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Глава Якутии наградил первых лауреатов премии "Человек труда" - РИА Новости, 28.04.2023
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Республика Саха (Якутия)
 
08:26 28.04.2023 (обновлено: 09:07 28.04.2023)
https://ria.ru/20230428/yakutiya-1868331464.html
Глава Якутии наградил первых лауреатов премии "Человек труда"
Глава Якутии наградил первых лауреатов премии "Человек труда" - РИА Новости, 28.04.2023
Глава Якутии наградил первых лауреатов премии "Человек труда"
Глава Якутии Айсен Николаев вручил по 300 тысяч рублей первым 50 лауреатам премии "Человек труда", награждение тружеников будет ежегодным. РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T08:26
2023-04-28T09:07
республика саха (якутия)
якутск
айсен николаев
республика саха (якутия)
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ЯКУТСК, 28 апр - РИА Новости. Глава Якутии Айсен Николаев вручил по 300 тысяч рублей первым 50 лауреатам премии "Человек труда", награждение тружеников будет ежегодным. Церемония награждения прошла в пятницу в Центре культуры и современного искусства имени Ю.А. Гагарина города Якутска. Глава региона отметил, что премия "Человек труда" не должна превращаться в чествование руководителей, занимающих большие должности, генеральных директоров, руководителей предприятий или глав муниципалитетов. Ранее сообщалось, что соискателей премии выдвинули более 250 трудовых коллективов. В результате было отобрано 50 лучших из лучших по различным направлениям. Николаев во время ежегодного послания Государственному собранию республики (Ил Тумэн) объявил 2023 год Годом труда и предложил учредить 50 ежегодных премий за высокие трудовые результаты.
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якутск, айсен николаев, республика саха (якутия)
Республика Саха (Якутия), Якутск, Айсен Николаев, Республика Саха (Якутия)
Глава Якутии наградил первых лауреатов премии "Человек труда"

Глава Якутии Николаев наградил первых 50 лауреатов премии "Человек труда"

© Фото пресс-службы Главы Республики Саха (Якутия) / Мариия ВасильеваГлава Якутии Айсен Николаев наградил первых лауреатов премии "Человек труда"
Глава Якутии Айсен Николаев наградил первых лауреатов премии Человек труда
© Фото пресс-службы Главы Республики Саха (Якутия) / Мариия Васильева
Глава Якутии Айсен Николаев наградил первых лауреатов премии "Человек труда"
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ЯКУТСК, 28 апр - РИА Новости. Глава Якутии Айсен Николаев вручил по 300 тысяч рублей первым 50 лауреатам премии "Человек труда", награждение тружеников будет ежегодным.
Церемония награждения прошла в пятницу в Центре культуры и современного искусства имени Ю.А. Гагарина города Якутска.
Глава региона отметил, что премия "Человек труда" не должна превращаться в чествование руководителей, занимающих большие должности, генеральных директоров, руководителей предприятий или глав муниципалитетов.
«
"Поэтому сегодня среди лауреатов - 29 представителей промышленности, 21 - из социальной сферы. Это простые люди: медицинские сестры, рабочие, сварщики, машинисты, социальные работники, работники сельского хозяйства и других отраслей. Это люди, которые своим каждодневным трудом приносят пользу якутянам, делают жизнь в родной республике лучше и счастливее. Мы должны еще больше укреплять нашу важнейшую ценность - уважение к труду, давать еще больший импульс сильному трудовому движению в нашей республике. Поэтому я принимаю решение - премия "Человек труда" станет постоянной. Каждый год к Первомаю мы так же, как сегодня, будем чествовать 50 самых достойных наших тружеников Республики Саха (Якутия)!" - заявил Николаев.
Ранее сообщалось, что соискателей премии выдвинули более 250 трудовых коллективов. В результате было отобрано 50 лучших из лучших по различным направлениям.
Николаев во время ежегодного послания Государственному собранию республики (Ил Тумэн) объявил 2023 год Годом труда и предложил учредить 50 ежегодных премий за высокие трудовые результаты.
 
Республика Саха (Якутия)ЯкутскАйсен НиколаевРеспублика Саха (Якутия)
 
 
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