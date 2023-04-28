https://ria.ru/20230428/zakon-1868506892.html

Путин подписал закон о статусе ветерана для ополченцев Донбасса

Путин подписал закон о статусе ветерана для ополченцев Донбасса - РИА Новости, 28.04.2023

Путин подписал закон о статусе ветерана для ополченцев Донбасса

Президент России Владимир Путин подписал закон о статусе ветерана боевых действий для лиц, принимавших участие в боевых действиях в ДНР, ЛНР, Херсонской и... РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T16:08

2023-04-28T16:08

2023-04-28T17:09

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

владимир путин

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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о статусе ветерана боевых действий для лиц, принимавших участие в боевых действиях в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях с 2014 года. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. "Проект федерального закона предусматривает присвоение статуса ветерана боевых действий и инвалида боевых действий лицам, принимавшим участие в боевых действиях на территориях Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики в составе Вооруженных Сил Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики в период с 12 мая 2014 года", — отмечалось в пояснительной записке. В процессе принятия закона были одобрены поправки о предоставлении статуса ветерана лицам, которые заключили контракт с организацией, содействующей выполнению задач ВС России в ходе спецоперации. "Лица, заключившие контракт (имевшие иные правоотношения) с организациями, содействующими выполнению задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, в ходе специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики с 24 февраля 2022 года, а также на территориях Запорожской области и Херсонской области с 30 сентября 2022 года", — отмечалось в тексте одобренной поправки. Кроме того, была одобрена поправка о статусе инвалида боевых действий для данных лиц, если они стали инвалидами в ходе выполнения задач спецоперации.

https://ria.ru/20230420/svo-1866626180.html

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донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, владимир путин