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СМИ: президенты Словакии и Чехии прибыли в Киев для встречи с Зеленским
СМИ: президенты Словакии и Чехии прибыли в Киев для встречи с Зеленским - РИА Новости, 28.04.2023
СМИ: президенты Словакии и Чехии прибыли в Киев для встречи с Зеленским
Президент Словакии Зузана Чапутова и лидер Чехии Петр Павел прибыли с визитом в Киев, сообщил в пятницу словацкий портал sme.sk. РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T09:39
2023-04-28T09:39
2023-04-28T10:09
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БРАТИСЛАВА, 28 апр - РИА Новости. Президент Словакии Зузана Чапутова и лидер Чехии Петр Павел прибыли с визитом в Киев, сообщил в пятницу словацкий портал sme.sk. "Президент Чапутова и чешский президент Павел прибыли в Киев", - говорится в сообщении издания.По данным СМИ, запланирована их встреча с Владимиром Зеленским.Чапутова отметила, что посещение Украины совместно с чешским президентом подтверждает новый этап отношений между лидерами двух стран. "Это наша первая совместная заграничная поездка и я рада, что мы посещаем именно Украину", - написала Чапутова в социальных сетях.
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в мире, словакия, чехия, киев, владимир зеленский, зузана чапутова, петр павел
В мире, Словакия, Чехия, Киев, Владимир Зеленский, Зузана Чапутова, Петр Павел
СМИ: президенты Словакии и Чехии прибыли в Киев для встречи с Зеленским
Портал sme.sk: президент Словакии Чапутова и лидер Чехии Павел прибыли с визитом в Киев