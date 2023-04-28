https://ria.ru/20230428/znamenitosti-1868368256.html

СМИ: Карен Шахназаров призвал не вырезать из фильмов осудивших СВО актеров

СМИ: Карен Шахназаров призвал не вырезать из фильмов осудивших СВО актеров - РИА Новости, 28.04.2023

СМИ: Карен Шахназаров призвал не вырезать из фильмов осудивших СВО актеров

Карен Шахназаров призвал не вырезать из кино уехавших из России актеров, утверждает Пятый канал. РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T11:14

2023-04-28T11:14

2023-04-28T11:14

культура

новости культуры

карен шахназаров

знаменитости

звезды

кино и сериалы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1b/1868294943_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_15b77121f120b5b9402b7600a5af63c2.jpg

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Карен Шахназаров призвал не вырезать из кино уехавших из России актеров, утверждает Пятый канал. СМИ опубликовало ролик. На кадрах режиссер общается с журналистами. Но не слышно, на какой вопрос он отвечает."Я не сторонник того, чтобы вырезать из фильмов. Что теперь? Хорошая картина "9 рота". Ну что вырезать и испортить картину из-за него? Я не считаю это правильным", — сказал постановщик.Он также напомнил о норвежском писателе Кнуте Гамсоне. "Осужден после 1945 года за сотрудничество с нацизмом. Но его книги издаются. Потому что его произведения совсем другие, чем его личная позиция", — пояснил Шахназаров.Фильм "9 рота" снял Федор Бондарчук. Премьера картины состоялась в 2005 году. События в ней разворачиваются за несколько месяцев до полного вывода советских войск из Афганистана. Главные герои — десантники. Одну из ролей исполнил Артур Смольянинов*. В интервью изданию "Новая газета. Европа" (заблокировано в России по решению Генпрокуратуры) артист заявил, что если бы принимал участие в СВО, то на стороне Украины. И добавил: ему "наплевать" на Россию, даже если от страны останется одна область, "а все остальное превратится в радиоактивный пепел".* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.

https://ria.ru/20230428/aktery-1868220868.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Елена Громова

Елена Громова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, карен шахназаров, знаменитости, звезды, кино и сериалы