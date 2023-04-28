https://ria.ru/20230428/vuz-1868481748.html

Володин предложил поддерживать поступление в вузы участников спецоперации

Володин предложил поддерживать поступление в вузы участников спецоперации - РИА Новости, 28.04.2023

Володин предложил поддерживать поступление в вузы участников спецоперации

Спикер Госдумы Вячеслав Володин обратил внимание на необходимость поддержки при поступлении в вузы на бюджетные места участников спецоперации и отслуживших в... РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T15:06

2023-04-28T15:06

2023-04-28T15:06

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин обратил внимание на необходимость поддержки при поступлении в вузы на бюджетные места участников спецоперации и отслуживших в армии. "У нас парадоксальная ситуация сложилась. Вот, посмотрите, если ты волонтер, тебе добавляют два балла при поступлении в вуз. Если в армии отслужил - на общих основаниях. Если участвуешь в СВО - тоже нет никаких решений. У нас что, министерство (Минобрнауки) дальше будет созерцать это все и ждать, когда решения будут приняты председателем правительства, Федеральным Собранием, или все-таки вместе с советом ректоров соберетесь и выработаете решения. Это адресую профильному министру. Коллеги, стыдно за вас. Стыдно", - сообщил Володин на Совете законодателей в Санкт-Петербурге. По его словам, для решения этой проблемы можно пойти по пути Советского Союза, создав подготовительное отделение с содержанием абитуриентов, обеспечением общежитиями, а затем зачислением на первый курс вуза. Кроме того, можно организовать систему преференций с льготным поступлением, отметил он. "Возьмите и создайте все условия для ребят, которые пошли служить в армию. Сделайте это… А у нас что получается? Тот, кто пошёл защищать Родину, он должен знать: Родина за ним, она и его защитит, она защитит членов семей. Она сделает всё для того, чтобы он получил образование, потом профессию, был востребован… У нас огромное количество бюджетных мест. Что не можем принять решение, чтобы на часть из этих бюджетных мест поступали те, кто нас защищает? Можем! В чём проблема?" - заявил спикер Госдумы.

https://ria.ru/20230427/proekt-1868199427.html

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общество, санкт-петербург, вячеслав володин, госдума рф, россия, образование - общество