https://ria.ru/20230429/alkogol-1868404666.html

План провалился. Куда "утек" западный алкоголь

План провалился. Куда "утек" западный алкоголь - РИА Новости, 29.04.2023

План провалился. Куда "утек" западный алкоголь

Вопреки санкциям, привычные спиртные напитки не исчезли с полок магазинов, а западных дистрибьюторов сменили отечественные. Beluga Group обогнала французскую... РИА Новости, 29.04.2023

2023-04-29T08:00

2023-04-29T08:00

2023-04-29T08:03

экономика

россия

x5 retail group

ladoga

шотландия

ирландия

алкоголь

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/14/1859243891_0:11:3072:1739_1920x0_80_0_0_70f291c82c8e7f8daf63061991f63da5.jpg

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости, Надежда Сарапина. Вопреки санкциям, привычные спиртные напитки не исчезли с полок магазинов, а западных дистрибьюторов сменили отечественные. Beluga Group обогнала французскую Pernod Ricard и вышла на первое место по ввозу крепкого алкоголя. Значительно нарастила поставки Ladoga и X5 Group. Как складывается ситуация на рынке — в материале РИА Новости.Сами так решилиУход крупнейшего мирового производителя Diageo, владельца брендов Bell’s, Johnnie Walker, Captain Morgan, Baileys и других, не привел к их вымыванию с рынка. Временные перебои специалисты объясняют усложнившейся логистикой. При этом за первый квартал импорт алкоголя вырос на 30%.Продажи Pernod Ricard Rouss (бренды Ararat, ChivasRegal, Jameson, Absolut) в 2022-м упали вдвое, но Beluga Group восполнила пробел. Ladoga завезла крепкого спиртного на 34% больше, X5 Group — на 115. В первом случае рост обеспечили виски, ром, французский коньяк и армянская продукция, во втором — расширение ассортимента и географии поставок. В то же время ГК "Руст", нацеленный в основном на экспорт водки, сократил обороты на 34%. В прошлом году компания в основном занималась итальянскими игристыми винами Gancia и ликерами Jagermeister.Изменилась структура поставок, объясняет автор и руководитель Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя "ЦИФРРА" Вадим Дробиз. Помимо компаний-импортеров, ретейлом занялись производители. Активно действуют и торговые сети."Логично, что коммерсанты, такие как X5, стремятся заполучить весь рынок. Классических дистрибьюторов, которые покупают на Западе и привозят в Россию, все меньше", — добавляет руководитель центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин.Например, двое из трех крупнейших игроков Diageo и Maxxium Russia в 2022-м сократили ввоз крепкого спиртного на 80 и 76% соответственно. Однако это не отразилось на объемах продаж благодаря огромным запасам на складах, а после включился параллельный импорт.Прямой и параллельныйКомпании зарабатывают не столько на выпуске, сколько на эксклюзивной дистрибуции. "В каждой стране торгуют через представительства владельца бренда, это и приносит основной доход. Хотя корпорации сами лишили себя такой возможности, им все равно выгодно продавать товары — любым способом. Во-первых, для того чтобы их не забыли, во-вторых — для сохранения производства", — говорит Дробиз.Участники рынка утверждают, что серый импорт есть во многих странах, поскольку обеспечивает привлекательные цены. Тем не менее потребители отмечают подорожание. По мнению экспертов, с одной стороны, дело в отсутствии конкуренции — параллельному импорту не приходится соперничать с прямым, с другой — в колебаниях курса национальной валюты. В стоимость закладывают обычно около 100 рублей за доллар. Непросто с логистикой. К примеру, Казахстан собирается отказаться от поставок санкционной продукции в Россию. "Но с точки зрения качества там все в порядке, это не контрафакт", — подчеркивает Дробиз.Надо также иметь в виду, что не все компании попали в список параллельного импорта. Не все и ушли. "Ни LVMH (Moët, Hennessy), ни Bacardi не прекращали торговлю", — напоминает Шапкин. А в Pernod Ricard объявили, что возвращаются, пояснив: импорт напитков стоимостью до 300 долларов за бутылку не попадает под санкции.Спрос рождает предложениеВ то же время, отмечают эксперты, потребители предпочитают знакомые марки. Новые игроки, скажем Бразилия, могут свободно зайти на рынок, но спрос низкий. Россияне покупают вино из Франции, Италии, Испании, Германии, Абхазии, Грузии. И отечественное — это около половины рынка.Виски — конечно, шотландское, а также ирландское и американское. Индийская Allied Blenders & Distillers (ABD), скорее всего, не получит и процента рынка. "Тут дело не в качестве — продукт не уступит британскому, просто россияне консервативны", — говорит Дробиз.Кроме того, 1200 рублей за пол-литра — это дорого. Зато, по словам Шапкина, популярность набирают локальные производители. "Разливают в основном купажи, импортируемые из Шотландии и Ирландии. Получается дешевле", — поясняет он.Вырос спрос на сидр, причем российский. С января отечественные марки прибавили 71%, иностранные — потеряли 36. Но на всем рынке это почти не скажется. "Вина продают около 600 миллионов литров в год, игристых напитков — более 200, сидра — менее 60", — уточняет Дробиз.В целом эксперты предсказывают стабилизацию в отрасли. В ближайшие месяцы сохранятся показатели конца 2022-го.

https://ria.ru/20230302/golod-1855075295.html

https://ria.ru/20230228/torgovlya-1853677329.html

россия

шотландия

ирландия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, x5 retail group, ladoga, шотландия, ирландия, алкоголь, сша