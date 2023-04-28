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СМИ: президенты Словакии и Чехии прибыли в Киев для встречи с Зеленским

СМИ: президенты Словакии и Чехии прибыли в Киев для встречи с Зеленским - РИА Новости, 28.04.2023

СМИ: президенты Словакии и Чехии прибыли в Киев для встречи с Зеленским

Президент Словакии Зузана Чапутова и лидер Чехии Петр Павел прибыли с визитом в Киев, сообщил в пятницу словацкий портал sme.sk. РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T09:39

2023-04-28T09:39

2023-04-28T10:09

в мире

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владимир зеленский

зузана чапутова

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БРАТИСЛАВА, 28 апр - РИА Новости. Президент Словакии Зузана Чапутова и лидер Чехии Петр Павел прибыли с визитом в Киев, сообщил в пятницу словацкий портал sme.sk. "Президент Чапутова и чешский президент Павел прибыли в Киев", - говорится в сообщении издания.По данным СМИ, запланирована их встреча с Владимиром Зеленским.Чапутова отметила, что посещение Украины совместно с чешским президентом подтверждает новый этап отношений между лидерами двух стран. "Это наша первая совместная заграничная поездка и я рада, что мы посещаем именно Украину", - написала Чапутова в социальных сетях.

https://ria.ru/20230428/obeschanie-1868316894.html

словакия

чехия

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в мире, словакия, чехия, киев, владимир зеленский, зузана чапутова, петр павел