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ВСУ захлебываются при попытках разведки боем на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 28.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:22 28.04.2023
https://ria.ru/20230428/vsu-1868466753.html
ВСУ захлебываются при попытках разведки боем на Краснолиманском направлении
ВСУ захлебываются при попытках разведки боем на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 28.04.2023
ВСУ захлебываются при попытках разведки боем на Краснолиманском направлении
Все попытки Киева проводить разведку боем захлебываются на краснолиманском направлении, рассказал РИА Новости боец ЗВО с позывным "Гуф". РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T14:22
2023-04-28T14:22
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
западный военный округ (зво)
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
украина
донецкая народная республика
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ЛУГАНСК, 28 апр - РИА Новости. Все попытки Киева проводить разведку боем захлебываются на краснолиманском направлении, рассказал РИА Новости боец ЗВО с позывным "Гуф". Ранее сообщалось, что киевские военные сконцентрировали силы и средства для проведения контрнаступления на небольших участках краснолиманского направления. В начале недели в Минобороны РФ заявили, что Киев потерял за сутки около 145 военнослужащих на купянском и краснолиманском направлениях. "Предпринимают (попытки атаковать – ред.), но захлебываются. Ну пока про настолько большие группы, чтобы наш опорный пункт не выдержал, я еще не слышал. Предпринимают малыми группами попытки. Разведку боем проводят и постоянно захлебываются", - рассказал боец.
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безопасность, россия, западный военный округ (зво), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, украина, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Западный военный округ (ЗВО), Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Украина, Донецкая Народная Республика, Ситуация в ДНР и ЛНР
ВСУ захлебываются при попытках разведки боем на Краснолиманском направлении

Боец ЗВО "Гуф" рассказал о срывах разведок боем ВСУ на Краснолиманском направлении

© AP Photo / LibkosУкраинские солдаты
Украинские солдаты - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
© AP Photo / Libkos
Украинские солдаты. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 28 апр - РИА Новости. Все попытки Киева проводить разведку боем захлебываются на краснолиманском направлении, рассказал РИА Новости боец ЗВО с позывным "Гуф".
Ранее сообщалось, что киевские военные сконцентрировали силы и средства для проведения контрнаступления на небольших участках краснолиманского направления. В начале недели в Минобороны РФ заявили, что Киев потерял за сутки около 145 военнослужащих на купянском и краснолиманском направлениях.
"Предпринимают (попытки атаковать – ред.), но захлебываются. Ну пока про настолько большие группы, чтобы наш опорный пункт не выдержал, я еще не слышал. Предпринимают малыми группами попытки. Разведку боем проводят и постоянно захлебываются", - рассказал боец.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияЗападный военный округ (ЗВО)Вооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныУкраинаДонецкая Народная РеспубликаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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