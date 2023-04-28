https://ria.ru/20230428/windows-1868530780.html
Microsoft заявил о прекращении поддержки Windows 10
Microsoft заявил о прекращении поддержки Windows 10 - РИА Новости, 28.04.2023
Microsoft заявил о прекращении поддержки Windows 10
Microsoft заявил о прекращении выпуска обновлений для Windows 10. Данная информация была размещена на официальном сайте. РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T16:43
2023-04-28T16:43
2023-04-28T16:43
технологии
microsoft corporation
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Microsoft заявил о прекращении выпуска обновлений для Windows 10. Данная информация была размещена на официальном сайте."Поддержка Windows 10 завершится 14 октября 2025 года", — говорится в сообщении.При этом, отмечается, что текущая версия, 22H2, станет последней версией операционной системы Windows 10.В компании добавили, что при этом они продолжат выпускать ежемесячные обновления безопасности до указанной даты.
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технологии, microsoft corporation
Технологии, Microsoft Corporation
Microsoft заявил о прекращении поддержки Windows 10
В Microsoft заявили о прекращении поддержки ОС Windows 10 с 2025 года
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости.
Microsoft заявил о прекращении выпуска обновлений для Windows 10. Данная информация была размещена на официальном сайте
.
"Поддержка Windows 10 завершится 14 октября 2025 года", — говорится в сообщении.
При этом, отмечается, что текущая версия, 22H2, станет последней версией операционной системы Windows 10.
В компании добавили, что при этом они продолжат выпускать ежемесячные обновления безопасности до указанной даты.
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