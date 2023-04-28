https://ria.ru/20230428/windows-1868530780.html

Microsoft заявил о прекращении поддержки Windows 10

Microsoft заявил о прекращении поддержки Windows 10 - РИА Новости, 28.04.2023

Microsoft заявил о прекращении поддержки Windows 10

Microsoft заявил о прекращении выпуска обновлений для Windows 10. Данная информация была размещена на официальном сайте. РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T16:43

2023-04-28T16:43

2023-04-28T16:43

технологии

microsoft corporation

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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Microsoft заявил о прекращении выпуска обновлений для Windows 10. Данная информация была размещена на официальном сайте."Поддержка Windows 10 завершится 14 октября 2025 года", — говорится в сообщении.При этом, отмечается, что текущая версия, 22H2, станет последней версией операционной системы Windows 10.В компании добавили, что при этом они продолжат выпускать ежемесячные обновления безопасности до указанной даты.

https://ria.ru/20230427/windows-1868019655.html

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, microsoft corporation