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"Это трагедия". В США назвали пугающие потери ВСУ
"Это трагедия". В США назвали пугающие потери ВСУ - РИА Новости, 28.04.2023
"Это трагедия". В США назвали пугающие потери ВСУ
Киевский режим не сможет восполнить потери среди военных, заявил офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу... РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T15:18
2023-04-28T15:18
2023-04-28T18:39
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Киевский режим не сможет восполнить потери среди военных, заявил офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Проблема заключается в том, что у Украины была регулярная армия в размере 260 тысяч человек в самом начале. <…> Сейчас 80 процентов из них убито, взято в плен или ранено, и с таким же уровнем подготовки уже не найти им замены", — сказал он.По словам военного, российские войска прошли подготовку и оснащены всем необходимым, тогда как ВСУ сейчас в основном состоят из плохо обученных мобилизованных местных жителей.Риттер заметил, что Украина оказалась в трагической ситуации из-за неспособности продолжать оборону. Президент Владимир Зеленский говорит о планируемом контрнаступлении, однако Киеву вряд ли это удастся при его ресурсах, заключил спикер.
https://ria.ru/20230428/prevoskhodstvo-1868316020.html
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в мире, украина, сша, киев, скотт риттер, владимир зеленский, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Киев, Скотт Риттер, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
"Это трагедия". В США назвали пугающие потери ВСУ
Офицер КМП США в отставке Риттер сообщил о потере Киевом 80% от изначального состава ВСУ