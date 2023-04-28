https://ria.ru/20230428/vuchich-1868331616.html
Президента Сербии Вучича экстренно доставили в больницу, сообщили СМИ
Президента Сербии Вучича экстренно доставили в больницу, сообщили СМИ - РИА Новости, 28.04.2023
Президента Сербии Вучича экстренно доставили в больницу, сообщили СМИ
Президента Сербии Александра Вучича внепланово госпитализировали, сообщил местный новостной портал B92. РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T08:32
2023-04-28T08:32
2023-04-28T10:34
в мире
сербия
александр вучич
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Президента Сербии Александра Вучича внепланово госпитализировали, сообщил местный новостной портал B92. "Президент Сербии <...> был экстренно доставлен в больницу", — говорится в публикации. Никаких подробностей о причинах госпитализации и состоянии Вучича не приводится.
https://ria.ru/20230427/erdogan-1868187031.html
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в мире, сербия, александр вучич
В мире, Сербия, Александр Вучич
Президента Сербии Вучича экстренно доставили в больницу, сообщили СМИ
Портал B92 сообщил об экстренной госпитализации президента Сербии Александра Вучича