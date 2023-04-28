https://ria.ru/20230428/zakon-1868471624.html

Путин подписал закон о получении и лишении приобретенного гражданства

Путин подписал закон о получении и лишении приобретенного гражданства - РИА Новости, 28.04.2023

Путин подписал закон о получении и лишении приобретенного гражданства

Обладателей приобретенного гражданства России будут его лишать за дискредитацию армии и создание угроз национальной безопасности, обновленный закон "О... РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T14:31

2023-04-28T14:31

2023-04-28T15:27

россия

ссср

владимир путин

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/19/1780093060_220:0:2466:1263_1920x0_80_0_0_a8cb86f66b62fe7f8dda2ef7583a5938.jpg

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Обладателей приобретенного гражданства России будут его лишать за дискредитацию армии и создание угроз национальной безопасности, обновленный закон "О гражданстве" подписал Владимир Путин, документ опубликовали на портале правовой информации.Так, основанием для лишения приобретенного гражданства может стать:Закон позволяет обжаловать в суде решение о лишении приобретенного гражданства за создание угрозы национальной безопасности.Кроме того, сокращается число требований более чем к 20 категориям лиц для приема в российское гражданство, а полномочия президента по определению категорий для упрощенного получения гражданства расширились.Так, стать гражданином России в упрощенном порядке смогут иностранцы, заключившие контракт о прохождении военной службы на срок не менее года.Кроме того, по упрощенной схеме паспорт смогут получить ветераны Великой Отечественной войны — бывшие граждане СССР, а также ветераны, за которых ходатайствует орган власти, выдавший удостоверение ветерана образца до 1 января 1992 года. Также исключается требование о согласии второго родителя — иностранного гражданина при приеме в гражданство ребенка, рожденного в смешанном браке.

https://ria.ru/20230428/nasledstvo-1868472606.html

https://ria.ru/20230320/grazhdanstvo-1859145606.html

россия

ссср

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, ссср, владимир путин, общество