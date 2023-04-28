https://ria.ru/20230428/vsu-1868486224.html

"Это трагедия". В США назвали пугающие потери ВСУ

"Это трагедия". В США назвали пугающие потери ВСУ - РИА Новости, 28.04.2023

"Это трагедия". В США назвали пугающие потери ВСУ

Киевский режим не сможет восполнить потери среди военных, заявил офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу... РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T15:18

2023-04-28T15:18

2023-04-28T18:39

специальная военная операция на украине

в мире

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сша

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скотт риттер

владимир зеленский

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Киевский режим не сможет восполнить потери среди военных, заявил офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Проблема заключается в том, что у Украины была регулярная армия в размере 260 тысяч человек в самом начале. <…> Сейчас 80 процентов из них убито, взято в плен или ранено, и с таким же уровнем подготовки уже не найти им замены", — сказал он.По словам военного, российские войска прошли подготовку и оснащены всем необходимым, тогда как ВСУ сейчас в основном состоят из плохо обученных мобилизованных местных жителей.Риттер заметил, что Украина оказалась в трагической ситуации из-за неспособности продолжать оборону. Президент Владимир Зеленский говорит о планируемом контрнаступлении, однако Киеву вряд ли это удастся при его ресурсах, заключил спикер.

https://ria.ru/20230428/prevoskhodstvo-1868316020.html

https://ria.ru/20230427/ukraina-1868289006.html

украина

сша

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в мире, украина, сша, киев, скотт риттер, владимир зеленский, вооруженные силы украины