Глава Якутии наградил первых лауреатов премии "Человек труда"

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"Поэтому сегодня среди лауреатов - 29 представителей промышленности, 21 - из социальной сферы. Это простые люди: медицинские сестры, рабочие, сварщики, машинисты, социальные работники, работники сельского хозяйства и других отраслей. Это люди, которые своим каждодневным трудом приносят пользу якутянам, делают жизнь в родной республике лучше и счастливее. Мы должны еще больше укреплять нашу важнейшую ценность - уважение к труду, давать еще больший импульс сильному трудовому движению в нашей республике. Поэтому я принимаю решение - премия "Человек труда" станет постоянной. Каждый год к Первомаю мы так же, как сегодня, будем чествовать 50 самых достойных наших тружеников Республики Саха (Якутия)!" - заявил Николаев.