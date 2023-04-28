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СМИ: президенты Словакии и Чехии прибыли в Киев для встречи с Зеленским - РИА Новости, 28.04.2023
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09:39 28.04.2023 (обновлено: 10:09 28.04.2023)
https://ria.ru/20230428/vstrecha-1868342044.html
СМИ: президенты Словакии и Чехии прибыли в Киев для встречи с Зеленским
СМИ: президенты Словакии и Чехии прибыли в Киев для встречи с Зеленским - РИА Новости, 28.04.2023
СМИ: президенты Словакии и Чехии прибыли в Киев для встречи с Зеленским
Президент Словакии Зузана Чапутова и лидер Чехии Петр Павел прибыли с визитом в Киев, сообщил в пятницу словацкий портал sme.sk. РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T09:39
2023-04-28T10:09
в мире
словакия
чехия
киев
владимир зеленский
зузана чапутова
петр павел
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БРАТИСЛАВА, 28 апр - РИА Новости. Президент Словакии Зузана Чапутова и лидер Чехии Петр Павел прибыли с визитом в Киев, сообщил в пятницу словацкий портал sme.sk. "Президент Чапутова и чешский президент Павел прибыли в Киев", - говорится в сообщении издания.По данным СМИ, запланирована их встреча с Владимиром Зеленским.Чапутова отметила, что посещение Украины совместно с чешским президентом подтверждает новый этап отношений между лидерами двух стран. "Это наша первая совместная заграничная поездка и я рада, что мы посещаем именно Украину", - написала Чапутова в социальных сетях.
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в мире, словакия, чехия, киев, владимир зеленский, зузана чапутова, петр павел
В мире, Словакия, Чехия, Киев, Владимир Зеленский, Зузана Чапутова, Петр Павел
СМИ: президенты Словакии и Чехии прибыли в Киев для встречи с Зеленским

Портал sme.sk: президент Словакии Чапутова и лидер Чехии Павел прибыли с визитом в Киев

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
© РИА Новости / Стрингер
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БРАТИСЛАВА, 28 апр - РИА Новости. Президент Словакии Зузана Чапутова и лидер Чехии Петр Павел прибыли с визитом в Киев, сообщил в пятницу словацкий портал sme.sk.
"Президент Чапутова и чешский президент Павел прибыли в Киев", - говорится в сообщении издания.
По данным СМИ, запланирована их встреча с Владимиром Зеленским.
Чапутова отметила, что посещение Украины совместно с чешским президентом подтверждает новый этап отношений между лидерами двух стран. "Это наша первая совместная заграничная поездка и я рада, что мы посещаем именно Украину", - написала Чапутова в социальных сетях.
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В миреСловакияЧехияКиевВладимир ЗеленскийЗузана ЧапутоваПетр Павел
 
 
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