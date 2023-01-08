https://ria.ru/20230108/smolyaninov-1843505974.html

Депутат обратится в СК после слов Смольянинова о желании "воевать за ВСУ"

Депутат обратится в СК после слов Смольянинова о желании "воевать за ВСУ" - РИА Новости, 08.01.2023

Депутат обратится в СК после слов Смольянинова о желании "воевать за ВСУ"

Депутат Госдумы Султан Хамзаев заявил РИА Новости, что обратится в Следственный комитет с просьбой возбудить уголовное дело в отношении актера Артура... РИА Новости, 08.01.2023

2023-01-08T17:13

2023-01-08T17:13

2023-01-08T18:21

специальная военная операция на украине

россия

украина

султан хамзаев

александр невзоров

артур смольянинов

госдума рф

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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Депутат Госдумы Султан Хамзаев заявил РИА Новости, что обратится в Следственный комитет с просьбой возбудить уголовное дело в отношении актера Артура Смольянинова.Поводом для этого стали высказывания актера в интервью изданию "Новая газета. Европа" (заблокировано в России). В частности, он говорил, что если бы участвовал в конфликте на Украине, то на стороне Киева. Кроме того, он заявил, что ему наплевать на Россию, даже если от нее останется одна область, "а все остальное превратится в радиоактивный пепел". "Считаю, что этот беглый артист должен повторить путь Невзорова* с уголовным делом. У таких актеров должно быть незамедлительное аннулирование контрактов по всем государственным заказам — фильмам. Со своей стороны обращусь в Следственный комитет с просьбой возбудить уголовное дело на этого предателя", — сказал Хамзаев.В марте Басманный районный суд Москвы заочно арестовал журналиста Александра Невзорова* по обвинению в распространении фейков о российской армии. Тот публиковал в соцсетях заведомо ложную информацию о якобы умышленном обстреле российскими войсками роддома в Мариуполе. По соответствующей статье Уголовного кодекса ему грозит до десяти лет лишения свободы.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.

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Ольга Фомченкова

россия, украина, султан хамзаев, александр невзоров, артур смольянинов, госдума рф, общество