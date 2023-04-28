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В Донецке считают, что ВСУ пока не наступают из-за дождей и распутицы - РИА Новости, 28.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:18 28.04.2023 (обновлено: 13:43 28.04.2023)
https://ria.ru/20230428/vsu-1868438368.html
В Донецке считают, что ВСУ пока не наступают из-за дождей и распутицы
В Донецке считают, что ВСУ пока не наступают из-за дождей и распутицы - РИА Новости, 28.04.2023
В Донецке считают, что ВСУ пока не наступают из-за дождей и распутицы
Дожди и распутица осложняют контрнаступление Киева, но даже после того, как погода наладится, потребуется как минимум несколько недель, пока просохнет земля,... РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T13:18
2023-04-28T13:43
специальная военная операция на украине
безопасность
ян гагин
донецкая народная республика
россия
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Дожди и распутица осложняют контрнаступление Киева, но даже после того, как погода наладится, потребуется как минимум несколько недель, пока просохнет земля, такое мнение выразил советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин. "Совершенно не факт, что оно (контрнаступление - ред.) будет со дня на день. Дело в том, что сейчас распутица не даст перемещать значительные воинские формирования, потому что поля просто раскисли, передвигаться там невозможно, а перемещаться по асфальтированным дорогом не так комфортно, потому что они все будут под контролем артиллерии и авиации", - сказал Гагин в эфире Первого канала. Именно поэтому, объяснил он, последние несколько месяцев линия фронта не сдвигается, ведутся лишь оппозиционные бои. "Ни одна из сторон не может качественно передвигаться по фронту", - отметил советник Пушилина. При этом вариантов, в каком направлении может произойти украинское контрнаступление, много, добавил Гагин. "Есть вариант попытки разрезать линию фронта, проникнуть в районе Запорожской области либо Донецка", - считает он. Накануне Пушилин заявил, что сомневается в украинском контрнаступлении в начале мая, при этом выразил уверенность, что рано или поздно оно все-таки состоится. Премьер Украины Денис Шмыгаль в начале апреля заявлял, что украинское контрнаступление может начаться летом. Позже он говорил, что оно начнется "в ближайшее время". Американские СМИ сообщали, что контрнаступление Украины якобы назначено на 30 апреля. Опрошенные РИА Новости эксперты отмечали, что верить противоречивым заявлениям Киева и Вашингтона нельзя: это может быть частью кампании по дезинформации.
https://ria.ru/20230428/ukraina-1868428898.html
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безопасность, ян гагин, донецкая народная республика, россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Ян Гагин, Донецкая Народная Республика, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Донецке считают, что ВСУ пока не наступают из-за дождей и распутицы

Гагин считает, что ВСУ не начнут контрнаступление раньше, чем земля просохнет после дождей

© AP Photo / LibkosУкраинские солдаты возле Артемовска
Украинские солдаты возле Артемовска - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
© AP Photo / Libkos
Украинские солдаты возле Артемовска. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Дожди и распутица осложняют контрнаступление Киева, но даже после того, как погода наладится, потребуется как минимум несколько недель, пока просохнет земля, такое мнение выразил советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин.
"Совершенно не факт, что оно (контрнаступление - ред.) будет со дня на день. Дело в том, что сейчас распутица не даст перемещать значительные воинские формирования, потому что поля просто раскисли, передвигаться там невозможно, а перемещаться по асфальтированным дорогом не так комфортно, потому что они все будут под контролем артиллерии и авиации", - сказал Гагин в эфире Первого канала.
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Именно поэтому, объяснил он, последние несколько месяцев линия фронта не сдвигается, ведутся лишь оппозиционные бои. "Ни одна из сторон не может качественно передвигаться по фронту", - отметил советник Пушилина. При этом вариантов, в каком направлении может произойти украинское контрнаступление, много, добавил Гагин. "Есть вариант попытки разрезать линию фронта, проникнуть в районе Запорожской области либо Донецка", - считает он.
Накануне Пушилин заявил, что сомневается в украинском контрнаступлении в начале мая, при этом выразил уверенность, что рано или поздно оно все-таки состоится.
Премьер Украины Денис Шмыгаль в начале апреля заявлял, что украинское контрнаступление может начаться летом. Позже он говорил, что оно начнется "в ближайшее время". Американские СМИ сообщали, что контрнаступление Украины якобы назначено на 30 апреля. Опрошенные РИА Новости эксперты отмечали, что верить противоречивым заявлениям Киева и Вашингтона нельзя: это может быть частью кампании по дезинформации.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьЯн ГагинДонецкая Народная РеспубликаРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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