Путин подписал закон о статусе ветерана для ополченцев Донбасса
Путин подписал закон о статусе ветерана для ополченцев Донбасса и других добровольцев
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о статусе ветерана боевых действий для лиц, принимавших участие в боевых действиях в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях с 2014 года.
Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Проект федерального закона предусматривает присвоение статуса ветерана боевых действий и инвалида боевых действий лицам, принимавшим участие в боевых действиях на территориях Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики в составе Вооруженных Сил Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики в период с 12 мая 2014 года", — отмечалось в пояснительной записке.
В процессе принятия закона были одобрены поправки о предоставлении статуса ветерана лицам, которые заключили контракт с организацией, содействующей выполнению задач ВС России в ходе спецоперации.
"Лица, заключившие контракт (имевшие иные правоотношения) с организациями, содействующими выполнению задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, в ходе специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики с 24 февраля 2022 года, а также на территориях Запорожской области и Херсонской области с 30 сентября 2022 года", — отмечалось в тексте одобренной поправки.
Кроме того, была одобрена поправка о статусе инвалида боевых действий для данных лиц, если они стали инвалидами в ходе выполнения задач спецоперации.