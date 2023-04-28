https://ria.ru/20230428/vzryvy-1868322709.html

В Киеве прогремели взрывы, пишут СМИ

В Киеве прогремели взрывы, пишут СМИ - РИА Новости, 28.04.2023

В Киеве прогремели взрывы, пишут СМИ

В Киеве раздались звуки взрывов, передает агентство УНИАН со ссылкой на городскую военную администрацию. РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T05:28

2023-04-28T05:28

2023-04-28T07:56

специальная военная операция на украине

киев

украина

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. В Киеве раздались звуки взрывов, передает агентство УНИАН со ссылкой на городскую военную администрацию."В частности, в Киеве работает ПВО", — говорится в публикации.По информации начальника городской военной администрации Сергея Попко, после взрывов повредилась локальная линия электросети в Оболонском районе Киева.Ранее по всей территории Украины объявили воздушную тревогу. В столице этой страны сигнал тревоги прозвучал в 4.01 утра.С 10 октября на Украине ежедневно звучит воздушная тревога, российская армия наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики страны. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России.

https://ria.ru/20230428/prevoskhodstvo-1868316020.html

https://ria.ru/20230427/ukraina-1868272236.html

киев

украина

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киев, украина, вооруженные силы рф