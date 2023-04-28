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СМИ: Карен Шахназаров призвал не вырезать из фильмов осудивших СВО актеров
СМИ: Карен Шахназаров призвал не вырезать из фильмов осудивших СВО актеров - РИА Новости, 28.04.2023
СМИ: Карен Шахназаров призвал не вырезать из фильмов осудивших СВО актеров
Карен Шахназаров призвал не вырезать из кино уехавших из России актеров, утверждает Пятый канал. РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T11:14
2023-04-28T11:14
2023-04-28T11:14
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Карен Шахназаров призвал не вырезать из кино уехавших из России актеров, утверждает Пятый канал. СМИ опубликовало ролик. На кадрах режиссер общается с журналистами. Но не слышно, на какой вопрос он отвечает."Я не сторонник того, чтобы вырезать из фильмов. Что теперь? Хорошая картина "9 рота". Ну что вырезать и испортить картину из-за него? Я не считаю это правильным", — сказал постановщик.Он также напомнил о норвежском писателе Кнуте Гамсоне. "Осужден после 1945 года за сотрудничество с нацизмом. Но его книги издаются. Потому что его произведения совсем другие, чем его личная позиция", — пояснил Шахназаров.Фильм "9 рота" снял Федор Бондарчук. Премьера картины состоялась в 2005 году. События в ней разворачиваются за несколько месяцев до полного вывода советских войск из Афганистана. Главные герои — десантники. Одну из ролей исполнил Артур Смольянинов*. В интервью изданию "Новая газета. Европа" (заблокировано в России по решению Генпрокуратуры) артист заявил, что если бы принимал участие в СВО, то на стороне Украины. И добавил: ему "наплевать" на Россию, даже если от страны останется одна область, "а все остальное превратится в радиоактивный пепел".* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
https://ria.ru/20230428/aktery-1868220868.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, карен шахназаров, знаменитости, звезды, кино и сериалы
Культура, Новости культуры, Карен Шахназаров, Знаменитости, звезды, Кино и сериалы
СМИ: Карен Шахназаров призвал не вырезать из фильмов осудивших СВО актеров
Пятый канал: Карен Шахназаров призвал не вырезать из фильмов осудивших СВО актеров
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости.
Карен Шахназаров призвал не вырезать из кино уехавших из России актеров, утверждает
Пятый канал.
СМИ опубликовало ролик. На кадрах режиссер общается с журналистами. Но не слышно, на какой вопрос он отвечает.
"Я не сторонник того, чтобы вырезать из фильмов. Что теперь? Хорошая картина "9 рота". Ну что вырезать и испортить картину из-за него? Я не считаю это правильным", — сказал постановщик.
Он также напомнил о норвежском писателе Кнуте Гамсоне. "Осужден после 1945 года за сотрудничество с нацизмом. Но его книги издаются. Потому что его произведения совсем другие, чем его личная позиция", — пояснил Шахназаров.
Фильм "9 рота" снял Федор Бондарчук. Премьера картины состоялась в 2005 году. События в ней разворачиваются за несколько месяцев до полного вывода советских войск из Афганистана. Главные герои — десантники. Одну из ролей исполнил Артур Смольянинов*. В интервью изданию "Новая газета. Европа" (заблокировано в России по решению Генпрокуратуры) артист заявил
, что если бы принимал участие в СВО, то на стороне Украины. И добавил: ему "наплевать" на Россию, даже если от страны останется одна область, "а все остальное превратится в радиоактивный пепел".
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
С фронта — на экраны: актеры, которые воевали за Родину