшем продлении черноморской инициативы после 18 мая говорить не приходится.