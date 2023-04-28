https://ria.ru/20230428/zakon-1868316595.html

Правительство предложило законопроект о программе долгосрочных сбережений

Правительство предложило законопроект о программе долгосрочных сбережений - РИА Новости, 28.04.2023

Правительство предложило законопроект о программе долгосрочных сбережений

Правительство внесло в Госдуму законопроект, вносящий в законодательство изменения, необходимые для запуска с 1 января 2024 года новой программы долгосрочных... РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T02:26

2023-04-28T02:26

2023-04-28T03:27

экономика

россия

владимир путин

михаил мишустин

антон силуанов

госдума рф

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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Правительство внесло в Госдуму законопроект, вносящий в законодательство изменения, необходимые для запуска с 1 января 2024 года новой программы долгосрочных сбережений граждан. Об этом говорится в базе данных ГД.Документ разработан по поручению Владимира Путина. Как заявлял ранее премьер Михаил Мишустин, программа долгосрочных сбережений предоставит возможность получить дополнительный доход в будущем и создать денежную подушку безопасности."Здесь самое важное — это что новый финансовый инструмент должен позволить гражданам накопить дополнительные средства к пенсии, а также на случаи особых жизненных ситуаций", — отмечал глава правительства.Программа также предоставит стимул для роста сбережений граждан и так называемых длинных денег в экономике, подчеркивал, глава министерства финансов Антон Силуанов. Граждане, даже без специальных знаний в области инвестиций, смогут сформировать долгосрочные сбережения с последующим их инвестированием в финансовые инструменты. Причем доходность по таким инструментам в среднесрочной перспективе окажется выше, чем доходность по депозитам в коммерческих банках, указывал глава ведомства.Участие в программе долгосрочных сбережений при этом будет основываться на принципах добровольности. Для этого потребуется заключение договора с НПФ минимум на 15 лет. Причем допускается заключение договоров с разными фондами. Таким образом, долгосрочные сбережения будут формироваться гражданином самостоятельно за счет собственных взносов, а также за счет средств ранее сформированных пенсионных накоплений. Помимо этого, вносить средства в рамках программы сможет и работодатель.Сформированные в рамках программы средства будут вкладываться в ОФЗ, инфраструктурные и корпоративные облигации, а также другие надежные ценные бумаги. При этом долгосрочные сбережения попадут под страхование на сумму 2,8 миллиона рублей — вдвое больше, чем при традиционных вкладах.Для участников, начавших участвовать в программе в первые три года, предусмотрено софинансирование со стороны государства. В зависимости от дохода гражданина оно может достигать 36 тысяч рублей в год в течение трех лет после начала участия в программе. Участник может также соответствовать условиям для предоставления вычета по НДФЛ до 52 тысяч рублей в год при уплате взносов на сумму до 400 тысяч рублей. Расходы федбюджета на господдержку формирования долгосрочных сбережений в виде дополнительного стимулирующего взноса в течение пяти лет могут составить до десяти миллиардов рублей в год.Граждане смогут воспользоваться сбережениями как дополнительным доходом после 15 лет участия в программе или при достижении возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Средства можно забрать в любой момент, но досрочно без потери дохода вывести деньги возможно в случае наступления особых жизненных ситуаций — для дорогостоящего лечения или на образование детей. Средства граждан по программе наследуются в полном объеме за вычетом выплаченных средств, за исключением случая, если ее участнику назначена пожизненная периодическая выплата.

https://ria.ru/20230427/razvitie-1868148135.html

https://ria.ru/20230427/finansy-1868162689.html

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экономика, россия, владимир путин, михаил мишустин, антон силуанов, госдума рф