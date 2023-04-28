https://ria.ru/20230428/yugra-1868511741.html

Фонд развития Югры окажет финподдержку нижневартовской птицефабрике

Фонд развития Югры окажет финподдержку нижневартовской птицефабрике - РИА Новости, 28.04.2023

Фонд развития Югры окажет финподдержку нижневартовской птицефабрике

Фонд развития Югры предоставит финансовую поддержку ООО "Птицефабрика Нижневартовская" в виде льготного займа в размере 30 миллионов рублей, сообщает... РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T16:18

2023-04-28T16:18

2023-04-28T16:18

ханты-мансийский автономный округ

нижневартовск

сергей афанасьев

олег степанов

ханты-мансийский автономный округ

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 апр – РИА Новости. Фонд развития Югры предоставит финансовую поддержку ООО "Птицефабрика Нижневартовская" в виде льготного займа в размере 30 миллионов рублей, сообщает пресс-служба Фонда. "Фонд развития Югры предоставит льготный заем ООО "Птицефабрика Нижневартовская" (Нижневартовск) в размере 30 миллионов рублей на пополнение оборотных средств. Соответствующий договор подписали генеральный директор Фонд Сергей Афанасьев и руководитель птицефабрики Олег Степанов", - говорится в сообщении. Уточняется, что по программе льготного финансирования "Оборотный капитал" компании будет предоставлен заем сроком на один год под 3% годовых. Компания прогнозирует рост выручки на 10% по итогам 2023 года в сравнении с годом ранее, а также создание двух рабочих мест. Нижневартовская птицефабрика является единственным в Югре предприятием по выпуску куриного яйца, а также специализируется на производстве мяса птицы и пищевых субпродуктов. На конец 2022 года в хозяйстве насчитывается 179 тысяч голов птицы. Кроме того, объем производства яйца по итогам 2022 года составил 33,4 миллиона штук (рост на 13% по сравнению с 2021 годом), производство мяса птицы - 1,2 тысяч тонн (рост на 0,5%). В общей сложности, в 2022 году по действующим программам льготной финансовой поддержки Фонд развития профинансировал реализацию 13 проектов в сфере промышленности и туристской инфраструктуры на сумму 870 миллионов рублей.

https://ria.ru/20230425/forum-1867729323.html

нижневартовск

ханты-мансийский автономный округ

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нижневартовск, сергей афанасьев, олег степанов, ханты-мансийский автономный округ