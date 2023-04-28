https://ria.ru/20230428/vuchich-1868359278.html

Вучич опроверг сообщения об ухудшении самочувствия

Вучич опроверг сообщения об ухудшении самочувствия - РИА Новости, 28.04.2023

Вучич опроверг сообщения об ухудшении самочувствия

Президент Сербии Александр Вучич заявил Sputnik Сербия, что сообщения об ухудшении его здоровья не соответствуют действительности. РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T10:15

2023-04-28T10:15

2023-04-28T11:15

сербия

александр вучич

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/05/1855949378_0:1467:2048:2618_1920x0_80_0_0_023a9a3bb5401d9bbe0e314cef2d8514.jpg

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил Sputnik Сербия, что сообщения об ухудшении его здоровья не соответствуют действительности.На 12:00 у Вучича запланировано посещение города Сокобаня, а затем он до 16:00 продолжит поездку по городам и предприятиям Заечарского округа.Минувшей ночью новостной портал B92 сообщил, что президент экстренно госпитализирован. Однако никаких подтверждений, в том числе на официальном уровне, не появилось.

сербия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

сербия, александр вучич