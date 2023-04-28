Детей с Камчатки отправят в центр "Океан" после пеплового выброса
ВДЦ "Океан": камчатских детей отправят в центр отдыха после пеплового выброса
© РИА Новости / Юрий Демянчук | Перейти в медиабанкПоследствия извержения вулкана Шивелуч в Усть-Камчатском районе
Последствия извержения вулкана Шивелуч в Усть-Камчатском районе. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 28 апр – РИА Новости. Школьники из посёлков Усть-Камчатского района Камчатки, пострадавших в ходе пеплового выброса вулкана Шивелуч, отправятся на отдых во Всероссийский детский центр (ВДЦ) "Океан" под Владивостоком, говорится в сообщении центра.
Извержение вулкана Шивелуч на Камчатке началось ранним утром 11 апреля. Службы сообщали о выбросе пепла примерно на 20 километров. Несколько поселков на востоке полуострова накрыло пепловой тучей. По оценке ученых, пеплопад в поселке Ключи стал сильнейшим за 60 лет. По информации властей, в некоторых местах толщина пеплового слоя достигала 20 сантиметров. Позже Шивелуч выбросил пепел еще несколько раз. На территории Усть-Камчатского района ввели режим чрезвычайной ситуации.
По данным центра, глава Камчатки Владимир Солодов отметил, что после обращения к президенту РФ было принято решение о выделении детям порядка 240 путёвок в оздоровительные лагеря. По специальной квоте в "Океан" предоставлено 156 мест на летние смены.
"Мы будем рады принять юных жителей Камчатского края на отдых и реабилитацию. Педагоги, вожатые и сотрудники ВДЦ совместными усилиями создадут все необходимые для насыщенного и полезного отдыха условия. Ребят окружат заботой и вниманием, у центра имеется огромный опыт социальной реабилитации детей", – приводятся слова врио директора центра Натальи Соловей.