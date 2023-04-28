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Путин подписал закон о статусе ветерана для ополченцев Донбасса - РИА Новости, 28.04.2023
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16:08 28.04.2023 (обновлено: 17:09 28.04.2023)
https://ria.ru/20230428/zakon-1868506892.html
Путин подписал закон о статусе ветерана для ополченцев Донбасса
Путин подписал закон о статусе ветерана для ополченцев Донбасса - РИА Новости, 28.04.2023
Путин подписал закон о статусе ветерана для ополченцев Донбасса
Президент России Владимир Путин подписал закон о статусе ветерана боевых действий для лиц, принимавших участие в боевых действиях в ДНР, ЛНР, Херсонской и... РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T16:08
2023-04-28T17:09
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о статусе ветерана боевых действий для лиц, принимавших участие в боевых действиях в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях с 2014 года. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. "Проект федерального закона предусматривает присвоение статуса ветерана боевых действий и инвалида боевых действий лицам, принимавшим участие в боевых действиях на территориях Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики в составе Вооруженных Сил Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики в период с 12 мая 2014 года", — отмечалось в пояснительной записке. В процессе принятия закона были одобрены поправки о предоставлении статуса ветерана лицам, которые заключили контракт с организацией, содействующей выполнению задач ВС России в ходе спецоперации. "Лица, заключившие контракт (имевшие иные правоотношения) с организациями, содействующими выполнению задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, в ходе специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики с 24 февраля 2022 года, а также на территориях Запорожской области и Херсонской области с 30 сентября 2022 года", — отмечалось в тексте одобренной поправки. Кроме того, была одобрена поправка о статусе инвалида боевых действий для данных лиц, если они стали инвалидами в ходе выполнения задач спецоперации.
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донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, владимир путин
Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Россия, Владимир Путин
Путин подписал закон о статусе ветерана для ополченцев Донбасса

Путин подписал закон о статусе ветерана для ополченцев Донбасса и других добровольцев

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанк Президент России Владимир Путин
 Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о статусе ветерана боевых действий для лиц, принимавших участие в боевых действиях в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях с 2014 года.
Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
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Госдума одобрила поправки о статусе ветерана для содействующих армии в СВО
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"Проект федерального закона предусматривает присвоение статуса ветерана боевых действий и инвалида боевых действий лицам, принимавшим участие в боевых действиях на территориях Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики в составе Вооруженных Сил Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики в период с 12 мая 2014 года", — отмечалось в пояснительной записке.
В процессе принятия закона были одобрены поправки о предоставлении статуса ветерана лицам, которые заключили контракт с организацией, содействующей выполнению задач ВС России в ходе спецоперации.
"Лица, заключившие контракт (имевшие иные правоотношения) с организациями, содействующими выполнению задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, в ходе специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики с 24 февраля 2022 года, а также на территориях Запорожской области и Херсонской области с 30 сентября 2022 года", — отмечалось в тексте одобренной поправки.
Кроме того, была одобрена поправка о статусе инвалида боевых действий для данных лиц, если они стали инвалидами в ходе выполнения задач спецоперации.
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Донецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссияВладимир Путин
 
 
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