https://ria.ru/20230428/vuchich-1868331616.html

Президента Сербии Вучича экстренно доставили в больницу, сообщили СМИ

Президента Сербии Вучича экстренно доставили в больницу, сообщили СМИ - РИА Новости, 28.04.2023

Президента Сербии Вучича экстренно доставили в больницу, сообщили СМИ

Президента Сербии Александра Вучича внепланово госпитализировали, сообщил местный новостной портал B92. РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T08:32

2023-04-28T08:32

2023-04-28T10:34

в мире

сербия

александр вучич

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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Президента Сербии Александра Вучича внепланово госпитализировали, сообщил местный новостной портал B92. "Президент Сербии <...> был экстренно доставлен в больницу", — говорится в публикации. Никаких подробностей о причинах госпитализации и состоянии Вучича не приводится.

https://ria.ru/20230427/erdogan-1868187031.html

сербия

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в мире, сербия, александр вучич