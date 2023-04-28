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Путин подписал закон о получении и лишении приобретенного гражданства - РИА Новости, 28.04.2023
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14:31 28.04.2023 (обновлено: 15:27 28.04.2023)
https://ria.ru/20230428/zakon-1868471624.html
Путин подписал закон о получении и лишении приобретенного гражданства
Путин подписал закон о получении и лишении приобретенного гражданства - РИА Новости, 28.04.2023
Путин подписал закон о получении и лишении приобретенного гражданства
Обладателей приобретенного гражданства России будут его лишать за дискредитацию армии и создание угроз национальной безопасности, обновленный закон "О... РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T14:31
2023-04-28T15:27
россия
ссср
владимир путин
общество
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Обладателей приобретенного гражданства России будут его лишать за дискредитацию армии и создание угроз национальной безопасности, обновленный закон "О гражданстве" подписал Владимир Путин, документ опубликовали на портале правовой информации.Так, основанием для лишения приобретенного гражданства может стать:Закон позволяет обжаловать в суде решение о лишении приобретенного гражданства за создание угрозы национальной безопасности.Кроме того, сокращается число требований более чем к 20 категориям лиц для приема в российское гражданство, а полномочия президента по определению категорий для упрощенного получения гражданства расширились.Так, стать гражданином России в упрощенном порядке смогут иностранцы, заключившие контракт о прохождении военной службы на срок не менее года.Кроме того, по упрощенной схеме паспорт смогут получить ветераны Великой Отечественной войны — бывшие граждане СССР, а также ветераны, за которых ходатайствует орган власти, выдавший удостоверение ветерана образца до 1 января 1992 года. Также исключается требование о согласии второго родителя — иностранного гражданина при приеме в гражданство ребенка, рожденного в смешанном браке.
https://ria.ru/20230428/nasledstvo-1868472606.html
https://ria.ru/20230320/grazhdanstvo-1859145606.html
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россия, ссср, владимир путин, общество
Россия, СССР, Владимир Путин, Общество
Путин подписал закон о получении и лишении приобретенного гражданства

Путин подписал закон о лишении приобретенного гражданства за дискредитацию ВС России

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Обладателей приобретенного гражданства России будут его лишать за дискредитацию армии и создание угроз национальной безопасности, обновленный закон "О гражданстве" подписал Владимир Путин, документ опубликовали на портале правовой информации.
Так, основанием для лишения приобретенного гражданства может стать:
  • терроризм;
  • тяжкие преступления против государства;
  • оборот наркотических средств и психотропных веществ;
  • подделка документов;
  • добровольное желание гражданина;
  • публичные призывы к действиям против территориальной целостности России;
  • дискредитация Вооруженных сил России;
  • участие в нежелательной иностранной или международной НПО;
  • публичные призывы к экстремизму;
  • посягательство на жизнь государственного деятеля;
  • организация вооруженного мятежа с целью насильственного изменения конституционного строя России;
  • действия, угрожающие национальной безопасности;
  • диверсионная деятельность и организация диверсионного сообщества.
Закон позволяет обжаловать в суде решение о лишении приобретенного гражданства за создание угрозы национальной безопасности.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
Путин подписал закон о сроках принятия наследства в новых регионах
Вчера, 14:34
Кроме того, сокращается число требований более чем к 20 категориям лиц для приема в российское гражданство, а полномочия президента по определению категорий для упрощенного получения гражданства расширились.
Так, стать гражданином России в упрощенном порядке смогут иностранцы, заключившие контракт о прохождении военной службы на срок не менее года.
Кроме того, по упрощенной схеме паспорт смогут получить ветераны Великой Отечественной войны — бывшие граждане СССР, а также ветераны, за которых ходатайствует орган власти, выдавший удостоверение ветерана образца до 1 января 1992 года. Также исключается требование о согласии второго родителя — иностранного гражданина при приеме в гражданство ребенка, рожденного в смешанном браке.
Паспорт - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
Путин поручил МВД решить проблемы с гражданством для жителей новых регионов
20 марта, 14:45
 
РоссияСССРВладимир ПутинОбщество
 
 
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