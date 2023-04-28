Рейтинг@Mail.ru
В Киеве жестко высказались о вранье Зеленского про контрнаступление - РИА Новости, 28.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:18 28.04.2023
https://ria.ru/20230428/zelenskiy-1868593632.html
В Киеве жестко высказались о вранье Зеленского про контрнаступление
В Киеве жестко высказались о вранье Зеленского про контрнаступление - РИА Новости, 28.04.2023
В Киеве жестко высказались о вранье Зеленского про контрнаступление
президента Украины Владимира Зеленского о контрнаступлении ВСУ далеки от реального положения дел, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем... РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T19:18
2023-04-28T19:18
в мире
украина
киев
владимир зеленский
олег соскин
леонид кучма
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1e/1861754811_0:59:3069:1785_1920x0_80_0_0_74075d0af9eeab304b91a8d9cb4472af.jpg
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Слова президента Украины Владимира Зеленского о контрнаступлении ВСУ далеки от реального положения дел, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале."Зеленский не справляется. Прямо скажем, что ситуация сложнейшая. Экономика Украины продолжает падать, инфляция огромнейшая. &lt;…&gt; Никакое наступление не готово", — отметил он.По словам эксперта, киевский режим не справляется со своими обязанностями и только создает видимость работы по обеспечению обороны страны. Он также посоветовал Зеленскому и Залужному подумать об отставке в случае неспособности управлять страной в тяжелый период.При этом Соскин призвал не доверять властям и не верить их вранью о контрнаступлении ВСУ. Украинские силы не могут ничего сделать, а поддержка со стороны западных стран не может повлиять на ситуацию, подытожил спикер.
https://ria.ru/20230428/ukraina-1868494639.html
https://ria.ru/20230428/vsu-1868486224.html
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1e/1861754811_337:0:3069:2048_1920x0_80_0_0_6c9ef937093e7d586b6506a187e157c1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, киев, владимир зеленский, олег соскин, леонид кучма, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Олег Соскин, Леонид Кучма, Вооруженные силы Украины
В Киеве жестко высказались о вранье Зеленского про контрнаступление

Экс-советник Кучмы Соскин: Зеленский врет о готовности ВСУ к контрнаступлению

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Слова президента Украины Владимира Зеленского о контрнаступлении ВСУ далеки от реального положения дел, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.
"Зеленский не справляется. Прямо скажем, что ситуация сложнейшая. Экономика Украины продолжает падать, инфляция огромнейшая. <…> Никакое наступление не готово", — отметил он.
Орудие 2С5 Гиацинт-С ВС РФ ведет огонь на Донецком направлении - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
В Европе выдвинули неожиданное условие для окончания конфликта на Украине
Вчера, 15:46
По словам эксперта, киевский режим не справляется со своими обязанностями и только создает видимость работы по обеспечению обороны страны. Он также посоветовал Зеленскому и Залужному подумать об отставке в случае неспособности управлять страной в тяжелый период.
При этом Соскин призвал не доверять властям и не верить их вранью о контрнаступлении ВСУ. Украинские силы не могут ничего сделать, а поддержка со стороны западных стран не может повлиять на ситуацию, подытожил спикер.
Артиллеристы вооруженных сил России ведут огонь по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
"Это трагедия". В США назвали пугающие потери ВСУ
Вчера, 15:18
 
В миреУкраинаКиевВладимир ЗеленскийОлег СоскинЛеонид КучмаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала