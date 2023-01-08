https://ria.ru/20230108/smolyaninov-1843505974.html
Депутат обратится в СК после слов Смольянинова о желании "воевать за ВСУ"
Депутат обратится в СК после слов Смольянинова о желании "воевать за ВСУ" - РИА Новости, 08.01.2023
Депутат обратится в СК после слов Смольянинова о желании "воевать за ВСУ"
Депутат Госдумы Султан Хамзаев заявил РИА Новости, что обратится в Следственный комитет с просьбой возбудить уголовное дело в отношении актера Артура... РИА Новости, 08.01.2023
2023-01-08T17:13
2023-01-08T17:13
2023-01-08T18:21
специальная военная операция на украине
россия
украина
султан хамзаев
александр невзоров
артур смольянинов
госдума рф
общество
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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Депутат Госдумы Султан Хамзаев заявил РИА Новости, что обратится в Следственный комитет с просьбой возбудить уголовное дело в отношении актера Артура Смольянинова.Поводом для этого стали высказывания актера в интервью изданию "Новая газета. Европа" (заблокировано в России). В частности, он говорил, что если бы участвовал в конфликте на Украине, то на стороне Киева. Кроме того, он заявил, что ему наплевать на Россию, даже если от нее останется одна область, "а все остальное превратится в радиоактивный пепел". "Считаю, что этот беглый артист должен повторить путь Невзорова* с уголовным делом. У таких актеров должно быть незамедлительное аннулирование контрактов по всем государственным заказам — фильмам. Со своей стороны обращусь в Следственный комитет с просьбой возбудить уголовное дело на этого предателя", — сказал Хамзаев.В марте Басманный районный суд Москвы заочно арестовал журналиста Александра Невзорова* по обвинению в распространении фейков о российской армии. Тот публиковал в соцсетях заведомо ложную информацию о якобы умышленном обстреле российскими войсками роддома в Мариуполе. По соответствующей статье Уголовного кодекса ему грозит до десяти лет лишения свободы.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.
https://ria.ru/20230108/oppozitsiya-1843406377.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, украина, султан хамзаев, александр невзоров, артур смольянинов, госдума рф, общество
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Султан Хамзаев, Александр Невзоров, Артур Смольянинов, Госдума РФ, Общество
17:13 08.01.2023 (обновлено: 18:21 08.01.2023)
Депутат обратится в СК после слов Смольянинова о желании "воевать за ВСУ"
Депутат Хамзаев обратится в СК после слов Смольянинова о готовности воевать за Украину