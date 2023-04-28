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Украинские СМИ сообщили о взрыве в Николаеве
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Николаеве - РИА Новости, 28.04.2023
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Николаеве
В Николаеве на юге Украины прогремел взрыв, пишет издание "Страна.ua". РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T20:52
2023-04-28T20:52
2023-04-28T22:11
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. В Николаеве на юге Украины прогремел взрыв, пишет издание "Страна.ua". По данным очевидцев, в городе произошла перестрелка. Официальных комментариев от властей пока не поступало.В последствии СМИ сообщило, что инцидент произошел по вине "мужчины в камуфляжной форме", который вымогал деньги у местных жителей, а после отказа бросил в них гранату.В итоге пострадала женщина, получившая осколочные ранения, и сам преступник, их госпитализировали. На месте работает полиция, уточнило издание.
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в мире, украина, николаев (украина)
В мире, Украина, Николаев (Украина)
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Николаеве
"Страна.ua": в Николаеве мужчина бросил гранату в местных жителей, прогремел взрыв
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости.
В Николаеве на юге Украины прогремел взрыв, пишет издание "Страна.ua
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"Местные паблики Николаева сообщили о взрыве в городе. Также они публикуют видео скопления скорых и полицейских автомобилей на предполагаемом месте взрыва", — говорится в публикации.
По данным очевидцев, в городе произошла перестрелка.
Официальных комментариев от властей пока не поступало.
В последствии СМИ сообщило, что инцидент произошел по вине "мужчины в камуфляжной форме", который вымогал деньги у местных жителей, а после отказа бросил в них гранату.
В итоге пострадала женщина, получившая осколочные ранения, и сам преступник, их госпитализировали. На месте работает полиция, уточнило издание.
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