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Чавушоглу назвал примерные даты встречи с главами МИД России, САР и Ирана

Чавушоглу назвал примерные даты встречи с главами МИД России, САР и Ирана - РИА Новости, 28.04.2023

Чавушоглу назвал примерные даты встречи с главами МИД России, САР и Ирана

Встреча глава МИД Турции, России, Сирии и Ирана в Москве планируется в первую декаду мая, сообщил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу. РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T19:53

2023-04-28T19:53

2023-04-28T20:02

в мире

сирия

турция

россия

мевлют чавушоглу

сирийские демократические силы

башар асад

сергей лавров

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АНКАРА, 28 апр – РИА Новости. Встреча глава МИД Турции, России, Сирии и Ирана в Москве планируется в первую декаду мая, сообщил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу. "Есть предложение российской стороны по первым десяти дням мая, планируется в этом промежутке", - сказал Чавушоглу в интервью TRT Haber. В декабре в России состоялись первые переговоры министров обороны Турции и Сирии за 11 лет. В 2011 году в Сирии началась гражданская война. Турция, которая до этого конфликта поддерживала тесные отношения с Дамаском, выступила на стороне противников президента Сирии Башара Асада. С тех пор отношения Турции с Сирией оставались сложными. Однако в последнее время обе стороны, а также некоторые СМИ заговорили о возможности постепенной нормализации. Для разрешения разногласий между Анкарой и Дамаском планировалась встреча глав МИД РФ, Сирии и Турции. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что дата, место и параметры четырехсторонней встречи глав внешнеполитических ведомств России, Сирии, Ирана и Турции, посвященной нормализации отношений между Дамаском и Анкарой, сейчас согласовываются. Присутствие на приграничной территории Сирии турецких сил, которые проводят там операции против курдских формирований, Дамаск неоднократно называл незаконным и призывал Анкару вывести войска. Формирования "Сирийских демократических сил" (SDF), чью основу составляют курдские отряды самообороны YPG, при поддержке американских военных контролируют большую часть сирийских провинций Эль-Хасаке и Ракка, а также некоторые населенные пункты в провинциях Алеппо и Дейр-эз-Зор. В частности, под их контролем находится большинство кварталов в городах Эль-Хасаке и Камышлы. Официальный Дамаск не признает автономную администрацию на северо-востоке Сирии.

https://ria.ru/20230428/platezhi-1868551185.html

https://ria.ru/20230428/sdelka-1868344422.html

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иран

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в мире, сирия, турция, россия, мевлют чавушоглу, сирийские демократические силы, башар асад, сергей лавров, иран