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Глава Wildberries сообщила о желании провести ребрендинг - РИА Новости, 28.04.2023
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10:23 28.04.2023
https://ria.ru/20230428/wildberries-1868361586.html
Глава Wildberries сообщила о желании провести ребрендинг
Глава Wildberries сообщила о желании провести ребрендинг - РИА Новости, 28.04.2023
Глава Wildberries сообщила о желании провести ребрендинг
Wildberries планирует провести ребрендинг, считая нынешний бренд устаревшим, сейчас маркетплейс ищет новые варианты логотипа, сообщила основательница компании... РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T10:23
2023-04-28T10:23
татьяна бакальчук
wildberries
экономика
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Wildberries планирует провести ребрендинг, считая нынешний бренд устаревшим, сейчас маркетплейс ищет новые варианты логотипа, сообщила основательница компании Татьяна Бакальчук. "Мы пытаемся плавно уйти в эту историю (ребрендинга - ред.), мы хотим "перерисовать" логотип. Ощущаем, что бренд несколько устарел, хотим, чтобы он считывался как дружелюбный и современный", - заявила она журналистам. При этом, по ее словам, речи о смене названия на "Ягодки" не идет.
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татьяна бакальчук, wildberries, экономика
Татьяна Бакальчук, Wildberries, Экономика
Глава Wildberries сообщила о желании провести ребрендинг

Бакальчук: Wildberries ищет новый логотип, но переименовываться в "Ягодки" не планирует

© РИА Новости / Ирина Алтухова | Перейти в медиабанкОдин из пунктов выдачи заказов Wildberries
Один из пунктов выдачи заказов Wildberries - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
© РИА Новости / Ирина Алтухова
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Один из пунктов выдачи заказов Wildberries. Архивное фото
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Wildberries планирует провести ребрендинг, считая нынешний бренд устаревшим, сейчас маркетплейс ищет новые варианты логотипа, сообщила основательница компании Татьяна Бакальчук.
"Мы пытаемся плавно уйти в эту историю (ребрендинга - ред.), мы хотим "перерисовать" логотип. Ощущаем, что бренд несколько устарел, хотим, чтобы он считывался как дружелюбный и современный", - заявила она журналистам.
При этом, по ее словам, речи о смене названия на "Ягодки" не идет.
Пункт выдачи заказов Wildberries - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
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3 апреля, 08:00
 
Татьяна БакальчукWildberriesЭкономика
 
 
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