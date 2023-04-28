Путин подписал закон о получении и лишении приобретенного гражданства
Путин подписал закон о лишении приобретенного гражданства за дискредитацию ВС России
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Обладателей приобретенного гражданства России будут его лишать за дискредитацию армии и создание угроз национальной безопасности, обновленный закон "О гражданстве" подписал Владимир Путин, документ опубликовали на портале правовой информации.
Так, основанием для лишения приобретенного гражданства может стать:
- терроризм;
- тяжкие преступления против государства;
- оборот наркотических средств и психотропных веществ;
- подделка документов;
- добровольное желание гражданина;
- публичные призывы к действиям против территориальной целостности России;
- дискредитация Вооруженных сил России;
- участие в нежелательной иностранной или международной НПО;
- публичные призывы к экстремизму;
- посягательство на жизнь государственного деятеля;
- организация вооруженного мятежа с целью насильственного изменения конституционного строя России;
- действия, угрожающие национальной безопасности;
- диверсионная деятельность и организация диверсионного сообщества.
Закон позволяет обжаловать в суде решение о лишении приобретенного гражданства за создание угрозы национальной безопасности.
Кроме того, сокращается число требований более чем к 20 категориям лиц для приема в российское гражданство, а полномочия президента по определению категорий для упрощенного получения гражданства расширились.
Так, стать гражданином России в упрощенном порядке смогут иностранцы, заключившие контракт о прохождении военной службы на срок не менее года.
Кроме того, по упрощенной схеме паспорт смогут получить ветераны Великой Отечественной войны — бывшие граждане СССР, а также ветераны, за которых ходатайствует орган власти, выдавший удостоверение ветерана образца до 1 января 1992 года. Также исключается требование о согласии второго родителя — иностранного гражданина при приеме в гражданство ребенка, рожденного в смешанном браке.