https://ria.ru/20230428/vzryv-1868612371.html

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Николаеве

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Николаеве - РИА Новости, 28.04.2023

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Николаеве

В Николаеве на юге Украины прогремел взрыв, пишет издание "Страна.ua". РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T20:52

2023-04-28T20:52

2023-04-28T22:11

в мире

украина

николаев (украина)

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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. В Николаеве на юге Украины прогремел взрыв, пишет издание "Страна.ua". По данным очевидцев, в городе произошла перестрелка. Официальных комментариев от властей пока не поступало.В последствии СМИ сообщило, что инцидент произошел по вине "мужчины в камуфляжной форме", который вымогал деньги у местных жителей, а после отказа бросил в них гранату.В итоге пострадала женщина, получившая осколочные ранения, и сам преступник, их госпитализировали. На месте работает полиция, уточнило издание.

https://ria.ru/20230428/nikolaev-1868324838.html

украина

николаев (украина)

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в мире, украина, николаев (украина)