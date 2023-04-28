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В Киеве прогремели взрывы, пишут СМИ - РИА Новости, 28.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
05:28 28.04.2023 (обновлено: 07:56 28.04.2023)
https://ria.ru/20230428/vzryvy-1868322709.html
В Киеве прогремели взрывы, пишут СМИ
В Киеве прогремели взрывы, пишут СМИ - РИА Новости, 28.04.2023
В Киеве прогремели взрывы, пишут СМИ
В Киеве раздались звуки взрывов, передает агентство УНИАН со ссылкой на городскую военную администрацию. РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T05:28
2023-04-28T07:56
специальная военная операция на украине
киев
украина
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. В Киеве раздались звуки взрывов, передает агентство УНИАН со ссылкой на городскую военную администрацию."В частности, в Киеве работает ПВО", — говорится в публикации.По информации начальника городской военной администрации Сергея Попко, после взрывов повредилась локальная линия электросети в Оболонском районе Киева.Ранее по всей территории Украины объявили воздушную тревогу. В столице этой страны сигнал тревоги прозвучал в 4.01 утра.С 10 октября на Украине ежедневно звучит воздушная тревога, российская армия наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики страны. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России.
https://ria.ru/20230428/prevoskhodstvo-1868316020.html
https://ria.ru/20230427/ukraina-1868272236.html
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киев, украина, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Киев, Украина, Вооруженные силы РФ
В Киеве прогремели взрывы, пишут СМИ

УНИАН: в Киеве прогремели взрывы, в городе работает ПВО

© AFP 2023 / SERGEI SUPINSKYДым на месте взрыва в Киеве
Дым на месте взрыва в Киеве - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
© AFP 2023 / SERGEI SUPINSKY
Дым на месте взрыва в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. В Киеве раздались звуки взрывов, передает агентство УНИАН со ссылкой на городскую военную администрацию.
"В частности, в Киеве работает ПВО", — говорится в публикации.
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02:10
По информации начальника городской военной администрации Сергея Попко, после взрывов повредилась локальная линия электросети в Оболонском районе Киева.
Ранее по всей территории Украины объявили воздушную тревогу. В столице этой страны сигнал тревоги прозвучал в 4.01 утра.
С 10 октября на Украине ежедневно звучит воздушная тревога, российская армия наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики страны. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России.
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Специальная военная операция на УкраинеКиевУкраинаВооруженные силы РФ
 
 
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