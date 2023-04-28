https://ria.ru/20230428/vuchich-1868453985.html
Вучич на фоне сообщений о проблемах со здоровьем посетил город Сокобаня
Вучич на фоне сообщений о проблемах со здоровьем посетил город Сокобаня - РИА Новости, 28.04.2023
Вучич на фоне сообщений о проблемах со здоровьем посетил город Сокобаня
Президент Сербии Александр Вучич, который опроверг слухи об ухудшении здоровья после сообщений о якобы госпитализации, прибыл в город Сокобаня в центральной... РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T13:59
2023-04-28T13:59
2023-04-28T15:57
александр вучич
в мире
косовска-митровица
сербия
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БЕЛГРАД, 28 апр - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич, который опроверг слухи об ухудшении здоровья после сообщений о якобы госпитализации, прибыл в город Сокобаня в центральной части страны.Как передает корреспондент РИА Новости, в ходе беседы с местными жителями Вучич высказался об открытии моста между южной "албанской" и северной "сербской" частями города Косовска-Митровица. Кадры его выступления в прямом эфире показывают сербские каналы.До этого он осмотрел выставку. В ходе выступления он никак не упомянул ни свое здоровье и не прокомментировал сообщения СМИ.Сербский новостной портал B92 сообщил в ночь на пятницу, что президент Сербии Александр Вучич экстренно госпитализирован. Утром в пятницу Вучич заявил Sputnik Сербия, что сообщения об ухудшении его здоровья не соответствуют действительности."Сегодня оккупационный гауляйтер на севере Косово (премьер самопровозглашенной республики - ред.) Альбин Курти принял решение спустя всего несколько дней от позорных ложных выборов, которые они провели (муниципальных 23 апреля - ред.) об открытии моста, который был барьером и защитой интересов нашего народа на севере Косово и Метохии. Чтобы албанцы из Южной Косовска-Митровицы заняли и северную Косовска-Митровицу", - заявил Вучич гражданам в Сокобане."Это их многолетняя идея, наш народ много лет этому противился. Почему они это делают? Чтобы потом говорить, что не хотят гетто, хотят открытые города, что легко будет принято этими с Запада. А единственное их желание - изгнать сербов с севера Косово и Метохии и ничего другого, любой ценой хотят конфликта", - указал сербский лидер.По его словам, официальный Белград сделает все, что в его силах, чтобы сохранить мир.
https://ria.ru/20230422/vooruzheniya-1867059159.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр вучич, в мире, косовска-митровица, сербия
Александр Вучич, В мире, Косовска-Митровица, Сербия
Вучич на фоне сообщений о проблемах со здоровьем посетил город Сокобаня
Президент Сербии Вучич прибыл в город Сокобаня и выступает на церемонии открытия моста
БЕЛГРАД, 28 апр - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич, который опроверг слухи об ухудшении здоровья после сообщений о якобы госпитализации, прибыл в город Сокобаня в центральной части страны.
Как передает корреспондент РИА Новости, в ходе беседы с местными жителями Вучич высказался об открытии моста между южной "албанской" и северной "сербской" частями города Косовска-Митровица
. Кадры его выступления в прямом эфире показывают сербские каналы.
До этого он осмотрел выставку. В ходе выступления он никак не упомянул ни свое здоровье и не прокомментировал сообщения СМИ.
Сербский новостной портал B92 сообщил в ночь на пятницу, что президент Сербии
Александр Вучич экстренно госпитализирован. Утром в пятницу Вучич заявил Sputnik Сербия, что сообщения об ухудшении его здоровья не соответствуют действительности.
"Сегодня оккупационный гауляйтер на севере Косово
(премьер самопровозглашенной республики - ред.) Альбин Курти
принял решение спустя всего несколько дней от позорных ложных выборов, которые они провели (муниципальных 23 апреля - ред.) об открытии моста, который был барьером и защитой интересов нашего народа на севере Косово и Метохии. Чтобы албанцы из Южной Косовска-Митровицы заняли и северную Косовска-Митровицу", - заявил Вучич гражданам в Сокобане.
"Это их многолетняя идея, наш народ много лет этому противился. Почему они это делают? Чтобы потом говорить, что не хотят гетто, хотят открытые города, что легко будет принято этими с Запада. А единственное их желание - изгнать сербов с севера Косово и Метохии и ничего другого, любой ценой хотят конфликта", - указал сербский лидер.
По его словам, официальный Белград
сделает все, что в его силах, чтобы сохранить мир.
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