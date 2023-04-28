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Вучич опроверг сообщения об ухудшении самочувствия - РИА Новости, 28.04.2023
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10:15 28.04.2023 (обновлено: 11:15 28.04.2023)
https://ria.ru/20230428/vuchich-1868359278.html
Вучич опроверг сообщения об ухудшении самочувствия
Вучич опроверг сообщения об ухудшении самочувствия - РИА Новости, 28.04.2023
Вучич опроверг сообщения об ухудшении самочувствия
Президент Сербии Александр Вучич заявил Sputnik Сербия, что сообщения об ухудшении его здоровья не соответствуют действительности. РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T10:15
2023-04-28T11:15
сербия
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил Sputnik Сербия, что сообщения об ухудшении его здоровья не соответствуют действительности.На 12:00 у Вучича запланировано посещение города Сокобаня, а затем он до 16:00 продолжит поездку по городам и предприятиям Заечарского округа.Минувшей ночью новостной портал B92 сообщил, что президент экстренно госпитализирован. Однако никаких подтверждений, в том числе на официальном уровне, не появилось.
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сербия, александр вучич
Сербия, Александр Вучич
Вучич опроверг сообщения об ухудшении самочувствия

Президент Сербии Вучич опроверг сообщения об ухудшении состояния своего здоровья

© AP Photo / Darko VojinovicПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
© AP Photo / Darko Vojinovic
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил Sputnik Сербия, что сообщения об ухудшении его здоровья не соответствуют действительности.
«

"Я в порядке. Сегодня, в 12:00, я отправляюсь в поездку по Сербии", — сказал он.

На 12:00 у Вучича запланировано посещение города Сокобаня, а затем он до 16:00 продолжит поездку по городам и предприятиям Заечарского округа.
Минувшей ночью новостной портал B92 сообщил, что президент экстренно госпитализирован. Однако никаких подтверждений, в том числе на официальном уровне, не появилось.
 
СербияАлександр Вучич
 
 
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