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ВСУ захлебываются при попытках разведки боем на Краснолиманском направлении

ВСУ захлебываются при попытках разведки боем на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 28.04.2023

ВСУ захлебываются при попытках разведки боем на Краснолиманском направлении

Все попытки Киева проводить разведку боем захлебываются на краснолиманском направлении, рассказал РИА Новости боец ЗВО с позывным "Гуф". РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T14:22

2023-04-28T14:22

2023-04-28T14:22

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

западный военный округ (зво)

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ЛУГАНСК, 28 апр - РИА Новости. Все попытки Киева проводить разведку боем захлебываются на краснолиманском направлении, рассказал РИА Новости боец ЗВО с позывным "Гуф". Ранее сообщалось, что киевские военные сконцентрировали силы и средства для проведения контрнаступления на небольших участках краснолиманского направления. В начале недели в Минобороны РФ заявили, что Киев потерял за сутки около 145 военнослужащих на купянском и краснолиманском направлениях. "Предпринимают (попытки атаковать – ред.), но захлебываются. Ну пока про настолько большие группы, чтобы наш опорный пункт не выдержал, я еще не слышал. Предпринимают малыми группами попытки. Разведку боем проводят и постоянно захлебываются", - рассказал боец.

https://ria.ru/20230228/bitva-1854750088.html

россия

украина

донецкая народная республика

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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Кирилл Волков

безопасность, россия, западный военный округ (зво), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, украина, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр