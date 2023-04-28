https://ria.ru/20230428/vykhodnye-1868570861.html

Минтруд готов обсудить идею перенести новогодние выходные на май

Минтруд готов обсудить идею перенести новогодние выходные на май - РИА Новости, 28.04.2023

Минтруд готов обсудить идею перенести новогодние выходные на май

Министерство труда и социальной защиты готово обсудить предложение о переносе новогодних выходных на майские праздники, заявил глава ведомства Антон Котяков. РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T18:03

2023-04-28T18:03

2023-04-28T21:24

общество

россия

антон котяков

министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 апр — РИА Новости. Министерство труда и социальной защиты готово обсудить предложение о переносе новогодних выходных на майские праздники, заявил глава ведомства Антон Котяков. "Если будет такая инициатива, почему нет, конечно, обсудим", — сказал он.

https://ria.ru/20230428/dacha-1868314342.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, россия, антон котяков, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)