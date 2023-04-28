https://ria.ru/20230428/vzryvy-1868322709.html
В Киеве прогремели взрывы, пишут СМИ
В Киеве прогремели взрывы, пишут СМИ - РИА Новости, 28.04.2023
В Киеве прогремели взрывы, пишут СМИ
В Киеве раздались звуки взрывов, передает агентство УНИАН со ссылкой на городскую военную администрацию. РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T05:28
2023-04-28T05:28
2023-04-28T07:56
специальная военная операция на украине
киев
украина
вооруженные силы рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/09/1856763275_0:317:3078:2048_1920x0_80_0_0_47231e8c86230643ea024883b7b2b0ab.jpg
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. В Киеве раздались звуки взрывов, передает агентство УНИАН со ссылкой на городскую военную администрацию."В частности, в Киеве работает ПВО", — говорится в публикации.По информации начальника городской военной администрации Сергея Попко, после взрывов повредилась локальная линия электросети в Оболонском районе Киева.Ранее по всей территории Украины объявили воздушную тревогу. В столице этой страны сигнал тревоги прозвучал в 4.01 утра.С 10 октября на Украине ежедневно звучит воздушная тревога, российская армия наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики страны. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России.
https://ria.ru/20230428/prevoskhodstvo-1868316020.html
https://ria.ru/20230427/ukraina-1868272236.html
киев
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/09/1856763275_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_4f96bd9ddd471a0ceed68dcb292ed2f6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
киев, украина, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Киев, Украина, Вооруженные силы РФ
В Киеве прогремели взрывы, пишут СМИ
УНИАН: в Киеве прогремели взрывы, в городе работает ПВО