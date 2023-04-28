https://ria.ru/20230428/zelenskiy-1868593632.html
В Киеве жестко высказались о вранье Зеленского про контрнаступление
В Киеве жестко высказались о вранье Зеленского про контрнаступление - РИА Новости, 28.04.2023
В Киеве жестко высказались о вранье Зеленского про контрнаступление
президента Украины Владимира Зеленского о контрнаступлении ВСУ далеки от реального положения дел, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем... РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T19:18
2023-04-28T19:18
2023-04-28T19:18
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Слова президента Украины Владимира Зеленского о контрнаступлении ВСУ далеки от реального положения дел, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале."Зеленский не справляется. Прямо скажем, что ситуация сложнейшая. Экономика Украины продолжает падать, инфляция огромнейшая. <…> Никакое наступление не готово", — отметил он.По словам эксперта, киевский режим не справляется со своими обязанностями и только создает видимость работы по обеспечению обороны страны. Он также посоветовал Зеленскому и Залужному подумать об отставке в случае неспособности управлять страной в тяжелый период.При этом Соскин призвал не доверять властям и не верить их вранью о контрнаступлении ВСУ. Украинские силы не могут ничего сделать, а поддержка со стороны западных стран не может повлиять на ситуацию, подытожил спикер.
https://ria.ru/20230428/ukraina-1868494639.html
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в мире, украина, киев, владимир зеленский, олег соскин, леонид кучма, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Олег Соскин, Леонид Кучма, Вооруженные силы Украины
В Киеве жестко высказались о вранье Зеленского про контрнаступление
Экс-советник Кучмы Соскин: Зеленский врет о готовности ВСУ к контрнаступлению