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ВСУ захлебываются при попытках разведки боем на Краснолиманском направлении
ВСУ захлебываются при попытках разведки боем на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 28.04.2023
ВСУ захлебываются при попытках разведки боем на Краснолиманском направлении
Все попытки Киева проводить разведку боем захлебываются на краснолиманском направлении, рассказал РИА Новости боец ЗВО с позывным "Гуф". РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T14:22
2023-04-28T14:22
2023-04-28T14:22
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ЛУГАНСК, 28 апр - РИА Новости. Все попытки Киева проводить разведку боем захлебываются на краснолиманском направлении, рассказал РИА Новости боец ЗВО с позывным "Гуф". Ранее сообщалось, что киевские военные сконцентрировали силы и средства для проведения контрнаступления на небольших участках краснолиманского направления. В начале недели в Минобороны РФ заявили, что Киев потерял за сутки около 145 военнослужащих на купянском и краснолиманском направлениях. "Предпринимают (попытки атаковать – ред.), но захлебываются. Ну пока про настолько большие группы, чтобы наш опорный пункт не выдержал, я еще не слышал. Предпринимают малыми группами попытки. Разведку боем проводят и постоянно захлебываются", - рассказал боец.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ВСУ захлебываются при попытках разведки боем на Краснолиманском направлении
Боец ЗВО "Гуф" рассказал о срывах разведок боем ВСУ на Краснолиманском направлении