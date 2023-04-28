https://ria.ru/20230428/wildberries-1868361586.html

Глава Wildberries сообщила о желании провести ребрендинг

Глава Wildberries сообщила о желании провести ребрендинг - РИА Новости, 28.04.2023

Глава Wildberries сообщила о желании провести ребрендинг

Wildberries планирует провести ребрендинг, считая нынешний бренд устаревшим, сейчас маркетплейс ищет новые варианты логотипа, сообщила основательница компании... РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T10:23

2023-04-28T10:23

2023-04-28T10:23

татьяна бакальчук

wildberries

экономика

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Wildberries планирует провести ребрендинг, считая нынешний бренд устаревшим, сейчас маркетплейс ищет новые варианты логотипа, сообщила основательница компании Татьяна Бакальчук. "Мы пытаемся плавно уйти в эту историю (ребрендинга - ред.), мы хотим "перерисовать" логотип. Ощущаем, что бренд несколько устарел, хотим, чтобы он считывался как дружелюбный и современный", - заявила она журналистам. При этом, по ее словам, речи о смене названия на "Ягодки" не идет.

https://ria.ru/20230403/marketpleysy-1862253546.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

татьяна бакальчук, wildberries, экономика