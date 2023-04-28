https://ria.ru/20230428/vuchich-1868356689.html
Администрация Вучича не сообщала об отмене его поездок 28 апреля
Администрация Вучича не сообщала об отмене его поездок 28 апреля - РИА Новости, 28.04.2023
Администрация Вучича не сообщала об отмене его поездок 28 апреля
Администрация президента Сербии Александра Вучича, вопреки сообщениям СМИ о госпитализации главы государства, не сообщала об отмене планов его поездки на... РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T10:08
2023-04-28T10:08
2023-04-28T10:08
в мире
сербия
александр вучич
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БЕЛГРАД, 28 апр - РИА Новости. Администрация президента Сербии Александра Вучича, вопреки сообщениям СМИ о госпитализации главы государства, не сообщала об отмене планов его поездки на юго-восток страны в пятницу, передает корреспондент РИА Новости. Сербский новостной портал B92 сообщил в ночь на пятницу, что президент Сербии Александр Вучич экстренно госпитализирован. Утром в пятницу новых сообщений в сербских СМИ не появилось. Официальных сообщений об этом не поступало. В пятницу в 12.00 (13.00 мск) Вучич согласно официально обнародованной накануне программе поездки должен начать посещение Заечарского округа с города Сокобаня и продолжить поездку по городам и предприятиям округа до 16.00 (17.00 мск). Утром в пятницу администрация главы государства об отмене не сообщала. Анонс мероприятия и данные по трансляции с 11.45 (12.45 мск) также есть на сайте информагентства Танюг.
https://ria.ru/20230424/serbiya-1867405431.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сербия, александр вучич
В мире, Сербия, Александр Вучич
Администрация Вучича не сообщала об отмене его поездок 28 апреля
Администрация Вучича на фоне сообщений о госпитализации не сообщала об отмене его поездок
БЕЛГРАД, 28 апр - РИА Новости. Администрация президента Сербии Александра Вучича, вопреки сообщениям СМИ о госпитализации главы государства, не сообщала об отмене планов его поездки на юго-восток страны в пятницу, передает корреспондент РИА Новости.
Сербский новостной портал B92 сообщил в ночь на пятницу, что президент Сербии
Александр Вучич экстренно госпитализирован. Утром в пятницу новых сообщений в сербских СМИ не появилось. Официальных сообщений об этом не поступало.
В пятницу в 12.00 (13.00 мск) Вучич согласно официально обнародованной накануне программе поездки должен начать посещение Заечарского округа с города Сокобаня и продолжить поездку по городам и предприятиям округа до 16.00 (17.00 мск). Утром в пятницу администрация главы государства об отмене не сообщала. Анонс мероприятия и данные по трансляции с 11.45 (12.45 мск) также есть на сайте информагентства Танюг.
Вучич заявил, что Запад несколько лет обманывал его