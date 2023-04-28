https://ria.ru/20230428/vykhodnye-1868570861.html
Минтруд готов обсудить идею перенести новогодние выходные на май
Минтруд готов обсудить идею перенести новогодние выходные на май - РИА Новости, 28.04.2023
Минтруд готов обсудить идею перенести новогодние выходные на май
Министерство труда и социальной защиты готово обсудить предложение о переносе новогодних выходных на майские праздники, заявил глава ведомства Антон Котяков. РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T18:03
2023-04-28T18:03
2023-04-28T21:24
общество
россия
антон котяков
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 апр — РИА Новости. Министерство труда и социальной защиты готово обсудить предложение о переносе новогодних выходных на майские праздники, заявил глава ведомства Антон Котяков. "Если будет такая инициатива, почему нет, конечно, обсудим", — сказал он.
https://ria.ru/20230428/dacha-1868314342.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, россия, антон котяков, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
Общество, Россия, Антон Котяков, Министерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)
Минтруд готов обсудить идею перенести новогодние выходные на май
Глава Минтруда Котяков сообщил о готовности обсудить перенос новогодних выходных на май