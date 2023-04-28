https://ria.ru/20230428/vuchich-1868359278.html
Вучич опроверг сообщения об ухудшении самочувствия
Вучич опроверг сообщения об ухудшении самочувствия - РИА Новости, 28.04.2023
Вучич опроверг сообщения об ухудшении самочувствия
Президент Сербии Александр Вучич заявил Sputnik Сербия, что сообщения об ухудшении его здоровья не соответствуют действительности. РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T10:15
2023-04-28T10:15
2023-04-28T11:15
сербия
александр вучич
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил Sputnik Сербия, что сообщения об ухудшении его здоровья не соответствуют действительности.На 12:00 у Вучича запланировано посещение города Сокобаня, а затем он до 16:00 продолжит поездку по городам и предприятиям Заечарского округа.Минувшей ночью новостной портал B92 сообщил, что президент экстренно госпитализирован. Однако никаких подтверждений, в том числе на официальном уровне, не появилось.
сербия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сербия, александр вучич
Вучич опроверг сообщения об ухудшении самочувствия
Президент Сербии Вучич опроверг сообщения об ухудшении состояния своего здоровья