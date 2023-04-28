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Минтруд готов обсудить идею перенести новогодние выходные на май - РИА Новости, 28.04.2023
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18:03 28.04.2023 (обновлено: 21:24 28.04.2023)
https://ria.ru/20230428/vykhodnye-1868570861.html
Минтруд готов обсудить идею перенести новогодние выходные на май
Минтруд готов обсудить идею перенести новогодние выходные на май - РИА Новости, 28.04.2023
Минтруд готов обсудить идею перенести новогодние выходные на май
Министерство труда и социальной защиты готово обсудить предложение о переносе новогодних выходных на майские праздники, заявил глава ведомства Антон Котяков. РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T18:03
2023-04-28T21:24
общество
россия
антон котяков
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 апр — РИА Новости. Министерство труда и социальной защиты готово обсудить предложение о переносе новогодних выходных на майские праздники, заявил глава ведомства Антон Котяков. "Если будет такая инициатива, почему нет, конечно, обсудим", — сказал он.
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россия
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общество, россия, антон котяков, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
Общество, Россия, Антон Котяков, Министерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)
Минтруд готов обсудить идею перенести новогодние выходные на май

Глава Минтруда Котяков сообщил о готовности обсудить перенос новогодних выходных на май

© РИА Новости / Наталья ГребенюкОтдых горожан в майские праздники
Отдых горожан в майские праздники - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
© РИА Новости / Наталья Гребенюк
Отдых горожан в майские праздники. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 апр — РИА Новости. Министерство труда и социальной защиты готово обсудить предложение о переносе новогодних выходных на майские праздники, заявил глава ведомства Антон Котяков.
"Если будет такая инициатива, почему нет, конечно, обсудим", — сказал он.
Дачные участки - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
Дачникам дали совет, что сажать в майские праздники
Вчера, 04:15
 
ОбществоРоссияАнтон КотяковМинистерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)
 
 
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