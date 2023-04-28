Рейтинг@Mail.ru
Microsoft заявил о прекращении поддержки Windows 10 - РИА Новости, 28.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:43 28.04.2023
https://ria.ru/20230428/windows-1868530780.html
Microsoft заявил о прекращении поддержки Windows 10
Microsoft заявил о прекращении поддержки Windows 10 - РИА Новости, 28.04.2023
Microsoft заявил о прекращении поддержки Windows 10
Microsoft заявил о прекращении выпуска обновлений для Windows 10. Данная информация была размещена на официальном сайте. РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T16:43
2023-04-28T16:43
технологии
microsoft corporation
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/18/1738482144_129:0:1149:574_1920x0_80_0_0_f7e9790354a5129dee49483b3570f795.png
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Microsoft заявил о прекращении выпуска обновлений для Windows 10. Данная информация была размещена на официальном сайте."Поддержка Windows 10 завершится 14 октября 2025 года", — говорится в сообщении.При этом, отмечается, что текущая версия, 22H2, станет последней версией операционной системы Windows 10.В компании добавили, что при этом они продолжат выпускать ежемесячные обновления безопасности до указанной даты.
https://ria.ru/20230427/windows-1868019655.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/18/1738482144_256:0:1021:574_1920x0_80_0_0_305c4643b2cfdf245a81dc581e0709f1.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, microsoft corporation
Технологии, Microsoft Corporation
Microsoft заявил о прекращении поддержки Windows 10

В Microsoft заявили о прекращении поддержки ОС Windows 10 с 2025 года

© MicrosoftMicrosoft Windows 11
Microsoft Windows 11
© Microsoft
Microsoft Windows 11. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Microsoft заявил о прекращении выпуска обновлений для Windows 10. Данная информация была размещена на официальном сайте.
"Поддержка Windows 10 завершится 14 октября 2025 года", — говорится в сообщении.
При этом, отмечается, что текущая версия, 22H2, станет последней версией операционной системы Windows 10.
В компании добавили, что при этом они продолжат выпускать ежемесячные обновления безопасности до указанной даты.
Офис компании Microsoft - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
В России почти полностью прекратились госзакупки Windows
27 апреля, 06:58
 
ТехнологииMicrosoft Corporation
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала