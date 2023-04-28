Чавушоглу назвал примерные даты встречи с главами МИД России, САР и Ирана
Чавушоглу: встреча глав МИД Турции, России, САР и Ирана в Москве планируется в начале мая
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Архивное фото
АНКАРА, 28 апр – РИА Новости. Встреча глава МИД Турции, России, Сирии и Ирана в Москве планируется в первую декаду мая, сообщил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.
"Есть предложение российской стороны по первым десяти дням мая, планируется в этом промежутке", - сказал Чавушоглу в интервью TRT Haber.
В декабре в России состоялись первые переговоры министров обороны Турции и Сирии за 11 лет. В 2011 году в Сирии началась гражданская война. Турция, которая до этого конфликта поддерживала тесные отношения с Дамаском, выступила на стороне противников президента Сирии Башара Асада. С тех пор отношения Турции с Сирией оставались сложными. Однако в последнее время обе стороны, а также некоторые СМИ заговорили о возможности постепенной нормализации.
Для разрешения разногласий между Анкарой и Дамаском планировалась встреча глав МИД РФ, Сирии и Турции. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что дата, место и параметры четырехсторонней встречи глав внешнеполитических ведомств России, Сирии, Ирана и Турции, посвященной нормализации отношений между Дамаском и Анкарой, сейчас согласовываются.
Присутствие на приграничной территории Сирии турецких сил, которые проводят там операции против курдских формирований, Дамаск неоднократно называл незаконным и призывал Анкару вывести войска. Формирования "Сирийских демократических сил" (SDF), чью основу составляют курдские отряды самообороны YPG, при поддержке американских военных контролируют большую часть сирийских провинций Эль-Хасаке и Ракка, а также некоторые населенные пункты в провинциях Алеппо и Дейр-эз-Зор. В частности, под их контролем находится большинство кварталов в городах Эль-Хасаке и Камышлы. Официальный Дамаск не признает автономную администрацию на северо-востоке Сирии.